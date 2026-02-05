Школа — это не только место для получения знаний, но и пространство с чёткими правилами, которые обеспечивают безопасность, дисциплину и уважение ко всем участникам образовательного процесса. Многие родители и ученики ищут ответы на вопросы вроде «что запрещено ученикам в школе» или «правила поведения в школе по закону». В этой статье мы подробно разберём, что именно запрещено делать ученикам согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН и типичным уставам школ на 2026 год.

Мы также приведём новые сценарии из школьной жизни, чтобы показать, как избежать нарушений, и обсудим альтернативы: например, в онлайн-школах для детей с дистанционным обучением многие правила мягче, а ребёнок всё равно получает государственный аттестат и может сосредоточиться на подготовке к ОГЭ или ЕГЭ без лишних ограничений.

Общие правила поведения учеников в школе: основы из Федерального закона № 273-ФЗ

Основной документ, регулирующий права и обязанности учеников, — Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 43). Согласно ему, ученики обязаны добросовестно учиться, соблюдать устав школы, правила внутреннего распорядка и уважать других. Запреты вытекают из этих обязанностей: нельзя создавать препятствия для обучения, оскорблять учителей или одноклассников, портить имущество школы.

Например, закон запрещает применение насилия (физического или психологического), что включает буллинг, драки и угрозы. За нарушения предусмотрены меры: от замечания до исключения (но не во время болезни или каникул).

Что запрещено ученикам в школе по категориям: полный список

Запреты на безопасность и здоровье (по СанПиН 2.4.3648-20 и 1.2.3685-21)

Санитарные правила (СанПиН) строго регулируют, что нельзя делать для защиты здоровья. В 2026 году они остаются в силе до 2027 года.

Приносить опасные предметы: оружие, ножи, пиротехнику, химикаты. Это прямой запрет по СанПиН и уставу школы, чтобы избежать травм.

Курить, употреблять алкоголь или наркотики: Запрещено на территории школы и вблизи. Нарушение может привести к административной ответственности (ст. 6.23 КоАП РФ).

Приносить еду из дома в столовую: По СанПиН 2.4.3648-20 (п. 6.15), запрещено использовать домашнюю еду в школьном питании — только то, что готовит школа.

Находиться в верхней одежде: Нельзя ходить по школе в куртках или шапках без причины (гигиена и порядок).

Використовать гаджеты без ограничений: СанПиН 1.2.3685-21 ограничивает время у экранов: не более 20–30 минут на уроке, мобильники нельзя для учёбы.

Запреты на дисциплину и поведение (по уставу школы и ФЗ-273)

Устав каждой школы может варьироваться, но общие запреты основаны на законе.

Шуметь и отвлекаться на уроках: Нельзя разговаривать, играть в телефон, вставать без разрешения (ст. 43 ФЗ-273).

Пропускать уроки без причины: Обязательно посещать занятия; прогулы фиксируют и сообщают родителям.

Оскорблять или применять насилие: Буллинг, драки, угрозы — запрещено (ст. 43 ФЗ-273), может привести к вызову родителей или полиции.

Портить имущество школы: Рисовать на партах, ломать мебель — материальная ответственность родителей (ст. 1064 ГК РФ).

Разглашать конфиденциальную информацию: Нельзя публиковать фото/видео одноклассников без согласия (Закон о персональных данных).

Запреты на внешний вид и личные вещи

Носить неподходящую одежду: Если школа требует форму — нельзя в спортивной одежде или ярких нарядах (устав школы).

Приносить ненужные вещи: Игрушки, гаджеты, если они отвлекают (СанПиН и устав).

Последствия нарушений: от замечания до исключения

За мелкие нарушения — замечание или беседа с родителями. За серьёзные (насилие, порча) — выговор, отстранение от уроков (не более 3 дней) или исключение (с 15 лет, с согласия комиссии). Всё по ст. 61 ФЗ-273.

Альтернативы школьным правилам: онлайн-школы как вариант

Если строгие школьные правила вызывают стресс, многие семьи переходят на дистанционное обучение в онлайн-школах для детей с аккредитацией. Здесь меньше запретов на гаджеты (если они для учёбы), гибкий график и фокус на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Ребёнок учится дома, но получает государственный аттестат.

