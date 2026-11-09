8 ноября генеральный директор онлайн-школы «Дом Знаний» Халипа Тагиров принял участие в форуме «Код молодёжи. Методы противодействия идеологии терроризма и экстремизма». Он рассказал о проекте «Ресоциализация», который уже пять лет помогает детям, вернувшимся из зон боевых действий в Сирии и Ираке, адаптироваться к мирной жизни и продолжить образование.

Проект появился в 2021 году по инициативе Министерства по делам молодёжи Республики Дагестан. Тогда перед школой стояла непростая задача: помочь детям, которые долгое время не учились, имели большие пробелы в знаниях, а некоторые почти забыли русский язык.

Обычная школьная программа им не подходила. Поэтому команда «Дома Знаний» разработала индивидуальный подход: для каждого ребёнка подбирали занятия по уровню подготовки, организовывали встречи с педагогами, психологами и тьюторами.

При поддержке министра по делам молодёжи Дагестана Камила Саидова и уполномоченного по правам ребёнка Марины Ежовой удалось наладить работу с семьями и обеспечить детей необходимой техникой для онлайн-обучения.

За пять лет участниками проекта стали 23 ребёнка. И даже после завершения грантового финансирования школа продолжала помогать ребятам за собственный счёт.

Особое место в выступлении заняла история Рукаи. Девочка пришла в проект в 2021 году, когда у неё были серьёзные пробелы в знаниях. Постепенно, благодаря занятиям с педагогами, она смогла наверстать упущенное. Весной 2026 года Рукая перешла на полноценное обучение в «Дом Знаний», а сегодня уже учится в 7-м классе и получает хорошие оценки.

Когда опекун предложил ей сменить школу, девочка ответила: «Нет, я не хочу, мне здесь нравится».

Халипа Тагиров также поделился опытом поддержки детей из Донбасса и семей участников СВО. Сегодня в «Доме Знаний» обучаются 50 детей военнослужащих, для которых предусмотрена скидка на обучение.

Проект «Ресоциализация» продолжается. Сейчас школа ищет возможность помочь ещё одному его участнику — Имирали, который тоже хочет учиться в «Доме Знаний».

Пять лет работы показали, что даже после самых тяжёлых жизненных обстоятельств ребёнку можно помочь вернуться к учёбе, обрести уверенность в себе и снова строить планы на будущее.