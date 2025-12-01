Что подарить ребёнку на Новый год 2026: лучшие идеи подарков по возрастам от 1 до 17 лет
Каждый декабрь родители задаются одним вопросом: как выбрать подарок, от которого ребёнок будет в восторге и который принесёт реальную пользу? Мы проанализировали тысячи запросов и составили самый полный гид 2025–2026 года: от малышей до подростков.
Подарки детям 1–3 года
Сенсорные коврики и кубики с разными текстурами
Музыкальные инструменты для малышей (ксилофон, бубен)
Бизиборды и сортеры
Книжки-игрушки с тактильными элементами (серия «Умный малыш»)
Большой конструктор Duplo «Мой первый поезд»
Главное правило: безопасность и яркие цвета. Всё должно быть без мелких деталей.
Подарки детям 4–6 лет (детский сад)
Наборы для творчества: кинетический песок, пальчиковые краски, пластилин Play-Doh
Кукольный театр или театр теней
Интерактивные глобусы и говорящие плакаты
Конструкторы Lego Classic или Магнитные плитки Magformers
Детский микроскоп или телескоп (с 5 лет)
Набор инструментов (для мальчика) и набор для создания причесок (для девочек) Кухня игрушечная в полный рост ребенка подойдет как для девочки, так и для мальчика
Подарки младшим школьникам 7–10 лет
Наборы для опытов и экспериментов (химия, физика, вулканы)
Робот-конструктор или программируемый робот (например, Sphero Mini)
3D-ручка + набор пластика
Умные часы с GPS и функцией звонков
Книжные серии: «Гарри Поттер», «Перси Джексон», «Тайна третьей планеты»
Курсы по прокачке способностей и талантов
Именно в этом возрасте дети начинают интересоваться «взрослыми» хобби — подарите возможность развивать их профессионально.
Подарки подросткам 11–14 лет
Геймерский набор: механическая клавиатура, мышь, коврик
Курсы программирования (Python, Roblox Studio, Unity)
Графический планшет (от XP-Pen или Huion)
Экшн-камера или стабилизатор для смартфона
Смарт-колонка с голосовым помощником
Курс подготовки к ОГЭ в онлайн-школе (математика, русский, английский)
Подарки старшеклассникам 15–17 лет
Ноутбук или мощный планшет для учёбы и творчества
Профессиональные курсы: дизайн, монтаж, SMM, иностранные языки
Умная колонка + подписка на музыку/аудиокниги
Электронная книга PocketBook или Kindle
Сертификат на права категории B (или подготовка к ним)
Сертификат на обучение в аккредитованной онлайн-школе с подготовкой к ЕГЭ на 85+ баллов
Почему обучение в «Доме Знаний» — лучший подарок на всю жизнь
Полноценное школьное образование по ФГОС + государственный аттестат после 9 и 11 класса
Глубокую подготовку к ОГЭ и ЕГЭ без репетиторов (средний балл выпускников 2025 — 87)
Гибкий график — можно совмещать с кружками, спортом, путешествиями
Куратор и психолог в комплекте — учимся с интересом и без стресса
Дополнительные курсы: программирование, английский, финансовая грамотность, олимпиадная подготовка
Сообщество единомышленников — дети находят друзей по всей стране и миру
Начните обучение из любой точки мира прямо сейчас