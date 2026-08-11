«А если ребенок начнет учиться и через месяц мы поймем, что онлайн-школа нам не подходит?»

«Что будет с уже оплаченной суммой?»

«Не получится ли так, что деньги придется заплатить за год вперед, а вернуть их потом невозможно?»

Это одни из самых важных вопросов, которые родители должны задать до оплаты онлайн-школы.

При выборе школы обычно много внимания уделяют программе, преподавателям, расписанию и стоимости. Но есть еще один документ, который напрямую влияет на финансовую безопасность семьи, — договор на обучение.

Именно в нем должны быть закреплены условия оплаты, порядок оказания образовательных услуг, возможность расторжения договора, а также порядок расчетов при прекращении обучения.

Разберемся, какие пункты договора с онлайн-школой стоит проверить до подписания и оплаты.

Почему договор нужно читать до оплаты

Договор — это не формальность.

Если на сайте написано «можно вернуть деньги» или менеджер говорит, что «все решается индивидуально», этого недостаточно.

Для родителей гораздо важнее понимать:

что именно покупает семья;

кто оказывает образовательные услуги;

сколько стоит обучение;

когда возникает обязанность по оплате;

как можно расторгнуть договор;

как рассчитывается сумма при прекращении обучения;

какие услуги уже считаются оказанными;

в каком порядке производится возврат средств.

Именно поэтому перед оплатой стоит открыть договор и найти соответствующие пункты.

Что должно быть понятно из договора

Хороший договор не должен заставлять родителей угадывать, за что именно они платят.

После его прочтения вам должно быть понятно:

Кто? — какая организация оказывает образовательные услуги.

Кому? — кто является заказчиком и кто обучается.

Что? — какая образовательная программа реализуется.

Сколько? — стоимость обучения.

Как? — каким способом и в какие сроки производится оплата.

Что происходит дальше? — какие правила действуют при изменении обстоятельств, расторжении или прекращении обучения.

Если на какой-либо из этих вопросов невозможно найти ответ в договоре, лучше попросить школу разъяснить условия до подписания.

Первый пункт: кто является исполнителем

Начните договор именно с этого.

Проверьте полное юридическое наименование организации, которая указана в качестве исполнителя.

Это особенно важно при выборе онлайн-школы, потому что бренд и юридическое лицо могут называться по-разному.

Родителю необходимо понимать, с какой организацией он заключает договор на обучение ребенка.

Если на сайте используется один бренд, а договор предлагает заключить совершенно другая организация, попросите объяснить взаимосвязь между ними.

Второй пункт: что именно входит в обучение

В договоре или приложении к нему должно быть понятно, какие образовательные услуги получает ребенок.

Например, речь может идти о:

полноценном школьном обучении;

обучении по конкретной образовательной программе;

отдельных курсах;

дополнительных занятиях;

подготовке к экзаменам.

Это принципиальная разница.

Не стоит сравнивать стоимость двух школ, пока вы не убедились, что сравниваете одинаковый набор услуг.

Что входит в тариф «С зачислением» в «Доме Знаний»

В «Доме Знаний» тариф «С зачислением» предусматривает полноценное школьное обучение.

В него входят:

официальное зачисление в школу;

обучение по программе ФГОС;

полная программа «Школы России»;

ежедневные живые онлайн-уроки;

мини-классы до 10 учеников;

авторские видеоматериалы;

электронные учебники;

домашние задания и тесты;

записи всех уроков;

поддержка личного наставника;

индивидуальные видеоконсультации с преподавателями;

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах;

сопровождение школьного психолога;

развивающие кружки и клубы;

классные часы и профориентация;

ведение личного дела;

аттестат государственного образца.

Перед оплатой родителям важно проверить, что существенные условия обучения отражены в договоре или документах, являющихся его частью.

Третий пункт: стоимость обучения

Обратите внимание не только на сумму «в месяц».

Нужно выяснить:

стоимость выбранного тарифа;

размер ежемесячного платежа;

периодичность оплаты;

есть ли скидка при единовременной оплате;

есть ли обязательные дополнительные платежи;

как меняется стоимость при изменении условий обучения.

Если предлагается рассрочка, отдельно проверьте ее условия.

Главный вопрос:

«Сколько денег мы заплатим в итоге?»

Именно общая сумма позволяет понять реальную стоимость обучения.

Четвертый пункт: что происходит при досрочном прекращении обучения

Это один из самых важных разделов договора.

Если ребенок перестает учиться, родители должны понимать, каким образом прекращаются договорные отношения.

Проверьте:

кто может инициировать расторжение;

как подается заявление;

за сколько времени нужно уведомить школу;

с какой даты договор считается расторгнутым;

как производится окончательный расчет;

в какой срок возвращаются деньги, если возврат предусмотрен.

Не ограничивайтесь вопросом «можно ли расторгнуть договор?».

Гораздо важнее узнать:

«Как именно происходит расторжение и как рассчитывается сумма при прекращении обучения?»

