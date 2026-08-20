В этой статье мы расскажем, что покупать действительно нужно, а что окажется мертвым грузом в рюкзаке или дома на полке. И главное — как сэкономить на школьном базаре.

Главное правило: не покупайте всё в августе

Самая распространенная ошибка — пытаться закрыть вопрос со сборами за один поход в магазин. Экономисты и педагоги в один голос советуют: купите только базу. Точные списки тетрадей, альбомов и материалов для творчества часто появляются после 1 сентября, когда учитель объяснит свои требования .

Представьте: вы купили 10 тетрадей в узкую линейку, а учитель просит в широкую. Или гуашь определенной фирмы, которая лучше ложится на бумагу. Клей и пластилин имеют срок годности — к середине года они могут просто засохнуть . Так что спокойно докупите остальное в сентябре, когда ажиотаж спадет, а цены иногда даже снижаются .

Что и кому покупать: чек-лист по классам

Для первоклассника: основа основ

Первый класс — самый волнительный и затратный этап. В 2026 году бюджет на подготовку первоклассника оценивается в 30–50 тысяч рублей, но многое зависит от требований школы и того, что у вас уже есть .

Не экономьте на этом:

Ранец с ортопедической спинкой. Вес пустого ранца — не более 700 граммов, лямки широкие (4–7 см), обязательно светоотражающие элементы . Это не прихоть, а здоровье спины.

Вес пустого ранца — не более 700 граммов, лямки широкие (4–7 см), обязательно светоотражающие элементы . Это не прихоть, а здоровье спины. Школьная форма. Сначала уточните требования: цвет, фасон, ткань. Для начала достаточно одного комплекта и 2–3 сменных рубашек или блузок .

Сначала уточните требования: цвет, фасон, ткань. Для начала достаточно одного комплекта и 2–3 сменных рубашек или блузок . Сменная обувь со светлой подошвой и мешок для нее .

Канцелярия (минимум):

Пенал (лучше тканевый, не пластиковый) .

2–3 синие шариковые ручки, 2 простых карандаша, ластик, точилка с контейнером, линейка 15–20 см .

Тетради в клетку и узкую линейку (по 5–10 штук) — но сверьте количество с учителем .

. Для творчества: альбом, акварель, гуашь, кисти, стакан-непроливайка, пластилин, доска, цветная бумага и картон, ножницы с закругленными концами, клей-карандаш .

Совет: Привлекайте ребенка к выбору дизайна ранца и пенала — это повысит его мотивацию идти в школу .

Для средней школы (5–9 классы): появляются новые предметы

С пятого класса нагрузка растет, как и список необходимого. Добавляются алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география.

Что докупить:

Тетради большего объема — 24, 36 или 48 листов, по 1–3 на предмет. Учителя в средней школе часто просят завести общие тетради .

— 24, 36 или 48 листов, по 1–3 на предмет. Учителя в средней школе часто просят завести общие тетради . Чертежные инструменты: циркуль, транспортир, линейка 30 см, угольник .

циркуль, транспортир, линейка 30 см, угольник . Атласы и контурные карты (по географии, истории) — их список обычно дает учитель .

(по географии, истории) — их список обычно дает учитель . Текстовыделители (маркеры) — пригодятся для работы с большими объемами текста .

— пригодятся для работы с большими объемами текста . Калькулятор (непрограммируемый) — может потребоваться на физике или химии .

Для старшеклассников (10–11 классы): минимум канцелярии, максимум организации

В 10–11 классах упор смещается с цветных карандашей на серьезную подготовку к экзаменам.

Что действительно нужно:

Дневник — и он должен нравиться самому подростку, иначе его не будут носить .

— и он должен нравиться самому подростку, иначе его не будут носить . Тетради на 48 и 96 листов в клетку для большинства предметов, кроме русского и литературы .

в клетку для большинства предметов, кроме русского и литературы . Папки-портфели с файлами — чтобы хранить раздаточные материалы и не терять их .

с файлами — чтобы хранить раздаточные материалы и не терять их . Планер или доска для записей — это уже не канцелярия, а инструмент тайм-менеджмента, который помогает структурировать задачи .

— это уже не канцелярия, а инструмент тайм-менеджмента, который помогает структурировать задачи . Научный калькулятор — если школа требует .

Как не купить ненужное: 5 работающих советов

1. Составьте список и ходите только с ним

Это золотое правило против импульсивных покупок. Если вещи нет в списке — скорее всего, она не нужна .

2. Не берите готовые «школьные наборы»

Они создают иллюзию экономии, но внутри часто оказываются вещи, которые ребенку не пригодятся. В итоге нужное докупаете, а лишнее выбрасываете .

3. Не ведитесь на «акции только сегодня»

Маркетологи знают, что родители в августе в стрессе и хотят закрыть вопрос побыстрее. Скидка часто действует на товар, который семье вообще не нужен .

4. Не покупайте «на всякий случай»

Это главный убийца бюджета. «А вдруг пригодится?» — не пригодится. Купите, когда станет понятно, что нужно .

5. Не экономьте на важном, но экономьте на мелочах

Качественный рюкзак и удобная обувь — это здоровье. А вот 48 цветных карандашей вместо 12 или три рубашки вместо одной — это уже перебор .

Главная мысль: Подготовка к школе — это не гонка «кто больше купил». Это практический урок разумного потребления для всей семьи. Подходите к сборам осознанно, и ваш кошелек скажет вам спасибо.

Мы хотели бы сказать: "А вот в онлайн-школе..." и скажем!

В общеобразовательной онлайн-школе "Дом Знаний" вам не пригодится закупаться рюкзаками и пеналами, ведь ребенок учится из дома. Ему не придется нести тяжеленный рюкзак в школу и обратно, а в дни, когда есть физкультура - еще и сменку!

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