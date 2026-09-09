Дистанционное обучение» — это не самостоятельная форма получения образования. В российском законодательстве дистанционные образовательные технологии рассматриваются именно как способ организации учебного процесса, а не как отдельный правовой статус ребёнка.

Иными словами, сам факт, что школьник учится через компьютер и находится дома, ещё ничего не говорит о том, в какой форме он получает образование.

А вот здесь уже начинается самое интересное.

Если семья хочет, чтобы ребёнок не посещал школу очно, ей нужно разобраться как минимум в двух вариантах: заочном обучении и семейном образовании. Внешне они могут выглядеть похоже — ребёнок находится дома и занимается через интернет. Но с точки зрения ответственности, организации учебного процесса и отношений со школой это совершенно разные модели.

Почему в школе говорят: «Дистанционного формата у нас нет»? Потому что отдельной формы образования с таким названием законодательство не предусматривает.

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает формы обучения — в частности, очную, очно-заочную и заочную. Отдельно предусмотрено семейное образование.

При этом дистанционные образовательные технологии могут использоваться внутри разных форм обучения. То есть ребёнок вполне может получать заочное образование с применением дистанционных технологий.

Поэтому просьба «перевести на дистанционку» для школы юридически недостаточно конкретна. Администрации необходимо понимать, что именно хочет семья: чтобы ребёнок оставался учеником школы, но учился преимущественно удалённо, или чтобы родители самостоятельно организовали его обучение и проходили аттестации.

Условно это можно сравнить с рестораном. «Горячее» — характеристика блюда, а не его название. Вы не заказываете «горячее» как отдельную категорию: вам всё равно придётся выбрать конкретное блюдо.

С дистанционным обучением примерно та же история. Это скорее технология организации образования, а не отдельная форма.

Что изменилось в требованиях к онлайн-обучению?

В 2026 году требования к организации образовательного процесса с использованием цифровых технологий становятся более структурированными. Самой школе уже недостаточно условно отправлять ребёнку ссылки на ролики или задания в произвольном мессенджере и называть это полноценным дистанционным обучением.

Для родителей это скорее плюс: чем чётче регулируется цифровая образовательная среда, тем легче отличить организованный образовательный процесс от набора разрозненных онлайн-материалов.

Но прежде чем выбирать конкретную платформу или школу, важно определить главное: кто отвечает за обучение ребёнка — школа или семья?

И вот здесь заочное и семейное образование расходятся принципиально.

Заочное обучение: ребёнок остаётся школьником

При заочной форме ребёнок продолжает числиться в образовательной организации. Школа остаётся участником образовательных отношений и отвечает за организацию обучения в рамках выбранной программы.

Для семьи это означает главное: родителям не приходится полностью брать на себя функцию школы.

Ребёнок может изучать материалы дома, заниматься онлайн, смотреть записи занятий, выполнять задания и взаимодействовать с педагогами дистанционно. Но образовательный процесс организует школа.

Она определяет, какие дисциплины изучаются, как устроен учебный процесс, в какие сроки выполняются работы и когда проводится промежуточная аттестация в соответствии с установленным порядком.

То есть компьютер и квартира вместо школьного кабинета ещё не означают полной свободы.

Школьник всё равно остаётся школьником — просто получает образование в другой форме.

Как это может выглядеть в реальной жизни?

Например, ребёнок живёт за городом, много времени проводит на спортивных сборах или по каким-то причинам не может регулярно посещать школу.

При заочной форме он может получать учебные материалы и задания дистанционно, консультироваться с педагогами, выполнять контрольные и проходить предусмотренные образовательной программой формы контроля.

При этом сроки и правила устанавливает образовательная организация.

И это одновременно главное преимущество и ограничение заочного обучения.

Плюсы

понятная структура учебного года;

школа организует образовательный процесс;

ребёнок остаётся в контингенте образовательной организации;

есть педагоги и установленный порядок контроля;

родителю не приходится самостоятельно проектировать всю образовательную траекторию.

Минусы

сроки аттестаций и выполнения работ определяет школа;

многое зависит от конкретной организации и того, насколько качественно она умеет работать с заочной формой.

Поэтому заочное обучение особенно удобно тем семьям, которым нужна свобода от ежедневного посещения школы, но при этом нужна сама школа как организатор процесса.

