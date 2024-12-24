Новый год отмечают практически все жители Земли. Это совершенно особый праздник. С ним связано множество традиций, и одна из самых красивых — обмен поздравлениями, пожеланиями счастья и, конечно же, подарками.
Почему важно выбрать подходящий подарок
Небольшие, но со вкусом подобранные универсальные или оригинальные подарки в соответствующем тематическом оформлении станут ярким знаком внимания и выразительным символом вашей признательности учителю за его труд. Важность этих презентов заключается в том, что они укрепляют дружеские отношения, поддерживают традиции, создают позитивное настроение.
Общие рекомендации по выбору подарка
При выборе подарков для родных и друзей мы пользуемся полной свободой. Тут нет никаких ограничений. Но новогодний подарок для учителя должен соответствовать требованиям морали, субординации и Гражданского кодекса РФ. Слишком дорогую вещь учитель просто не примет, так как закон расценивает это как получение взятки.
Ценовые ограничения сильно упрощают задачу выбора подарков на Новый год для преподавателей. Современная подарочная индустрия предлагает огромный выбор приятных мелочей, поднимающих настроение и несущих в себе несомненную практическую пользу.
Идеи подарков учителю на Новый год
Сегодня магазины подарочной продукции предлагают столько замечательных вариантов, что поиск подарка превращается в настоящее удовольствие. Листая каталоги, вы найдете массу интересных идей не только для учителей, но и для всех ваших коллег, друзей, близких, а также для себя.
Практичные подарки для учителя
Полезный подарок на Новый год выбирать проще всего. Сегодня многие магазины подарков создают специализированные отделы, рекомендованные для представителей различных профессий. Там представлены вещи, полностью соответствующие требованиям, которым должен отвечать идеальный подарок учителю.
Ежедневник, планер или блокнот
Планирование времени, составление расписаний классных и внеклассных занятий, родительских собраний, мероприятий — обязательная часть учительской работы. Поэтому ежедневники и блокноты относятся к предметам первой необходимости. Подарив красивую модель, вы выразите признательность к труду учителей.
Органайзер для документов
Подарить учителю хороший органайзер — отличная идея. Большое количество документов требует аккуратного хранения и удобного доступа. Педагог обязательно оценит ваше желание создать для него более комфортные условия труда.
Канцелярский набор
Учителя каждый день пользуются всевозможными письменными принадлежностями, поэтому хороший канцелярский набор их всегда радует. Это может быть комплект разноцветных ручек, фломастеров, маркеров, линеров. Подставки под карандаши, емкости для скрепок и кнопок, линейки и угольники тоже нужны каждому педагогу. Таких предметов много не бывает, и их можно смело подарить учителям любой специальности.
Ланчбокс
Практичный ланчбокс станет отличным подарком для учителя. Он удобен, эстетичен и полностью решает проблему перекуса на работе. Такая вещь — выразительное проявление заботы, поэтому он особенно приятен. Каждый раз, доставая из элегантного ланчбокса бутерброды, учитель будет вспоминать вас добрым словом.
Подарки для создания уюта
Уютные вещицы — не просто предметы для быта. Это символы внимания. Они создают расслабленную, теплую атмосферу, которая поможет лучше отдохнуть и набраться сил во время длинных выходных.
Плед
Мягкий, ласковый плед — необходимый аксессуар для холодных зимних вечеров. Выбирайте модели спокойных расцветок и средних размеров. Наиболее подходящие материалы: шерсть, микрофибра, плюш, бамбук, хлопок. Они гипоаллергенные, качественные и недорогие. Если зима выдалась холодная, то можно подарить оригинальный плед с рукавами, в которых так приятно греть руки.
Ароматическая свеча или диффузор
Зимой темнеет рано, поэтому ужинать при свечах особенно приятно. Для новогодних вечеров самыми подходящими ароматами станут лаванда, ваниль или хвоя.
Диффузор, как и свечи, представляет собой интерьерное украшение и наполняет воздух приятным запахом. Ароматерапия работникам умственного труда особенно полезна.
Гирлянда
Простой, недорогой и «очень новогодний» подарок. Разноцветные лампочки не только создают ощущение праздника, но еще и помогают глазам отдохнуть после напряженной проверки ученических тетрадок и многочасовой работы за компьютером.
Настольная лампа
Поздравьте преподавателя с Новым годом, подарив ему красивую настольную лампу. Беспроигрышный вариант — небольшие модели лаконичного дизайна. Они органично вписываются в любой интерьер.
Оригинальные и запоминающиеся подарки
Выбор оригинальных подарков — сложный, но интересный процесс. Здесь требуются усилия и прекрасное знание предпочтений получателя. Если вы решитесь потратить немного больше времени и энергии, то результат будет отличным, потому что оригинальные презенты всегда производят более сильное впечатление, чем универсальные.
Билет на мероприятие
Концерты, спектакли, выставки — хороший способ отвлечься от будничной рутины, набраться новых впечатлений. Но нужно быть уверенным, что мероприятие подходит по времени и тематике.
Букет из конфет
Сегодня сладкие букеты находятся на пике популярности, и их можно дарить всем, кому доктора не запрещают лакомиться сладостями. Вы даже можете сделать конфетный букет своими руками. Тогда он будет еще эффектнее и принесет больше радости.
