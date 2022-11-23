Как оформлять школьный доклад?

Очень часто школьники совершенно не задумываются над тем, что оформление доклада регламентируется специальными ГОСТами. Может быть, в школе учителя не настолько строго относятся к оформлению рефератов, докладов, проектных работ, но поступая в высшее учебное заведение, вчерашний школьник непременно столкнется с этими трудностями. Поэтому в школе все-таки рекомендуется требовать от детей правильного оформления документации.

• Текст должен быть размера 12 или 14 кегль (можно уточнить у преподавателя);

• Шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5 мм;

• Поля должны быть стандартные: слева отступ 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу по 2 см;

• Строки нужно выровнять по обе стороны;

• Нумерация ставится внизу страницы по центру, начиная с первой, но на титульном листе и странице с содержанием номер не ставится.

Структура каждого доклада должна содержать следующие пункты:

• Титульный лист;

• Содержание;

• Введение;

• Основная часть;

• Заключение;

• Список использованной литературы;

• Список вложений (не обязательно).

Независимо от того, требует ли преподаватель оформлять доклад или нет, аккуратный вид и правильная расстановка всех элементов упростят задачу выступающего и оценивание работы преподавателем.

Стоит запомнить эти правила, так как они общеприменимы. Но единых требований нет нигде, поэтому нужно уточнять все детали в конкретном учебном заведении и у конкретного преподавателя.