Можно ли вернуть деньги за онлайн-школу?

Сам факт оплаты не означает, что деньги автоматически «сгорают» при отказе от дальнейшего обучения.

Но и считать, что при любом расторжении семья обязательно получит всю сумму обратно, тоже неправильно.

Расчет зависит от условий договора, фактически оказанных услуг, периода обучения и конкретных обстоятельств.

Для договоров об оказании услуг большое значение имеют положения законодательства о защите прав потребителей и условия самого договора.

Поэтому правильный подход — не искать универсальную формулу «вернут 100%» или «ничего не вернут», а заранее проверить механизм расчета возврата именно в вашем договоре.

Что такое перерасчёт

Представим ситуацию.

Родители оплатили обучение заранее, но ребенок прекратил обучение раньше окончания оплаченного периода.

В этом случае возникает вопрос:

какая часть услуг уже оказана и как рассчитывается оставшаяся сумма?

Именно здесь появляется понятие перерасчета.

Условия должны быть понятны из договора и применимых норм законодательства.

Родителям стоит проверить:

с какой даты прекращается оказание услуг;

какие услуги считаются оказанными;

как рассчитывается стоимость уже оказанного обучения;

учитываются ли дополнительные услуги;

как определяется сумма к возврату.

Почему формулировка «деньги не возвращаются» требует внимания

Если в договоре есть категоричная формулировка вроде «денежные средства возврату не подлежат», не стоит автоматически считать ее законной только потому, что она написана в договоре.

Условия договора с потребителем должны соответствовать законодательству о защите прав потребителей.

Поэтому при возникновении сомнений полезно попросить школу разъяснить конкретный пункт и, при необходимости, получить независимую юридическую консультацию.

Главное правило для родителей:

не подписывать документ, содержание которого вы не понимаете.

Пятый пункт: порядок подачи заявления на расторжение

Узнайте, каким способом можно расторгнуть договор.

Например, договор может предусматривать:

письменное заявление;

электронное обращение;

личное обращение;

иной установленный порядок.

Также обратите внимание на адрес и реквизиты, по которым направляется заявление.

Это кажется мелочью до тех пор, пока семье действительно не потребуется прекратить обучение.

Шестой пункт: сроки возврата денег

Даже если договор предусматривает возврат средств, важно понимать, когда именно он происходит.

Проверьте, указан ли срок:

после получения заявления;

после расторжения договора;

после проведения окончательного расчета;

после определения стоимости фактически оказанных услуг.

Чем конкретнее описана процедура, тем меньше неопределенности для семьи.

Седьмой пункт: условия при переходе в другую школу

Ребенок может прекратить обучение не потому, что ему не понравился онлайн-формат.

Причины могут быть разными:

семья переехала;

ребенок решил вернуться в очную школу;

изменилось расписание;

возникли спортивные или семейные обстоятельства;

школа перестала подходить по формату.

Поэтому полезно заранее узнать, что происходит с договором и оплатой при переходе ребенка в другую образовательную организацию.

Восьмой пункт: что происходит с документами ребенка

Если ребенок официально зачислен в онлайн-школу, важно понимать, как оформляется прекращение обучения.

Уточните:

кто ведет личное дело;

как оформляется перевод;

какие документы получает семья;

как передаются необходимые сведения в новую школу;

кто отвечает за оформление документов.

Особенно важно это для тарифа с официальным зачислением.

Как проверить договор с онлайн-школой за 10 минут

Не обязательно читать весь документ одинаково внимательно с первой до последней страницы.

Для первичной проверки найдите разделы:

1. Предмет договора.

Что именно получает ребенок?

2. Стоимость и порядок оплаты.

Сколько и когда нужно платить?

3. Права и обязанности сторон.

Что должна школа и что обязан делать заказчик?

4. Изменение и расторжение договора.

Как прекратить обучение?

5. Возврат денежных средств.

Предусмотрен ли возврат и как он рассчитывается?

6. Ответственность сторон.

Что происходит при нарушении условий?

7. Реквизиты исполнителя.

С кем именно заключается договор?

Такой быстрый просмотр уже позволяет обнаружить большинство важных для родителя вопросов.

Чек-лист перед оплатой онлайн-школы

Сохраните этот список перед подписанием договора.

О школе

☐ Понятно юридическое лицо ☐ Проверена лицензия ☐ Понятно, кто оказывает образовательные услуги ☐ Понятно, где ребенок официально обучается

Об обучении

☐ Понятна образовательная программа ☐ Перечислены основные услуги ☐ Понятно, что входит в тариф ☐ Понятен формат занятий ☐ Понятно, как выставляются оценки

Об оплате

☐ Понятна стоимость обучения ☐ Понятен график платежей ☐ Проверены дополнительные платежи ☐ При рассрочке понятна итоговая сумма

О возврате и расторжении

☐ Понятно, как расторгнуть договор ☐ Понятно, куда направлять заявление ☐ Понятно, как рассчитывается стоимость фактически оказанных услуг ☐ Понятен порядок перерасчета ☐ Понятен порядок возврата средств ☐ Понятны сроки окончательного расчета

Если все эти пункты понятны, финансовых сюрпризов при принятии решения будет значительно меньше.

