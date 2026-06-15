Ведущий деловой медиахолдинг России — РБК рассказал о нашей онлайн-школе в своей публикации. В статье отметили достижения школы в области искусственного интеллекта и рассказали о пути к получению статуса резидента «Сколково».

Так как онлайн-образование — это сфера с очень высокой конкуренцией, то чтобы стать резидентом Фонда, нужно было не просто быть «ещё одной онлайн-школой», а предложить по-настоящему уникальное решение.

«Дом Знаний» внедрил собственные разработки на базе искусственного интеллекта в учебный процесс. Кроме того, мы сформировали одну из самых больших баз знаний: более 10 тысяч видеопрезентаций, свыше 1 миллиона тестов, электронная библиотека и десятки дополнительных авторских курсов. Именно это сочетание передовых технологий и качественного обучающего контента выделило нас среди конкурентов.

Получение статуса резидента «Сколково» открыло для нас новые возможности: налоговые льготы и государственную поддержку. Это позволило направить ресурсы на развитие инновационных образовательных технологий и масштабирование школы.

Новый статус укрепил репутацию бренда и повысил доверие родителей, которые выбирают для своих детей качественное и современное образование. Затем мы получили статус малой технологической компании (МТК) и выиграли грант Фонда содействия инновациям.

Сегодня «Дом Знаний» — это признанный образовательный проект, который внедряет самые современные технологии дистанционного обучения и продолжает задавать высокий стандарт качества в школьном онлайн-образовании.