Семейное образование: школа уходит на второй план

Семейное образование устроено совершенно иначе.

Здесь родители самостоятельно организуют получение ребёнком общего образования вне школы. Они могут заниматься с ребёнком сами, нанимать репетиторов, пользоваться онлайн-курсами, обращаться к образовательным организациям или сочетать несколько вариантов.

Да, семья получает гораздо больше свободы, но вместе с ней приходит и ответственность.

В этой модели школа не организует ежедневный учебный процесс ребёнка. Она может быть нужна прежде всего для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в предусмотренном законом порядке.

Поэтому семейное образование — это не «та же школа, только через интернет».

Это другая модель ответственности за образование.

Что получает семья?

Практически полную возможность самостоятельно выстраивать учебный процесс.

Можно:

ускорять прохождение отдельных предметов;

уделять больше времени сложным дисциплинам;

использовать разные образовательные платформы;

сочетать репетиторов и самостоятельные занятия;

менять учебный график в зависимости от поездок, спорта или других обстоятельств;

организовывать обучение в удобном для ребёнка темпе.

Например, школьник серьёзно занимается спортом и большую часть года находится на сборах. Для такой семьи возможность самостоятельно распределять нагрузку может быть гораздо важнее привычного школьного расписания.

Но есть обратная сторона.

Никто не будет ежедневно организовывать обучение за вас.

Если ребёнок не сел заниматься, некому автоматически проконтролировать этот момент. Если родитель не составил план, учебный процесс может начать рассыпаться. А если взрослые работают полный день и не могут уделять достаточно времени организации образования, свобода быстро превращается в дополнительную нагрузку.

Что выбрать: заочное или семейное?

Здесь нет универсального ответа. Выбор зависит прежде всего от того, какая степень самостоятельности нужна семье.

Если вам важно, чтобы учебный процесс кто-то организовывал, контролировал сроки и отвечал за образовательную часть, логичнее смотреть в сторону заочного обучения.

Если же семья готова самостоятельно управлять обучением, выбирать программы, преподавателей и темп, семейная форма даст гораздо больше возможностей.

Можно задать себе очень простой вопрос:

Кто должен быть главным организатором образования ребёнка — школа или семья? Если ответ — школа, вам ближе заочное обучение.

Если ответ — семья, стоит рассматривать семейное образование.

Кому семейная форма может не подойти?

На бумаге семейное образование выглядит максимально свободным. Но свобода подходит не всем.

Она может оказаться некомфортной, если ребёнку необходимы:

чёткое расписание;

регулярный контроль;

постоянная обратная связь от учителя;

привычный школьный ритм;

внешняя мотивация.

Есть и вторая сторона — родители.

Если взрослый работает полный день, занимается несколькими детьми и при этом не имеет возможности регулярно контролировать учебный процесс, самостоятельная организация образования может стать слишком тяжёлой.

Даже если часть занятий передать репетиторам или онлайн-школе, родителю всё равно придётся следить за общей картиной: что ребёнок изучил, что пропустил, какие аттестации предстоят и соответствует ли фактическая подготовка требованиям программы.

Поэтому семейное образование — это не вариант «меньше заниматься». Скорее наоборот: меньше формальной школьной структуры означает больше ответственности внутри семьи.

Поэтому при выборе онлайн-школы стоит заранее выяснить не только:

«Кто будет учить ребёнка?»

но и:

«Кто будет проводить аттестацию и оформлять документы?»

Если обе функции сосредоточены в одной организации, семье обычно проще: не приходится отдельно искать учебную программу и место для аттестации, согласовывать взаимодействие между несколькими организациями и держать в голове разные правила.

Главное — не искать «дистанционку», а выбрать модель образования Самая распространённая ошибка родителей — начинать поиск с вопроса:

«Какая школа переводит на дистанционное обучение?»

Правильнее начать с другого:

«Какую форму обучения мы выбираем и кто будет отвечать за организацию образования ребёнка?»

Потому что «дистанционка» сама по себе ничего не решает.

Можно учиться удалённо, но оставаться учеником школы. Можно полностью организовать образование самостоятельно. Можно использовать онлайн-курсы, репетиторов, цифровые платформы и другие инструменты — и при этом юридически находиться в совершенно разных образовательных моделях.

