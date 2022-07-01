Дом знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Полезные советы

Поэзия для детей и подростков

Екатерина Магомедова

4 мин. чтения
eye10
preview_image

Плохих и до безобразия немудреных стихов очень много…
Поэтому обычно в поиске поэзии для детей рука обычно тянется к проверенным сборникам Чуковского и Маршака. На деле же мир детской поэзии куда обширнее. 
Мы собрали для вас несколько отличных современных детских поэтов, пишущих на русском языке.
  • Анастасия Орлова.
Молодой поэт из Ярославля, обладает очень сильным и взрослым голосом — казалось бы, дебютировала только вчера, а сегодня у нее уже есть несколько сборников книг и стихов с картинками. И совершенно понятно, что лучше нее стихи для совсем маленьких детей не пишет никто. Все ее припевки, потешки, считалочки — это идеальное попадание прямо в сердце детского мира. (Маленькому нелегко, /То, что большому – пустяк / Снег достаёт до крыш, /А до земли – никак. /Маленький снег идёт. /Когда же он подрастёт?). 
  • Эдуард Шендерович.
Когда несколько лет назад стихи Эдуарда Шендеровича впервые вышли отдельной книжкой, читатели не могли не испытать чувство радостного узнавания. В этих легких, как будто само собой рождающихся строчках можно услышать веселый абсурд стихотворений Хармса и Введенского. Так что, Шендерович кажется наивернейшим продолжателем этой любимой всеми детской поэтической традиции. 
  • Михаил Яснов.
Не надо быть экспертом в детской литературе, чтобы знать и любить Михаила Яснова — чудесного поэта, писателя и переводчика, и неутомимого популяризатора детского чтения. Ведь именно составленным им сборникам (например, «Колесо обозрения» в издательстве Клевер) и его семинарам мы обязаны тем, что в нашей детской литературе есть столько имен. Его собственная ода детской поэзии — это вышедшая не так давно книга «Путешествие в Чудетство». Это и история детской поэзии в России, и рассказ о новых в ней именах, и разговор о детском чтении вообще, немного ностальгический, но всегда актуальный. 
«Что у нас в лесу на букву Ш?
Это шишка шлёпнулась, шурша.
Шмель и шершень шумно шарят в кашке.
Шебуршат в шиповнике букашки
Что ещё в лесу на букву Ш?
Шум и шорох возле шалаша.
Ну а если полон рот морошки –
Широежки и шороконожки!»
  • Маша Рупасова.
Дебютный сборник Маши Рупасовой («С неба падали старушки») вышел только в 2015 году, но к этому моменту у ее стихов уже была толпа поклонников в интернете, и толпа эта только разрастается. При том, что Рупасова на самом деле все свои детские стихи пишет глазами взрослого, через его оптику, и большая часть ее стихотворений становится ностальгией ее читателей по собственному детству. Именно таким образом ей удается протянуть ниточку между миром детским и миром взрослым, между нашей памятью и детским чувством. 
«Мама дома? Мамы нет.
Мама вышла в Интернет.
Мама ищет в Интернете,
Как дела на белом свете.
Кофе пьёт, глазами водит:
Что там в мире происходит?
Мама, я тебе скажу!
В мире Я происхожу!»
  • Андрей Усачев
Андрей Усачев — поэт выдающейся продуктивности: сто книг, пятнадцать мультфильмов, в том числе один полнометражный, и половина страны восторженных почитателей. И как-то совсем не удивляешься этой народной любви, ведь Усачев пишет именно так, как любят родители и даже самые маленькие дети - понятно и просто. И даже несколько бесхитростно.
«Три брата-акробата.
Пошли однажды в парк
Один — с зонтом,
Другой — с котом,
А третий — просто так.
Вдруг хлынул дождь…
Скорей под зонт!
Но мало проку в том:
Втроём никак не влезть под зонт,
Тем более — с котом.
И всё же братья под дождём
Пришли домой сухими:
Один — с зонтом,
Другой — с котом,
А третий — с остальными!».
С подростками намного сложнее.
Есть ли у семиклассников в памяти хотя бы одно стихотворение, затронувшее их?
На этот вопрос не очень утешительные ответы: у многих пока нет такого стихотворения. Хотя среди запомнившихся стихотворений многие ребята называют и "Натали" А.С. Пушкина, и "Весеннюю грозу" Ф.И. Тютчева, и "Охоту на волков" В.С. Высоцкого. Да и в конце концов семиклассникам всего-то по 13 лет! Может быть, еще впереди встреча с любимым поэтом и любимыми стихотворениями.
Предлагаем несколько авторов, чья поэзия точно затронет души подростков и заставит задуматься…
  • Николай Заболоцкий — "Некрасивая девочка", "Не позволяй душе лениться".
  • Вадим Шефнер — "Умей".
  • Евгений Евтушенко — "Зависть".
  • Натали Самоний — "Дерутся девчонки".
  • Аполлон Майков — "Юношам".
  • Андрей Дементьев — "Авторитет".
  • Роберт Рождественский — "Если вы есть будьте первыми".
  • Давид Самойлов — "Подросток".
  • Эдуард Асадов — "Что такое счастье", "О том, чего терять нельзя", "Отцы и дети",
  • Юлия Друнина "Наказ дочери".
Список можно ещё долго продолжать, но остановимся пока на этом.
Обязательно знакомьте детей с поэзией, это просветит их и позволит сделать много интересных выводов…
← Все посты
author_avatar
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Перейти в профиль автора