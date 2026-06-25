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Сергей Кравцов пригласил онлайн-школу «Дом Знаний» на встречу с частными школами России

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Сергей Кравцов пригласил онлайн-школу «Дом Знаний» на встречу с частными школами России
Екатерина Магомедова - Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.

Сорок директоров школ, в числе которых генеральный директор онлайн-школы «Дом Знаний» Халипа Тагиров, были приглашены на встречу с Министром просвещения РФ.

Сергей Кравцов обсудил с директорами практику частных школ в теме повышения академической успеваемости, поднимались вопросы предмета «Разговоры о важном», а также обсудили модели и механизмы наставничества. photo_5323665827036863793_y.jpg

Для нас большая честь быть приглашенными на эту встречу. Министр отметил, что приглашенные школы имеют значительный положительный опыт, и все находятся здесь не просто так. Государство готово перенимать опыт частных школ и активно внедрять его. Особый упор, помимо образовательной составляющей, необходимо делать на духовно-нравственную и воспитательную работу. Именно этот блок должен активно поддерживаться, особенно в условиях текущего времени, когда существуют внешние угрозы. Мы ведем активную работу в этом направлении, учим детей не только любить знания, но и воспитываем в них любовь к Родине, уважение к традициям. Каждый ученик для нас — личность, которой мы с теплотой и пониманием помогаем раскрыть свои таланты и вырасти разносторонней. Особенно приятно, что это первая очная встреча Министра просвещения с директорами частных школ и нас на нее пригласили. Для нас это высокая оценка и стимул продолжать работать с еще большей отдачей — отметил Халипа Тагиров.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РФ

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