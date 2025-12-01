Что подарить ребёнку на Новый год 2026: идеи подарков по возрастам от 1 до 17 лет

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Каждый декабрь родители задаются одним вопросом: как выбрать подарок, от которого ребёнок будет в восторге и который принесёт реальную пользу? Мы проанализировали тысячи запросов и составили самый полный гид 2025–2026 года: от малышей до подростков.

Подарки детям 1–3 года

  • Сенсорные коврики и кубики с разными текстурами
  • Музыкальные инструменты для малышей (ксилофон, бубен)
  • Бизиборды и сортеры
  • Книжки-игрушки с тактильными элементами (серия «Умный малыш»)
  • Большой конструктор Duplo «Мой первый поезд»

    • Главное правило: безопасность и яркие цвета. Всё должно быть без мелких деталей.

    Подарки детям 4–6 лет (детский сад)

    • Наборы для творчества: кинетический песок, пальчиковые краски, пластилин Play-Doh
    • Кукольный театр или театр теней
    • Интерактивные глобусы и говорящие плакаты
    • Конструкторы Lego Classic или Магнитные плитки Magformers
    • Детский микроскоп или телескоп (с 5 лет)
    • Набор инструментов (для мальчика) и набор для создания причесок (для девочек)
    • Кухня игрушечная в полный рост ребенка подойдет как для девочки, так и для мальчика

      • Подарки младшим школьникам 7–10 лет

      • Наборы для опытов и экспериментов (химия, физика, вулканы)
      • Робот-конструктор или программируемый робот (например, Sphero Mini)
      • 3D-ручка + набор пластика
      • Умные часы с GPS и функцией звонков
      • Книжные серии: «Гарри Поттер», «Перси Джексон», «Тайна третьей планеты»
      • Курсы по прокачке способностей и талантов

        • Именно в этом возрасте дети начинают интересоваться «взрослыми» хобби — подарите возможность развивать их профессионально.

        Подарки подросткам 11–14 лет

        • Геймерский набор: механическая клавиатура, мышь, коврик
        • Курсы программирования (Python, Roblox Studio, Unity)
        • Графический планшет (от XP-Pen или Huion)
        • Экшн-камера или стабилизатор для смартфона
        • Смарт-колонка с голосовым помощником
        • Курс подготовки к ОГЭ в онлайн-школе (математика, русский, английский)

          • Подарки старшеклассникам 15–17 лет

          • Ноутбук или мощный планшет для учёбы и творчества
          • Профессиональные курсы: дизайн, монтаж, SMM, иностранные языки
          • Умная колонка + подписка на музыку/аудиокниги
          • Электронная книга PocketBook или Kindle
          • Сертификат на права категории B (или подготовка к ним)
          • Сертификат на обучение в аккредитованной онлайн-школе с подготовкой к ЕГЭ на 85+ баллов

            Почему обучение в «Доме Знаний» — лучший подарок на всю жизнь

          • Полноценное школьное образование по ФГОС + государственный аттестат после 9 и 11 класса
          • Глубокую подготовку к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов (средний балл выпускников 2025 — 87)
          • Гибкий график — можно совмещать с кружками, спортом, путешествиями
          • Куратор и психолог в комплекте — учимся с интересом и без стресса
          • Дополнительные курсы: программирование, английский, финансовая грамотность, олимпиадная подготовка
          • Сообщество единомышленников — дети находят друзей по всей стране и миру

