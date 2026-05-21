Собрался на экзамен? Самое страшное — не билеты. Самое страшное — прийти, сесть за парту и вдруг понять: «А линейку-то можно? А калькулятор? А если я хочу шоколадку?». Сразу успокою: с тобой всё в порядке, правила меняются почти каждый год, и в них реально запутаться.

Я собрал для тебя официальные правила на 2026 год — свежие, проверенные. Без воды, без паники. Вот чёткий список: что брать ОБЯЗАТЕЛЬНО, что МОЖНО (и даже вкусняшки!), а за что ВЫЛЕТЯТ с экзамена без права пересдачи.

Что взять с собой в любом случае

Есть вещи, без которых тебя просто не пустят в аудиторию. 1. Паспорт Оригинал. Не копия, не фото в телефоне, не свидетельство о рождении. Без паспорта на ЕГЭ не пускают категорически. 2. Две чёрные гелевые ручки Почему две? Потому что одна может перестать писать в самый ответственный момент. И да — только чёрная, только гелевая. Капиллярные, перьевые и цветные ручки не подходят. 3. Бутылка воды без этикетки Разрешают негазированную воду. Газированная под запретом — при открытии бутылка может шипеть и испортить экзаменационные материалы . Лучше снять этикетку заранее, чтобы у организаторов не было лишних вопросов. 4. Лёгкий перекус Да-да, тебя не заставят голодать! Можно взять:

шоколад (только в тихой упаковке, не шуршать!)

банан

питьевой йогурт

злаковый батончик или печенье

Важное правило: ешь тихо, не отвлекай соседей. И никаких надписей на упаковке — если на фантике окажется формула, это могут посчитать шпаргалкой

Лекарства (если нужны) Если принимаешь препараты по состоянию здоровья — бери. Предупреди организаторов заранее.

Что можно взять на конкретные предметы

А теперь — самое интересное. На некоторые экзамены разрешают брать дополнительные штуки, которые реально помогут. Но смотри по списку внимательно — на каждом предмете свой набор.

Математика Можно: линейку. Нельзя: циркуль, калькулятор любого типа, транспортир. Линейка должна быть без формул и справочных надписей .

Физика Можно: линейку, непрограммируемый калькулятор

Химия Можно: непрограммируемый калькулятор

А ещё выдадут прямо на экзамене:

таблицу Менделеева

таблицу растворимости

электрохимический ряд напряжений металлов

Не нужно учить всё это наизусть — справочники будут перед глазами.

География Можно: непрограммируемый калькулятор, географические карты (административную карту России и политическую карту мира), статистические приложения

Атласы приносить с собой нельзя — карты выдадут организаторы.

Литература Орфографический словарь выдадут на месте.

Биология Можно: непрограммируемый калькулятор

Иностранные языки Технику выдают в аудитории — компьютер без интернета и аудиогарнитуру для устной части. Свои наушники брать нельзя .

Информатика Компьютер (без доступа в интернет) с программами — выдают на месте. Ничего своего приносить не нужно.

Русский язык / История / Обществознание Никаких дополнительных предметов. Только паспорт, ручки, вода и перекус.

Что категорически нельзя брать

А теперь — красный список. За эти вещи удаляют с экзамена сразу. Без права продолжить в этот день. Даже если телефон просто лежал в кармане и ты на него не смотрел. Даже если он выключен. Запомни:

Полный запрет на ОГЭ и ЕГЭ 2026:

Смартфоны, любые телефоны Умные часы (smart watch), фитнес-браслеты с экраном Наушники (даже маленькие Bluetooth-капельки) Фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны Шпаргалки в любом виде — на бумаге, на руке, на линейке, на одежде Личные справочники, учебники, атласы (кроме разрешённых, но их выдадут) Программируемые калькуляторы (на любые предметы, кроме физики, химии, биологии, географии — и там только непрограммируемые) Любые другие гаджеты с доступом в интернет

Важно: перед входом в ППЭ (пункт проведения экзамена) всех проверяют металлодетектором. Если рамка запищит, тебя попросят добровольно оставить запрещённый предмет в камере хранения. Откажешься — не допустят к экзамену.

Чего нельзя делать в аудитории

Даже если ты ничего запрещённого не пронёс, можно вылететь за неправильное поведение. Вот список:

разговаривать с соседями (даже шёпотом или жестами)

списывать

пересаживаться

ходить по аудитории без разрешения

фотографировать бланки или задания

выносить черновики и КИМы из аудитории

обмениваться с кем-то ручками, листами — вообще чем-либо

За любое нарушение — удаление и аннуляция результата. Без права пересдачи в резервный день. Серьёзно — не рискуй.

Лайфхак: как не забыть всё нужное дома

Сделай себе чек-лист на телефон или на листочек. Вечером перед экзаменом проверь:

☐ Паспорт ☐ Две чёрные гелевые ручки ☐ Бутылка воды (без этикетки) ☐ Перекус (тихая упаковка) ☐ Линейка (если математика/физика) ☐ Непрограммируемый калькулятор (если физика/химия/биология/география) ☐ Лекарства (если нужны) ☐ Оставить дома: телефон, часы, шпаргалки, наушники

И главное — будь уверен, ты со всем справишься. А правилами ты теперь владеешь лучше, чем половина организаторов!