Как сделать школьное обучение более удобным, эффективным и персонализированным? Один из ответов — использовать возможности искусственного интеллекта. Именно такие решения представила онлайн-школа «Дом Знаний» на Международном Каспийском цифровом форуме.

Форум стал площадкой для общения представителей России и стран Каспийского региона, обмена опытом и обсуждения перспектив цифрового развития. Его главная задача — укрепление сотрудничества и создание современной цифровой экосистемы.

Среди участников, которые поделились своими разработками, был и генеральный директор «Дома Знаний» — Халипа Тагиров. Он представил гостям и участникам несколько решений на основе искусственного интеллекта, способных сделать образовательный процесс более индивидуальным и помочь ученикам добиваться лучших результатов.

Какие ИИ-разработки представил «Дом Знаний»?

1. Система прогнозирования оценок

Это интеллектуальная система, которая анализирует более 360 параметров, влияющих на успеваемость школьника. Она помогает спрогнозировать итоговую оценку по предмету и определить, что можно улучшить, чтобы добиться более высокого результата.

Главная особенность разработки — не просто показать возможную оценку, а предложить индивидуальный план действий. Так ученик может заранее увидеть свои слабые места и успеть исправить ситуацию до окончания учебного года.

2. Виртуальный учитель

Еще одна разработка — виртуальный учитель, интеллектуальный помощник для школьников и педагогов.

Он может задавать вопросы, анализировать ответы, замечать, какие темы вызывают затруднения, и помогать разобраться в сложном материале. Такой помощник делает обучение более гибким: ученик получает дополнительную поддержку, а учитель — инструмент для лучшего понимания потребностей класса.

3. Система «Граф знаний»

Эта разработка помогает увидеть, насколько хорошо школьник усвоил учебную программу. Система определяет пробелы в знаниях и показывает, каким темам стоит уделить больше внимания.

Вместо того чтобы снова проходить весь материал, ученик может сосредоточиться именно на тех вопросах, которые пока вызывают сложности. Это экономит время и помогает двигаться вперед с пониманием предмета.

Чем искусственный интеллект полезен в образовании?

Использование ИИ открывает новые возможности для учеников, родителей и педагогов:

Индивидуальный подход. Каждый ребенок учится в своем темпе и получает помощь с учетом собственных потребностей.

Каждый ребенок учится в своем темпе и получает помощь с учетом собственных потребностей. Понимание результатов. Родители и учителя могут отслеживать прогресс и вовремя замечать трудности.

Родители и учителя могут отслеживать прогресс и вовремя замечать трудности. Экономия времени. Технологии помогают автоматизировать часть рутинных задач, освобождая педагогам больше времени для общения с учениками.

Технологии помогают автоматизировать часть рутинных задач, освобождая педагогам больше времени для общения с учениками. Дополнительная мотивация. Когда ребенок видит свои успехи и понимает, над чем еще нужно поработать, ему проще сохранять интерес к учебе.

Образование будущего начинается сегодня

Участие в Международном Каспийском цифровом форуме стало возможностью показать, как современные технологии уже применяются в образовании.

В «Доме Знаний» уверены: искусственный интеллект не должен заменять учителя. Его задача — помогать педагогам, лучше понимать потребности каждого ребенка и делать обучение более доступным и результативным.

Современная школа — это не только учебники и уроки, но и технологии, которые помогают раскрывать способности детей. И разработки «Дома Знаний» — пример того, как искусственный интеллект может стать полезным помощником на этом пути.

Узнать больше об онлайн-обучении и возможностях школы можно на официальном сайте «Дома Знаний».