«Учитель крикнул», «поставил двойку за поведение», «заставил стоять у доски», «забрал телефон», «сказал грубость» — такие истории родители и дети приносят из школы почти каждый день.

Но где проходит реальная грань: что учитель вправе делать, а за что ему грозит дисциплинарка, штраф, увольнение или даже уголовка?

В этой статье — максимально полный и актуальный на 2026 год список того, что педагогу запрещено делать в школе. Всё подкреплено законами, приказами Минпросвещения и судебной практикой.

Главные законы, которые ограничивают учителя в 2026 году

ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34, 48, 61 и др.)

ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»

ФЗ № 63-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью…»

ФЗ № 116-ФЗ «О внесении изменений…» (запрет физических наказаний — с 1990-х, но актуален)

Приказ Минпросвещения № 287 от 31.05.2021 (с изменениями 2024–2025) — «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности…»

Трудовой кодекс РФ (ст. 192–193 — дисциплинарные взыскания к учителям)

Уголовный кодекс РФ (ст. 156 — неисполнение обязанностей по воспитанию, ст. 286 — превышение должностных полномочий)

30+ вещей, которые учителю категорически запрещено делать

Физическое воздействие (даже «лёгкое»)

Бить, шлёпать, толкать, дёргать за ухо / волосы / одежду

Заставлять стоять в углу / на коленях / на одной ноге / с поднятой рукой

Закрывать рот рукой, зажимать нос

Бросать в ребёнка мел, указку, журнал, стул

Психологическое давление и унижение

Обзывать ребёнка («тупой», «дебил», «ничтожество», «позор класса» и т.п.)

Высмеивать внешность, национальность, веру, семью, бедность

Говорить: «Ты никогда не поступишь», «Из тебя ничего не выйдет», «Ты позоришь родителей»

Сравнивать ребёнка с другими в унизительной форме («Посмотрите, как Маша старается, а ты…»)

Угрожать двойкой / единицей / исключением / вызовом родителей за поведение

Публично обсуждать оценки, поведение или личную жизнь ребёнка перед всем классом

Нарушение личных границ и имущественных прав

Забрать телефон / наушники / деньги / личные вещи без составления акта и передачи завучу / директору

Выбрасывать, ломать, прятать вещи ребёнка

Обыскивать рюкзак / карманы / парту без присутствия ребёнка, двух понятых и акта

Требовать сдать телефон «на весь день» или «до конца года» (можно только на время урока и с возвратом)

Нарушение права на образование

Не пускать на урок за невыполненное домашнее задание / без формы / за опоздание

Выгонять с урока без сопровождения к завучу / в библиотеку / к психологу

Ставить двойку / единицу «за поведение» (оценка ставится только за знания)

Заставлять переписывать работу 5 раз / делать 100 примеров в наказание

Игнорировать ребёнка весь урок (не вызывать, не проверять тетрадь)

Нарушение конфиденциальности и персональных данных

Выкладывать фото / видео ребёнка в соцсети без согласия родителей

Обсуждать проблемы ребёнка с другими родителями / учителями без необходимости

Разглашать диагноз, семейное положение, доходы семьи

Другие запреты

Принуждать к участию в платных мероприятиях / дополнительных занятиях

Требовать деньги на ремонт класса / шторы / учебники / экскурсии (только добровольные пожертвования)

Заставлять убирать класс / школу / туалеты

Привлекать к дежурству во время урока другого учителя

Проводить урок в верхней одежде / без сменной обуви / с едой (самому учителю)

За что учителя реально наказывают в 2025–2026 годах (примеры из практики)

Крик + унижение → выговор / строгий выговор

Шлёпок / толчок → увольнение по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК + проверка прокуратуры

Забрал телефон и не вернул → дисциплинарное взыскание + возмещение стоимости

Выгнал с урока → выговор (если ребёнок пострадал — уголовка по ст. 125 УК)

Публичное оскорбление → штраф по ст. 5.61 КоАП + компенсация морального вреда

Короткий чек-лист: что учитель может, а что — нет

Можно Нельзя Вызвать родителей за систематические нарушения Угрожать двойкой за поведение Забрать телефон на время урока (вернуть после звонка) Забрать телефон на весь день / неделю Сделать замечание за невыполненное ДЗ Обзывать ребёнка за невыполненное ДЗ Поставить «2» за незнание Поставить «2» за опоздание / разговоры Попросить помочь протереть доску Заставлять мыть полы / окна

Заключение