Что делать, если ребенок не адаптировался к онлайн-формату

Это реальный сценарий, который стоит учитывать заранее.

Некоторым детям требуется время, чтобы привыкнуть к новому формату. Они могут сначала испытывать сложности с самоорганизацией, расписанием или работой за компьютером.

Поэтому не стоит оценивать онлайн-школу только после первого дня.

Но если спустя определенное время родители понимают, что формат ребенку действительно не подходит, необходимо обратиться к условиям договора и действовать в соответствии с установленной процедурой.

Именно поэтому договор лучше читать до оплаты, а не после возникновения проблемы.

Что важно уточнить у менеджера до подписания

Если какой-либо пункт договора непонятен, задайте конкретные вопросы.

Например:

«Если ребенок прекратит обучение в середине оплаченного периода, как будет рассчитана сумма возврата?»

«Какие услуги считаются оказанными на дату расторжения?»

«Как подается заявление на расторжение?»

«В какой срок производится окончательный расчет?»

«Есть ли дополнительные платежи, которые не входят в стоимость тарифа?»

«Кто является исполнителем по договору?»

Лучше получить ответ до оплаты и сохранить его вместе с договором и другими документами.

Почему не стоит ориентироваться только на слова менеджера

Менеджер может подробно рассказать об условиях обучения, но юридически значимыми являются прежде всего документы и применимое законодательство.

Поэтому если менеджер говорит:

«Не переживайте, деньги точно вернутся»,

попросите показать, где именно это предусмотрено в договоре.

Если вам обещают индивидуальные условия, попросите зафиксировать их документально.

Такой подход защищает обе стороны от недопонимания.

А если в договоре все написано слишком сложно?

Это распространенная проблема.

Юридические документы действительно могут быть написаны сложнее, чем рекламные страницы.

Если какой-либо пункт непонятен, не нужно стесняться попросить школу объяснить его простыми словами.

Особенно внимательно изучайте пункты, связанные с:

оплатой;

перерасчетом;

возвратом;

расторжением;

сроками уведомления;

дополнительными услугами.

Если условия существенно влияют на финансовые обязательства семьи и остаются непонятными, разумно получить независимую консультацию специалиста.

Как устроено обучение в «Доме Знаний»

Если вы рассматриваете «Дом Знаний», обратите внимание на тариф «С зачислением».

Он предусматривает официальное зачисление ребенка в школу и полноценное обучение, а не просто доступ к образовательному контенту.

Ребенок получает:

ежедневные живые уроки;

обучение по школьной программе;

мини-классы до 10 учеников;

домашние задания;

тестирование;

записи уроков;

поддержку наставника;

индивидуальные видеоконсультации;

электронные учебники;

подготовку к ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах;

сопровождение психолога;

кружки и клубы;

официальное ведение личного дела.

Стоимость обучения и актуальные условия оплаты необходимо проверять непосредственно перед заключением договора, поскольку финансовые условия могут меняться.

Посчитайте выгоду перед оплатой

Перед подписанием договора полезно оценить не только юридические условия, но и общую финансовую нагрузку семьи.

Сравните стоимость онлайн-школы с текущими расходами на дорогу, дополнительные занятия, репетиторов и другие образовательные услуги.

Для этого можно воспользоваться Калькулятором выгоды «Дома Знаний»:

Главное: деньги не должны быть «вопросом на доверии»

Возражение «Если обучение не подойдет, деньги пропадут» обычно возникает тогда, когда родители не понимают условий договора.

Лучший способ снизить этот риск — не гадать и не полагаться только на обещания менеджера.

До оплаты нужно четко знать:

сколько вы платите → что получаете → как расторгнуть договор → как рассчитывается перерасчет → как оформляется возврат.

Если эти условия понятны и закреплены в документах, решение о поступлении становится значительно спокойнее.

Выбирая онлайн-школу, родители оценивают не только качество уроков. Не менее важно понимать финансовые и юридические условия обучения.

Перед оплатой проверьте:

кто указан исполнителем;

что входит в образовательную услугу;

сколько стоит обучение;

как устроена оплата;

что происходит при досрочном прекращении обучения;

как рассчитывается перерасчет;

предусмотрен ли возврат;

как подается заявление на расторжение;

в какие сроки производится окончательный расчет.

И главное — не откладывайте чтение договора на тот момент, когда возникнет проблема.

Если ребенку не подойдет формат обучения, семья должна понимать порядок своих дальнейших действий заранее.

Для «Дома Знаний» это особенно актуально при выборе тарифа «С зачислением»: речь идет о полноценном школьном обучении, поэтому родителям стоит заранее изучить не только программу и расписание, но и все условия договора.