Что купить в школу в 1 класс: Все необходимые вещи для комфортного старта в учебу

Что купить в школу в 1 класс: Полный список необходимых вещей

Первый класс — это не только начало нового учебного пути для вашего ребенка, но и важный этап, в котором каждый день приносит новые впечатления и открытия. Подготовка к первому классу включает не только сбор учебников и тетрадей, но и выбор удобных и качественных школьных принадлежностей, которые помогут вашему ребенку чувствовать себя комфортно и уверенно в новом окружении. В этой статье мы составили подробный список того, что нужно купить в 1 класс, чтобы все было готово к учебному году.

1. Рюкзак и школьная форма

Правильный рюкзак — это не только важный атрибут школьной жизни, но и необходимость для здоровья ребенка. При выборе рюкзака следует обратить внимание на его удобство и соответствие возрасту:

Рюкзак с ортопедической спинкой — это обязательный элемент для правильной осанки. Выбирайте рюкзаки с мягкими лямками и анатомической спинкой, чтобы избежать проблем с позвоночником.

Школьная форма — в зависимости от требований школы, нужно заранее позаботиться о комплекте формы для ребенка. Обычно это форма для торжественных мероприятий или для уроков физкультуры.

2. Канцелярия для 1 класса: что обязательно нужно купить

Для первоклассников канцелярия должна быть не только функциональной, но и яркой, чтобы малышу было интересно и приятно использовать школьные принадлежности. Вот основные вещи, которые вам понадобятся:

Тетради — для начала хватит нескольких стандартных тетрадей с линейками и клеточкой.

Ручки и карандаши — начинайте с мягких карандашей и качественных гелевых или капиллярных ручек, которые удобно держать в руках.

Ластики и точилки — выбирайте качественные ластики без запаха и точилки с безопасными крышками.

Цветные карандаши и фломастеры — для рисования и творчества. Обратите внимание на наборы с яркими, насыщенными цветами.

Папки для бумаг — они пригодятся для хранения поделок и других школьных работ.

3. Книги и учебные материалы для 1 класса

Первоклассникам не нужно сразу много учебников, но для успешного начала обучения важно заранее позаботиться о покупке нужных материалов:

Учебники по русскому языку и математике — это основные предметы, которые изучаются в 1 классе, и для них вам понадобятся учебники, которые можно приобрести в школьном магазине или в сети.

Счеты или учебные пособия — для развития навыков счета можно приобрести развивающие игры или счеты.

4. Товары для творчества и дополнительного обучения

Развитие творческих навыков — важная часть школьного обучения, особенно в первом классе. Для этого понадобятся:

Наборы для творчества — пластилин, клей, ножницы с безопасными закругленными концами.

Детские книги с картинками — для расширения кругозора и прививания любви к чтению. Заранее посмотрите на книги, которые могут быть полезны для начальной школы.

5. Средства для организации рабочего пространства

Комфортная рабочая зона дома поможет ребенку быстрее освоиться с учебным процессом:

Письменный стол — выбирайте удобный стол, подходящий по росту и обеспечивающий достаточно места для школьных принадлежностей.

Стул с регулируемой высотой — для правильной осанки, чтобы ребенок не уставал во время выполнения домашних заданий.

6. Одежда и обувь для школы

Подготовка к первому классу не обходит стороной и гардероб ребенка:

Удобная обувь — она должна быть легкой, не скользящей, и подходить по размеру. Обратите внимание на обувь для физкультуры, которая должна быть удобной для активных занятий.

Форма для физкультуры — спортивная одежда, в которой будет удобно заниматься, также нужна для школьных уроков.

7. Товары для личной гигиены и здоровья

Забота о здоровье ребенка начинается с мелочей. Для школьных дней обязательно подготовьте:

Личные средства гигиены — салфетки, влажные салфетки, маленькая бутылочка с антисептиком.

Набор для первой помощи — бинт, пластырь, антисептик, чтобы быть готовыми к мелким повреждениям.

Заключение: