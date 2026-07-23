Дом Знаний

Арабский язык официально появится в российской школьной программе. Это решение направлено на укрепление отношений с государствами Ближнего Востока, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По словам депутата, программа уже утверждена Министерством просвещения. Её запуск запланирован на 1 сентября 2026 года. «Арабский — один из наиболее распространённых языков в мире. Укрепление отношений с арабскими странами является важным направлением российской внешней политики. Школьники, которые начнут изучать арабский, в будущем смогут работать специалистами по внешнеэкономическим связям или переводчиками», — отметил Смолин.

Он добавил, что в советское время изучение нескольких иностранных языков было обычной практикой, а сегодняшняя геополитическая ситуация требует соответствующих изменений в образовании. При этом депутат подчеркнул, что успех инициативы напрямую зависит от наличия квалифицированных преподавателей, владеющих спецификой арабского языка.

Ранее президент Владимир Путин обращал внимание на скептицизм молодёжи по поводу изучения иностранных языков в эпоху искусственного интеллекта. Глава государства подчёркивал необходимость формировать у молодых людей убеждённость в практической ценности языковых знаний.

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