Поэзия для детей и подростков

Анастасия Орлова.

Эдуард Шендерович.

Михаил Яснов.

Маша Рупасова.

Андрей Усачев

Николай Заболоцкий — "Некрасивая девочка", "Не позволяй душе лениться".

Вадим Шефнер — "Умей".

Евгений Евтушенко — "Зависть".

Натали Самоний — "Дерутся девчонки".

Аполлон Майков — "Юношам".

Андрей Дементьев — "Авторитет".

Роберт Рождественский — "Если вы есть будьте первыми".

Давид Самойлов — "Подросток".

Эдуард Асадов — "Что такое счастье", "О том, чего терять нельзя", "Отцы и дети",

Юлия Друнина "Наказ дочери".

Плохих и до безобразия немудреных стихов очень много…Поэтому обычно в поиске поэзии для детей рука обычно тянется к проверенным сборникам Чуковского и Маршака. На деле же мир детской поэзии куда обширнее.Мы собрали для вас несколько отличных современных детских поэтов, пишущих на русском языке.Молодой поэт из Ярославля, обладает очень сильным и взрослым голосом — казалось бы, дебютировала только вчера, а сегодня у нее уже есть несколько сборников книг и стихов с картинками. И совершенно понятно, что лучше нее стихи для совсем маленьких детей не пишет никто. Все ее припевки, потешки, считалочки — это идеальное попадание прямо в сердце детского мира. (Маленькому нелегко, /То, что большому – пустяк / Снег достаёт до крыш, /А до земли – никак. /Маленький снег идёт. /Когда же он подрастёт?).Когда несколько лет назад стихи Эдуарда Шендеровича впервые вышли отдельной книжкой, читатели не могли не испытать чувство радостного узнавания. В этих легких, как будто само собой рождающихся строчках можно услышать веселый абсурд стихотворений Хармса и Введенского. Так что, Шендерович кажется наивернейшим продолжателем этой любимой всеми детской поэтической традиции.Не надо быть экспертом в детской литературе, чтобы знать и любить Михаила Яснова — чудесного поэта, писателя и переводчика, и неутомимого популяризатора детского чтения. Ведь именно составленным им сборникам (например, «Колесо обозрения» в издательстве Клевер) и его семинарам мы обязаны тем, что в нашей детской литературе есть столько имен. Его собственная ода детской поэзии — это вышедшая не так давно книга «Путешествие в Чудетство». Это и история детской поэзии в России, и рассказ о новых в ней именах, и разговор о детском чтении вообще, немного ностальгический, но всегда актуальный.«Что у нас в лесу на букву Ш?Это шишка шлёпнулась, шурша.Шмель и шершень шумно шарят в кашке.Шебуршат в шиповнике букашкиЧто ещё в лесу на букву Ш?Шум и шорох возле шалаша.Ну а если полон рот морошки –Широежки и шороконожки!»Дебютный сборник Маши Рупасовой («С неба падали старушки») вышел только в 2015 году, но к этому моменту у ее стихов уже была толпа поклонников в интернете, и толпа эта только разрастается. При том, что Рупасова на самом деле все свои детские стихи пишет глазами взрослого, через его оптику, и большая часть ее стихотворений становится ностальгией ее читателей по собственному детству. Именно таким образом ей удается протянуть ниточку между миром детским и миром взрослым, между нашей памятью и детским чувством.«Мама дома? Мамы нет.Мама вышла в Интернет.Мама ищет в Интернете,Как дела на белом свете.Кофе пьёт, глазами водит:Что там в мире происходит?Мама, я тебе скажу!В мире Я происхожу!»Андрей Усачев — поэт выдающейся продуктивности: сто книг, пятнадцать мультфильмов, в том числе один полнометражный, и половина страны восторженных почитателей. И как-то совсем не удивляешься этой народной любви, ведь Усачев пишет именно так, как любят родители и даже самые маленькие дети - понятно и просто. И даже несколько бесхитростно.«Три брата-акробата.Пошли однажды в паркОдин — с зонтом,Другой — с котом,А третий — просто так.Вдруг хлынул дождь…Скорей под зонт!Но мало проку в том:Втроём никак не влезть под зонт,Тем более — с котом.И всё же братья под дождёмПришли домой сухими:Один — с зонтом,Другой — с котом,А третий — с остальными!».С подростками намного сложнее.Есть ли у семиклассников в памяти хотя бы одно стихотворение, затронувшее их?На этот вопрос не очень утешительные ответы: у многих пока нет такого стихотворения. Хотя среди запомнившихся стихотворений многие ребята называют и "Натали" А.С. Пушкина, и "Весеннюю грозу" Ф.И. Тютчева, и "Охоту на волков" В.С. Высоцкого. Да и в конце концов семиклассникам всего-то по 13 лет! Может быть, еще впереди встреча с любимым поэтом и любимыми стихотворениями.Предлагаем несколько авторов, чья поэзия точно затронет души подростков и заставит задуматься…Список можно ещё долго продолжать, но остановимся пока на этом.Обязательно знакомьте детей с поэзией, это просветит их и позволит сделать много интересных выводов…