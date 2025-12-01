Что подарить ребёнку на Новый год 2026: лучшие идеи подарков по возрастам от 1 до 17 лет

Каждый декабрь родители задаются одним вопросом: как выбрать подарок, от которого ребёнок будет в восторге и который принесёт реальную пользу? Мы проанализировали тысячи запросов и составили самый полный гид 2025–2026 года: от малышей до подростков.

Подарки детям 1–3 года

Сенсорные коврики и кубики с разными текстурами Музыкальные инструменты для малышей (ксилофон, бубен) Бизиборды и сортеры Книжки-игрушки с тактильными элементами (серия «Умный малыш») Большой конструктор Duplo «Мой первый поезд» Главное правило: безопасность и яркие цвета. Всё должно быть без мелких деталей.

Подарки детям 4–6 лет (детский сад)

Наборы для творчества: кинетический песок, пальчиковые краски, пластилин Play-Doh Кукольный театр или театр теней Интерактивные глобусы и говорящие плакаты Конструкторы Lego Classic или Магнитные плитки Magformers Детский микроскоп или телескоп (с 5 лет) Набор инструментов (для мальчика) и набор для создания причесок (для девочек) Кухня игрушечная в полный рост ребенка подойдет как для девочки, так и для мальчика

Подарки младшим школьникам 7–10 лет

Наборы для опытов и экспериментов (химия, физика, вулканы) Робот-конструктор или программируемый робот (например, Sphero Mini) 3D-ручка + набор пластика Умные часы с GPS и функцией звонков Книжные серии: «Гарри Поттер», «Перси Джексон», «Тайна третьей планеты» Курсы по прокачке способностей и талантов Именно в этом возрасте дети начинают интересоваться «взрослыми» хобби — подарите возможность развивать их профессионально.

Подарки подросткам 11–14 лет

Геймерский набор: механическая клавиатура, мышь, коврик Курсы программирования (Python, Roblox Studio, Unity) Графический планшет (от XP-Pen или Huion) Экшн-камера или стабилизатор для смартфона Смарт-колонка с голосовым помощником Курс подготовки к ОГЭ в онлайн-школе (математика, русский, английский)

Подарки старшеклассникам 15–17 лет

Ноутбук или мощный планшет для учёбы и творчества Профессиональные курсы: дизайн, монтаж, SMM, иностранные языки Умная колонка + подписка на музыку/аудиокниги Электронная книга PocketBook или Kindle Сертификат на права категории B (или подготовка к ним) Сертификат на обучение в аккредитованной онлайн-школе с подготовкой к ЕГЭ на 85+ баллов

