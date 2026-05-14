«Нет времени» — одна из самых популярных фраз современного человека. Мы повторяем её независимо от того, работаем по жёсткому графику или имеем полностью гибкий режим и высокий доход. Новые исследования и наблюдения учёных показывают: проблема не в количестве задач, а в том, как наш мозг выбирает, на что тратить внимание.

Отрывок из книги Штефана Кляйна «Чувство времени» раскрывает неожиданные механизмы, которые заставляют нас жить в постоянной гонке.

Эксперимент Amerco: когда свобода только ухудшает ситуацию

В начале 1990-х крупная американская компания решила максимально заботиться о сотрудниках. Гибкий график, удалённая работа, неполный день, корпоративный детский сад, отпуска по уходу за ребёнком — всё, о чём обычно мечтают родители.

Результат оказался шокирующим:

Менее 4% сотрудников с детьми сократили рабочий день.

Всего 1% работали из дома.

Большинство продолжали работать по 9–10 часов и жаловались на хроническую нехватку времени и чувство вины перед детьми.

Социолог Арли Хокшилд, которую пригласили разобраться в ситуации, сделала неожиданный вывод: у сотрудников перевернулось восприятие работы и семьи. Офис стал местом спокойствия и удовольствия, а дом — источником стресса, конфликтов и рутины. Люди сознательно выбирали работу, потому что там им было комфортнее.

Почему мы сами создаём себе цейтнот

Главная причина — конфликт мотиваций. Наш мозг постоянно ищет максимальное удовольствие здесь и сейчас. Исполнительная функция (менеджер мозга) ориентируется не столько на долгосрочные цели, сколько на ближайшее вознаграждение. Когда внешних ограничений мало (гибкий график, деньги, свобода), внутренний мотив становится решающим. А мозг легко отвлекается на всё новое и приятное: разговор с коллегой, уведомление в телефоне, идея «быстро посмотреть почту».

Ключевой вывод учёных: Чем больше у человека свободы, тем сложнее ему ею правильно распорядиться.

Богатые тоже «задыхаются» от нехватки времени

Экономист Дэниел Хамермеш проанализировал данные нескольких стран и обнаружил парадокс: чем выше доход человека, тем сильнее он жалуется на дефицит времени. Даже миллионеры-домохозяйки, окружённые помощниками, ощущают хронический стресс. Причина проста: у богатых людей слишком много возможностей. Когда денег достаточно на всё, единственным ограничением становится время. И мозг остро это чувствует.

Как работает система вознаграждения мозга

Когда мы думаем о приятной цели (даже далёкой), мозг выделяет дофамин и создаёт «соматический маркер» — ощущение, будто награда уже близко. Именно поэтому мы можем годами идти к большой цели. Но если перед нами нет яркого, близкого вознаграждения, мотивация быстро падает. Именно поэтому многие проекты «горят» в последние дни: только сильный дедлайн создаёт необходимый эмоциональный накал.

Что реально помогает управлять временем

Согласно выводам Штефана Кляйна, эффективное управление временем строится не на жёстких планах, а на правильной мотивации:

Создавать сильные, яркие промежуточные награды. Делать долгосрочные цели эмоционально привлекательными (предвкушать результат). Учиться осознанно отказываться от части возможностей. Превращать важные дела в источник удовольствия, а не обязанности.

Самые успешные люди не те, у кого идеальный тайм-менеджмент, а те, кто умеет получать удовольствие от процесса и результата важных дел.

Главный вывод

Современный человек не страдает от недостатка времени. Он страдает от избытка возможностей и слабой способности выбирать. Мы уже живём в эпохе, когда наши бабушки и дедушки могли только мечтать о таком уровне комфорта и выбора. Но вместо благодарности и наслаждения мы испытываем вечный стресс и чувство, что «ничего не успеваем». Научиться управлять временем — значит научиться управлять своим вниманием и мотивацией. А это уже вопрос не техники, а глубокого понимания собственной природы.

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Время — единственный ресурс, который невозможно вернуть. Научитесь использовать его максимально эффективно уже сегодня.