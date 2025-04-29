С каждым годом всё больше семей в России выбирает домашнее обучение для своих детей. В 2025 году этот формат стал ещё доступнее благодаря развитию онлайн-платформ и изменению законодательства. Давайте разберёмся, что такое семейное образование сегодня, как оно работает и кому подходит.