Когда ребенок учится дома, может показаться, что большая часть ответственности за обучение автоматически ложится на родителей. И тогда вопросы: «А кто будет проверять домашние задания?», «Получается, родителям придется самим объяснять ребенку школьную программу?» возникают совершенно логично.

Но в полноценной онлайн-школе все устроено иначе.

Домашние задания в онлайн-школе являются частью образовательного процесса: их задают учителя, ученики выполняют их на образовательной платформе, а результаты учитываются при оценивании. Если ребенок не понимает тему, он может обратиться к преподавателю за дополнительной помощью.

Разберемся, как это работает в «Доме Знаний» и почему родителям не приходится превращаться в учителей.

Домашние задания в онлайн-школе — это обязательная часть обучения

Онлайн-обучение не означает, что ребенок просто смотрит видеоуроки в удобное время.

В «Доме Знаний» ребенок проходит полноценную школьную программу и выполняет домашние задания по предметам.

Домашняя работа помогает:

закрепить материал урока;

проверить, насколько ребенок понял тему;

обнаружить пробелы в знаниях;

сформировать самостоятельность;

подготовиться к следующим занятиям.

Поэтому домашние задания — не дополнительная нагрузка «по желанию», а полноценная часть учебного процесса.

Кто задает домашнюю работу

Задания формируют преподаватели, которые ведут соответствующие предметы.

Ученик получает задания на образовательной платформе. Там же он может выполнять тесты и другую предусмотренную учебной программой работу.

Это означает, что родителям не нужно самостоятельно искать упражнения в интернете, подбирать учебники или придумывать дополнительные задания.

Школа предоставляет ребенку необходимые материалы в рамках учебного процесса.

Кто выполняет домашние задания

Главная задача ученика — самостоятельно выполнить работу и показать, насколько он освоил материал.

Родитель при этом может помогать ребенку организовать режим, напомнить о сроках или поддержать его, если возникли сложности.

Но учить ребенка вместо преподавателя родителям не нужно.

Если школьник не понимает тему, правильнее обратиться к учителю, а не пытаться самостоятельно объяснять весь материал.

Как проходит проверка домашних заданий

Проверка домашних заданий является частью учебного процесса.

Результаты выполненной работы учитываются при оценивании ученика.

В «Доме Знаний» применяется система средневзвешенного оценивания. При формировании итоговой оценки учитываются разные элементы работы ученика:

освоение учебного видеоматериала;

работа на живом уроке;

выполнение домашнего задания.

Такой подход позволяет оценивать не только результат одной контрольной работы, но и регулярную работу ребенка в течение учебного периода.

Что происходит, если ребенок сделал ошибку

Ошибка в домашнем задании — это не просто повод поставить оценку.

Она показывает, какую тему ребенку необходимо повторить.

Во время живого урока преподаватель может разобрать типичные ошибки, ответить на вопросы учеников и еще раз объяснить сложный материал.

Кроме того, все занятия записываются. Поэтому ребенок может пересмотреть урок, если не понял объяснение с первого раза.

Это особенно полезно перед контрольными и экзаменами.

А если ребенок вообще не понял тему?

Это одна из главных особенностей полноценного онлайн-обучения.

Ребенок не остается один на один с учебником и домашним заданием.

В «Доме Знаний» проходят ежедневные живые занятия с преподавателями в мини-классах до 10 учеников.

Небольшое количество учеников позволяет учителю уделять внимание каждому школьнику, задавать вопросы и видеть, насколько класс понимает материал.

Если этого недостаточно, ученик может запросить индивидуальную видеоконсультацию с преподавателем.

Такие консультации входят в стоимость обучения, а их количество не ограничено.

Нужно ли родителям сидеть рядом во время выполнения ДЗ?

Нет.

Одна из целей школьного обучения — научить ребенка самостоятельно работать с информацией и отвечать за результат.

Поэтому родитель не должен превращаться в контролирующего учителя, который каждый вечер сидит рядом с ребенком и объясняет ему математику, русский язык или физику.

Роль родителей скорее организационная:

помочь сформировать режим;

напомнить о домашних заданиях;

интересоваться успеваемостью;

поддерживать ребенка;

при необходимости связаться со школой.

А за содержание обучения и педагогическую работу отвечают преподаватели.

Как живые уроки помогают выполнять домашние задания

В «Доме Знаний» используется современный формат «перевернутого класса».

Перед уроком ученик знакомится с темой через короткий видеоматериал и проходит тест для самопроверки.

Затем на живом занятии учитель подробно разбирает тему, отвечает на вопросы и помогает применить знания на практике.

После этого ученик выполняет домашнее задание.

Получается последовательная система:

видеоматериал → живой урок → практика → домашнее задание → обратная связь.