Поэтому разговор с администрацией лучше начинать не с просьбы «перевести на дистанционку», а с конкретного вопроса: какие формы обучения школа может предложить и как в каждой из них организуется учебный процесс и аттестация.

И ещё важнее помнить: выбор не обязательно становится решением на всю школьную жизнь.

Обстоятельства меняются. Ребёнок взрослеет, меняется его нагрузка, появляются спорт, поездки, дополнительные занятия или, наоборот, необходимость в более жёсткой структуре.

То, что идеально работало год назад, через год может перестать подходить.

Поэтому задача родителей — не просто добиться возможности учиться из дома. Гораздо важнее понять, какая модель действительно подходит вашей семье: где находится ребёнок, кто организует его обучение, кто контролирует результат и сколько ответственности готовы взять на себя родители.

Когда эти вопросы становятся ясными, разговор со школой тоже становится намного проще.

Онлайн-школа полного цикла: когда не нужно выбирать между обучением и аттестацией

Если семье хочется сохранить преимущества домашнего обучения, но при этом не брать на себя всю организационную нагрузку, стоит обратить внимание на формат онлайн-школы полного цикла.

Один из таких вариантов — «Дом Знаний», аккредитованная онлайн-школа с 1-го по 11-й класс и резидент «Сколково». В школе учатся дети из более чем 70 регионов России и других стран.

Главное отличие школы полного цикла от обычных онлайн-курсов в том, что здесь можно закрыть практически весь образовательный маршрут в одном месте: получать полноценное школьное образование, заниматься с педагогами, проходить контроль знаний и аттестации и в итоге получать документы об образовании. Семье не приходится отдельно искать платформу для занятий, репетиторов по сложным предметам и организацию для аттестации.

При этом «Дом Знаний» не ограничивается одним сценарием обучения. У школы есть разные тарифы, поэтому семья может подобрать формат в зависимости от своей ситуации — от варианта с максимальным сопровождением до более самостоятельной модели. Это особенно удобно для тех, кто пока не уверен, насколько много ответственности готов взять на себя: можно выбрать подходящий уровень поддержки, а при изменении обстоятельств перейти на другой формат.

Что получает ученик в «Доме Знаний»?

полноценное обучение с 1-го по 11-й класс;

количество учебных часов по предметам в соответствии с ФГОС;

мини-классы до 10 человек;

занятия с педагогами, победителями всероссийских профессиональных конкурсов;

сопровождение тьютора и психолога на протяжении обучения;

персональное расписание и индивидуальную образовательную траекторию;

бесплатную углублённую подготовку к ОГЭ и ЕГЭ;

возможность участвовать в кружках и дополнительных курсах без дополнительной платы;

цифровые инструменты на основе искусственного интеллекта для анализа успеваемости;

библиотеку из 10 000 видеоматериалов и около 1 млн проверочных тестов;

профориентационную поддержку при выборе дальнейшего образования и профессии;

офлайн-мероприятия и конкурсы;

скидки и льготные условия.

Для семьи это означает, что переход из обычной школы не обязательно должен выглядеть как выбор между двумя крайностями: либо ребёнок полностью подчиняется школьному расписанию, либо родители самостоятельно становятся его учителями и администраторами.

Школа полного цикла позволяет оставить за школой значительную часть организационной и образовательной работы, а семье — получить преимущества обучения из дома и более гибкого графика.

Именно поэтому при выборе онлайн-школы имеет смысл смотреть не только на стоимость обучения или наличие видеуроков. Важнее проверить, какой объём ответственности школа берёт на себя, есть ли аккредитация, кто проводит аттестацию, насколько персонализировано обучение и можно ли изменить тариф, если потребности семьи изменятся.

В этом смысле модель «Дома Знаний» рассчитана на разные жизненные ситуации: ребёнок может нуждаться в максимальном сопровождении, а может быть достаточно самостоятельным и требовать только образовательной платформы, педагогов и контроля. Разные тарифы позволяют подобрать степень участия школы под конкретную семью, не меняя саму образовательную среду.

Поэтому для родителей, которые рассматривают переход на обучение из дома, вопрос может звучать уже не как «найти дистанционку», а гораздо практичнее: какой уровень поддержки нужен именно нашему ребёнку — и сколько организационных задач мы готовы оставить на себе?