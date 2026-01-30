«Учитель крикнул», «поставил двойку за поведение», «заставил стоять у доски», «забрал телефон», «сказал грубость» — такие истории родители и дети приносят из школы почти каждый день.
Но где проходит реальная грань: что учитель вправе делать, а за что ему грозит дисциплинарка, штраф, увольнение или даже уголовка?
В этой статье — максимально полный и актуальный на 2026 год список того, что педагогу запрещено делать в школе. Всё подкреплено законами, приказами Минпросвещения и судебной практикой.
Главные законы, которые ограничивают учителя в 2026 году
ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34, 48, 61 и др.)
ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»
ФЗ № 63-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью…»
ФЗ № 116-ФЗ «О внесении изменений…» (запрет физических наказаний — с 1990-х, но актуален)
Приказ Минпросвещения № 287 от 31.05.2021 (с изменениями 2024–2025) — «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности…»
Трудовой кодекс РФ (ст. 192–193 — дисциплинарные взыскания к учителям)
Уголовный кодекс РФ (ст. 156 — неисполнение обязанностей по воспитанию, ст. 286 — превышение должностных полномочий)
30+ вещей, которые учителю категорически запрещено делать
Физическое воздействие (даже «лёгкое»)
Бить, шлёпать, толкать, дёргать за ухо / волосы / одежду
Заставлять стоять в углу / на коленях / на одной ноге / с поднятой рукой
Закрывать рот рукой, зажимать нос
Бросать в ребёнка мел, указку, журнал, стул
Психологическое давление и унижение
Обзывать ребёнка («тупой», «дебил», «ничтожество», «позор класса» и т.п.)
Высмеивать внешность, национальность, веру, семью, бедность
Говорить: «Ты никогда не поступишь», «Из тебя ничего не выйдет», «Ты позоришь родителей»
Сравнивать ребёнка с другими в унизительной форме («Посмотрите, как Маша старается, а ты…»)
Угрожать двойкой / единицей / исключением / вызовом родителей за поведение
Публично обсуждать оценки, поведение или личную жизнь ребёнка перед всем классом
Нарушение личных границ и имущественных прав
Забрать телефон / наушники / деньги / личные вещи без составления акта и передачи завучу / директору
Выбрасывать, ломать, прятать вещи ребёнка
Обыскивать рюкзак / карманы / парту без присутствия ребёнка, двух понятых и акта
Требовать сдать телефон «на весь день» или «до конца года» (можно только на время урока и с возвратом)
Нарушение права на образование
Не пускать на урок за невыполненное домашнее задание / без формы / за опоздание
Выгонять с урока без сопровождения к завучу / в библиотеку / к психологу
Ставить двойку / единицу «за поведение» (оценка ставится только за знания)
Заставлять переписывать работу 5 раз / делать 100 примеров в наказание
Игнорировать ребёнка весь урок (не вызывать, не проверять тетрадь)
Нарушение конфиденциальности и персональных данных
Выкладывать фото / видео ребёнка в соцсети без согласия родителей
Обсуждать проблемы ребёнка с другими родителями / учителями без необходимости
Разглашать диагноз, семейное положение, доходы семьи
Другие запреты
Принуждать к участию в платных мероприятиях / дополнительных занятиях
Требовать деньги на ремонт класса / шторы / учебники / экскурсии (только добровольные пожертвования)
Заставлять убирать класс / школу / туалеты
Привлекать к дежурству во время урока другого учителя
Проводить урок в верхней одежде / без сменной обуви / с едой (самому учителю)
За что учителя реально наказывают в 2025–2026 годах (примеры из практики)
Крик + унижение → выговор / строгий выговор
Шлёпок / толчок → увольнение по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК + проверка прокуратуры
Забрал телефон и не вернул → дисциплинарное взыскание + возмещение стоимости
Выгнал с урока → выговор (если ребёнок пострадал — уголовка по ст. 125 УК)
Публичное оскорбление → штраф по ст. 5.61 КоАП + компенсация морального вреда
Короткий чек-лист: что учитель может, а что — нет
|Можно
|Нельзя
|Вызвать родителей за систематические нарушения
|Угрожать двойкой за поведение
|Забрать телефон на время урока (вернуть после звонка)
|Забрать телефон на весь день / неделю
|Сделать замечание за невыполненное ДЗ
|Обзывать ребёнка за невыполненное ДЗ
|Поставить «2» за незнание
|Поставить «2» за опоздание / разговоры
|Попросить помочь протереть доску
|Заставлять мыть полы / окна
Заключение
Учитель — не всесильный человек. У него есть огромные права, но и очень жёсткие границы, которые устанавливает закон. Всё, что выходит за эти границы, — это уже не воспитание, а нарушение.