Благодаря этому домашняя работа не появляется «из ниоткуда»: она логично продолжает то, что ребенок изучал на уроке.

А если ребенок пропустил урок?

Все живые занятия записываются.

Если ребенок заболел, участвовал в соревнованиях или по другой причине пропустил занятие, он может посмотреть запись и ознакомиться с объяснением учителя.

Это позволяет не выпадать из учебного процесса.

После просмотра записи ученик может выполнить домашнюю работу и при необходимости обратиться за дополнительным объяснением.

Что входит в систему обучения «Дома Знаний»

Домашние задания — только одна часть полноценного школьного образования. Вы можете выбрать любой подходящий вам тариф обучения. А сейчас мы расскажем, как все устроено на тарифе «С зачислением». В него входят:

официальное зачисление в лицензированную и аккредитованную школу;

обучение по программе ФГОС;

ежедневные живые онлайн-уроки;

мини-классы до 10 учеников;

авторские видеоматериалы по школьной программе;

электронные учебники;

домашние задания и тесты на образовательной платформе;

проверка и учет результатов учебной работы;

записи всех уроков;

поддержка личного наставника (тьютора);

индивидуальные видеоконсультации с преподавателями без ограничений;

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах;

сопровождение школьного психолога;

кружки и клубы по интересам;

классные часы и профориентация;

ведение личного дела;

аттестат государственного образца.

Таким образом, родитель оплачивает не просто доступ к образовательным материалам, а полноценную систему школьного обучения.

Можно ли полностью контролировать знания ребенка?

В онлайн-школе контроль знаний строится не только на домашних заданиях.

Учитель видит работу ребенка на живых уроках, результаты тестов и выполненные задания.

Кроме того, оценки формируются на основании разных видов учебной деятельности.

Это позволяет получать более объективную картину прогресса.

Если ребенок регулярно выполняет домашние задания, участвует в уроках и показывает хорошие результаты, родителям не нужно самостоятельно устраивать ему дополнительные «контрольные» дома.

Что делать родителям, если ребенок отстает?

Главное — не ждать, пока небольшая проблема превратится в серьезный пробел.

Если ребенок регулярно ошибается по одному предмету или не понимает определенную тему, стоит обратиться к преподавателю.

Учитель может объяснить сложный материал еще раз, а при необходимости ученик может воспользоваться индивидуальной видеоконсультацией.

Дополнительная помощь особенно важна перед контрольными, ВПР, ОГЭ или ЕГЭ.

Онлайн-школа не снимает ответственность с ребенка

Есть важный момент: отсутствие необходимости постоянно помогать ребенку не означает, что ему вообще не придется прикладывать усилия.

Онлайн-школа остается школой.

Ученик должен:

посещать занятия;

быть внимательным на уроках;

выполнять домашние задания;

соблюдать сроки;

задавать вопросы, если что-то непонятно.

Задача школы — создать условия для обучения и обеспечить поддержку.

Задача ребенка — учиться.

А задача родителей — поддерживать и помогать организовать учебный процесс, а не самостоятельно преподавать школьную программу.

Как родителям понять, что в онлайн-школе действительно следят за учебой

Перед поступлением стоит задать школе несколько простых вопросов:

Кто задает домашние задания? Где ребенок их выполняет? Кто проверяет работу? Учитываются ли домашние задания при выставлении оценок? Как учитель сообщает об ошибках? Можно ли задать преподавателю вопрос после урока? Есть ли дополнительные консультации? Записываются ли уроки? Как родители узнают об успеваемости ребенка?

Чем подробнее школа отвечает на эти вопросы, тем понятнее родителям, как организован учебный процесс.

Посчитайте выгоду для вашей семьи

При выборе онлайн-школы родители часто сравнивают не только стоимость обучения, но и дополнительные расходы.

Например, если ребенку требуется помощь по отдельным предметам, семья может дополнительно оплачивать репетиторов.

В «Доме Знаний» индивидуальные видеоконсультации с преподавателями входят в тариф «С зачислением» и предоставляются без ограничений.

Чтобы сравнить общие расходы вашей семьи, воспользуйтесь Калькулятором выгоды:

Возражение «родителям придется самим учить ребенка» возникает прежде всего тогда, когда онлайн-школу путают с самостоятельным обучением по видеокурсам.

В полноценной онлайн-школе преподаватели проводят живые уроки, задают домашние задания, отслеживают результаты и помогают разобраться со сложными темами.

В «Доме Знаний» домашняя работа является обязательной частью обучения, результаты учитываются при оценивании, а при возникновении трудностей ученик может обратиться к преподавателю за дополнительной помощью.

Поэтому родителям не нужно становиться учителями. Их задача — поддерживать ребенка и помогать ему организовать учебный день, а школа берет на себя образовательный процесс и контроль знаний.