Печенье с предсказаниями
«Пророчества», спрятанные в печенье, на самом деле являются пожеланиями удачи, ведь среди них нет ни одного несчастливого. Это остроумный способ поздравить человека с Новым годом. Такое печенье легко можно приготовить своими руками. Тогда вы сможете вложить в него персонализированные предсказания. Это станет настоящим сюрпризом для педагога.
Коллаж из фото с учениками
Вы можете сделать коллаж сами, либо заказать его в дизайнерском агентстве. Такая композиция всегда несет в себе мощный заряд положительных эмоций и пробуждает самые теплые чувства.
Грамота лучшему учителю
Оригинальный способ выразить свою благодарность учителю за его труд. Это символ признания и уважения, который подчеркивает важность заслуг человека перед обществом.
Идеи для подарков от класса
Подготовка коллективного подарка — мощный способ сплотить коллектив. Идей довольно много, и все они нуждаются в обсуждении. Варианты все беспроигрышные, но среди них нужно выбрать самый лучший.
Подарочный сертификат
Лучше всего подходят сертификаты в книжные магазины, кафе, спа-салоны. Там учитель сам сможет выбрать то, что ему по душе.
Сертификат на массаж
Это весьма смелый презент. Его следует дарить только в том случае, если вы полностью уверены в успехе.
Набор ярких папок для хранения документов
Ученики сами могут сделать такие папки, украсив их стикерами и аппликациями. Креативное оформление хранилища документов помогает лучше упорядочить информацию, упрощают поиск нужных данных и делает рабочую среду более приятной для глаз.
Нейтральные подарки на любой вкус
В предпраздничной суматохе часто голова идет кругом. Тут уже не до креатива — нужно успеть разобраться с авралом на работе. Раздумывать над выбором презентов некогда, но вам и не нужно этого делать. На помощь приходят нейтральные подарки, которые гарантируют успех. Получатель будет доволен, потому что ему хочется, чтобы подобная вещица или лакомство обязательно оказались даже среди самых замечательных подарков, которые он найдет под елкой.
Чай
Чай в новогоднем оформлении — такой подарок нравится всем без исключения. Он сочетает в себе практичность, заботу о здоровье и настоящее новогоднее настроение.
Сорт может быть любым. Но если хотите сделать вкусный сюрприз, то подарите учителю чай с добавками каких-нибудь экзотических фруктов и пряных трав.
Книга
Для подарка подходит любая книга, связанная с предметом, который преподает учитель, а также любое классическое произведение в хорошем издании. Современные романы из разряда бестселлеров тоже относятся к категории универсальных подарков.
Настольная игра
Даже если у учителя уже есть такая «настолка», как Эрудит или Монополия, еще одна версия не будет лишней. Красочное оформление заставляет даже старые игры казаться новыми. Поэтому, если вам некогда ломать голову над выбором презента, без колебаний преподносите коробку с настольной игрой.
Игра-головоломка
Признайтесь, что когда вы разглядываете витрину с замысловатыми головоломками, вам втайне хочется купить их все. Учитель тоже человек и испытывает точно такие же чувства. Исполните его тайное желание — подарите ему головоломку.
Что лучше не дарить учителю на Новый год
Следующие варианты считаются крайне неудачными, когда речь идет о подарке для учителя:
- деньги, даже если сумма укладывается в разрешенные законом пределы;
- одежда и обувь;
- домашние питомцы;
- продукты питания;
- корм для животных (даже если у преподавателя есть любимая собака, то корм для нее лучше не дарить);
- крупные интерьерные сувениры;
- кухонная утварь.
Подарки, которые могут быть неуместны
В категорию абсолютно неподходящих попадают: алкоголь, мясные и колбасные букеты, любые вещи с сексуальным подтекстом, «прикольные» сувениры, предметы, связанные с религией.
Личные вещи и косметика: почему это не лучший выбор
Дарение подобных вещей подразумевает близкие отношения и может быть неправильно истолковано окружающими. Кроме того, риск ошибочного выбора стиля чрезвычайно велик, и подарок, скорее всего, окажется бесполезным.
Как правильно поздравить учителя с Новым годом
Следует заранее составить план поздравления, обсудить, будет ли оно коллективным от всего класса или каждый будет действовать независимо.
Обязательно узнайте, какие праздничные традиции приняты в вашем учебном заведении. Их и придерживайтесь.
Этикет вручения подарка
Приложите к любому подарку открытку или карточку, подписанную вручную.
Вручение должно состояться в конце рабочего дня перед началом каникул. Лучше это сделать в классе. Сначала произнесите стандартные поздравления с наступающим Новым годом.
Перед вручением подарок держат обеими руками на уровне груди.
После вручения произносят слова благодарности за учительский труд. Если позволяет ситуация, делают общее фото.
Как выразить благодарность словами
После стандартного поздравления с наступающим благодарность выражают кратко. Достаточно всего одной фразы: «Спасибо Вам за Ваше терпение, заботу и профессионализм».
Слова, идущие от сердца, — самое лучшее и искреннее поздравление. Но вы также можете воспользоваться любым готовым подходящим по стилю поздравлением, которых очень много в интернете или специальных сборниках. На их основе можно легко составить собственное уникальное послание, адресованное конкретному человеку.
Подведение итогов: какой подарок выбрать
Подготовить новогодний сюрприз для учителя проще, чем кажется. Действующие правила и ограничения довольно жесткие, и они облегчают задачу выбора. Небольшие, ни к чему не обязывающие презенты не обременяют семейный бюджет и вносят атмосферу дружбы и тепла в образовательный процесс, делая его эффективнее, а жизнь радостнее.