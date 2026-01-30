Что учитель не должен делать? Профессиональные границы педагога по закону 2026

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

«Учитель крикнул», «поставил двойку за поведение», «заставил стоять у доски», «забрал телефон», «сказал грубость» — такие истории родители и дети приносят из школы почти каждый день.

Но где проходит реальная грань: что учитель вправе делать, а за что ему грозит дисциплинарка, штраф, увольнение или даже уголовка?

В этой статье — максимально полный и актуальный на 2026 год список того, что педагогу запрещено делать в школе. Всё подкреплено законами, приказами Минпросвещения и судебной практикой.

Главные законы, которые ограничивают учителя в 2026 году

  • ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34, 48, 61 и др.)
  • ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»
  • ФЗ № 63-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью…»
  • ФЗ № 116-ФЗ «О внесении изменений…» (запрет физических наказаний — с 1990-х, но актуален)
  • Приказ Минпросвещения № 287 от 31.05.2021 (с изменениями 2024–2025) — «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности…»
  • Трудовой кодекс РФ (ст. 192–193 — дисциплинарные взыскания к учителям)
  • Уголовный кодекс РФ (ст. 156 — неисполнение обязанностей по воспитанию, ст. 286 — превышение должностных полномочий)

    • 30+ вещей, которые учителю категорически запрещено делать

    Физическое воздействие (даже «лёгкое»)

    1. Бить, шлёпать, толкать, дёргать за ухо / волосы / одежду
    2. Заставлять стоять в углу / на коленях / на одной ноге / с поднятой рукой
    3. Закрывать рот рукой, зажимать нос
    4. Бросать в ребёнка мел, указку, журнал, стул

      5. Психологическое давление и унижение

      1. Обзывать ребёнка («тупой», «дебил», «ничтожество», «позор класса» и т.п.)
      2. Высмеивать внешность, национальность, веру, семью, бедность
      3. Говорить: «Ты никогда не поступишь», «Из тебя ничего не выйдет», «Ты позоришь родителей»
      4. Сравнивать ребёнка с другими в унизительной форме («Посмотрите, как Маша старается, а ты…»)
      5. Угрожать двойкой / единицей / исключением / вызовом родителей за поведение
      6. Публично обсуждать оценки, поведение или личную жизнь ребёнка перед всем классом

        7. Нарушение личных границ и имущественных прав

        1. Забрать телефон / наушники / деньги / личные вещи без составления акта и передачи завучу / директору
        2. Выбрасывать, ломать, прятать вещи ребёнка
        3. Обыскивать рюкзак / карманы / парту без присутствия ребёнка, двух понятых и акта
        4. Требовать сдать телефон «на весь день» или «до конца года» (можно только на время урока и с возвратом)

          5. Нарушение права на образование

          1. Не пускать на урок за невыполненное домашнее задание / без формы / за опоздание
          2. Выгонять с урока без сопровождения к завучу / в библиотеку / к психологу
          3. Ставить двойку / единицу «за поведение» (оценка ставится только за знания)
          4. Заставлять переписывать работу 5 раз / делать 100 примеров в наказание
          5. Игнорировать ребёнка весь урок (не вызывать, не проверять тетрадь)

            6. Нарушение конфиденциальности и персональных данных

            1. Выкладывать фото / видео ребёнка в соцсети без согласия родителей
            2. Обсуждать проблемы ребёнка с другими родителями / учителями без необходимости
            3. Разглашать диагноз, семейное положение, доходы семьи

              4. Другие запреты

              1. Принуждать к участию в платных мероприятиях / дополнительных занятиях
              2. Требовать деньги на ремонт класса / шторы / учебники / экскурсии (только добровольные пожертвования)
              3. Заставлять убирать класс / школу / туалеты
              4. Привлекать к дежурству во время урока другого учителя
              5. Проводить урок в верхней одежде / без сменной обуви / с едой (самому учителю)

                6. За что учителя реально наказывают в 2025–2026 годах (примеры из практики)

                • Крик + унижение → выговор / строгий выговор
                • Шлёпок / толчок → увольнение по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК + проверка прокуратуры
                • Забрал телефон и не вернул → дисциплинарное взыскание + возмещение стоимости
                • Выгнал с урока → выговор (если ребёнок пострадал — уголовка по ст. 125 УК)
                • Публичное оскорбление → штраф по ст. 5.61 КоАП + компенсация морального вреда

                  • Короткий чек-лист: что учитель может, а что — нет

                  МожноНельзя
                  Вызвать родителей за систематические нарушенияУгрожать двойкой за поведение
                  Забрать телефон на время урока (вернуть после звонка)Забрать телефон на весь день / неделю
                  Сделать замечание за невыполненное ДЗОбзывать ребёнка за невыполненное ДЗ
                  Поставить «2» за незнаниеПоставить «2» за опоздание / разговоры
                  Попросить помочь протереть доскуЗаставлять мыть полы / окна

                  Заключение

                  Учитель — не всесильный человек. У него есть огромные права, но и очень жёсткие границы, которые устанавливает закон. Всё, что выходит за эти границы, — это уже не воспитание, а нарушение.

