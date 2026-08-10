Когда ребенок учится дома, может показаться, что большая часть ответственности за обучение автоматически ложится на родителей. И тогда вопросы: «А кто будет проверять домашние задания?», «Получается, родителям придется самим объяснять ребенку школьную программу?» возникают совершенно логично.
Но в полноценной онлайн-школе все устроено иначе.
Домашние задания в онлайн-школе являются частью образовательного процесса: их задают учителя, ученики выполняют их на образовательной платформе, а результаты учитываются при оценивании. Если ребенок не понимает тему, он может обратиться к преподавателю за дополнительной помощью.
Разберемся, как это работает в «Доме Знаний» и почему родителям не приходится превращаться в учителей.
Домашние задания в онлайн-школе — это обязательная часть обучения
Онлайн-обучение не означает, что ребенок просто смотрит видеоуроки в удобное время.
В «Доме Знаний» ребенок проходит полноценную школьную программу и выполняет домашние задания по предметам.
Домашняя работа помогает:
- закрепить материал урока;
- проверить, насколько ребенок понял тему;
- обнаружить пробелы в знаниях;
- сформировать самостоятельность;
- подготовиться к следующим занятиям.
Поэтому домашние задания — не дополнительная нагрузка «по желанию», а полноценная часть учебного процесса.
Кто задает домашнюю работу
Задания формируют преподаватели, которые ведут соответствующие предметы.
Ученик получает задания на образовательной платформе. Там же он может выполнять тесты и другую предусмотренную учебной программой работу.
Это означает, что родителям не нужно самостоятельно искать упражнения в интернете, подбирать учебники или придумывать дополнительные задания.
Школа предоставляет ребенку необходимые материалы в рамках учебного процесса.
Кто выполняет домашние задания
Главная задача ученика — самостоятельно выполнить работу и показать, насколько он освоил материал.
Родитель при этом может помогать ребенку организовать режим, напомнить о сроках или поддержать его, если возникли сложности.
Но учить ребенка вместо преподавателя родителям не нужно.
Если школьник не понимает тему, правильнее обратиться к учителю, а не пытаться самостоятельно объяснять весь материал.
Как проходит проверка домашних заданий
Проверка домашних заданий является частью учебного процесса.
Результаты выполненной работы учитываются при оценивании ученика.
В «Доме Знаний» применяется система средневзвешенного оценивания. При формировании итоговой оценки учитываются разные элементы работы ученика:
- освоение учебного видеоматериала;
- работа на живом уроке;
- выполнение домашнего задания.
Такой подход позволяет оценивать не только результат одной контрольной работы, но и регулярную работу ребенка в течение учебного периода.
Что происходит, если ребенок сделал ошибку
Ошибка в домашнем задании — это не просто повод поставить оценку.
Она показывает, какую тему ребенку необходимо повторить.
Во время живого урока преподаватель может разобрать типичные ошибки, ответить на вопросы учеников и еще раз объяснить сложный материал.
Кроме того, все занятия записываются. Поэтому ребенок может пересмотреть урок, если не понял объяснение с первого раза.
Это особенно полезно перед контрольными и экзаменами.
А если ребенок вообще не понял тему?
Это одна из главных особенностей полноценного онлайн-обучения.
Ребенок не остается один на один с учебником и домашним заданием.
В «Доме Знаний» проходят ежедневные живые занятия с преподавателями в мини-классах до 10 учеников.
Небольшое количество учеников позволяет учителю уделять внимание каждому школьнику, задавать вопросы и видеть, насколько класс понимает материал.
Если этого недостаточно, ученик может запросить индивидуальную видеоконсультацию с преподавателем.
Такие консультации входят в стоимость обучения, а их количество не ограничено.
Нужно ли родителям сидеть рядом во время выполнения ДЗ?
Нет.
Одна из целей школьного обучения — научить ребенка самостоятельно работать с информацией и отвечать за результат.
Поэтому родитель не должен превращаться в контролирующего учителя, который каждый вечер сидит рядом с ребенком и объясняет ему математику, русский язык или физику.
Роль родителей скорее организационная:
- помочь сформировать режим;
- напомнить о домашних заданиях;
- интересоваться успеваемостью;
- поддерживать ребенка;
- при необходимости связаться со школой.
А за содержание обучения и педагогическую работу отвечают преподаватели.
Как живые уроки помогают выполнять домашние задания
В «Доме Знаний» используется современный формат «перевернутого класса».
Перед уроком ученик знакомится с темой через короткий видеоматериал и проходит тест для самопроверки.
Затем на живом занятии учитель подробно разбирает тему, отвечает на вопросы и помогает применить знания на практике.
После этого ученик выполняет домашнее задание.
Получается последовательная система:
видеоматериал → живой урок → практика → домашнее задание → обратная связь.
Благодаря этому домашняя работа не появляется «из ниоткуда»: она логично продолжает то, что ребенок изучал на уроке.
А если ребенок пропустил урок?
Все живые занятия записываются.
Если ребенок заболел, участвовал в соревнованиях или по другой причине пропустил занятие, он может посмотреть запись и ознакомиться с объяснением учителя.
Это позволяет не выпадать из учебного процесса.
После просмотра записи ученик может выполнить домашнюю работу и при необходимости обратиться за дополнительным объяснением.
Что входит в систему обучения «Дома Знаний»
Домашние задания — только одна часть полноценного школьного образования. Вы можете выбрать любой подходящий вам тариф обучения. А сейчас мы расскажем, как все устроено на тарифе «С зачислением». В него входят:
- официальное зачисление в лицензированную и аккредитованную школу;
- обучение по программе ФГОС;
- ежедневные живые онлайн-уроки;
- мини-классы до 10 учеников;
- авторские видеоматериалы по школьной программе;
- электронные учебники;
- домашние задания и тесты на образовательной платформе;
- проверка и учет результатов учебной работы;
- записи всех уроков;
- поддержка личного наставника (тьютора);
- индивидуальные видеоконсультации с преподавателями без ограничений;
- подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах;
- сопровождение школьного психолога;
- кружки и клубы по интересам;
- классные часы и профориентация;
- ведение личного дела;
- аттестат государственного образца.
Таким образом, родитель оплачивает не просто доступ к образовательным материалам, а полноценную систему школьного обучения.
Можно ли полностью контролировать знания ребенка?
В онлайн-школе контроль знаний строится не только на домашних заданиях.
Учитель видит работу ребенка на живых уроках, результаты тестов и выполненные задания.
Кроме того, оценки формируются на основании разных видов учебной деятельности.
Это позволяет получать более объективную картину прогресса.
Если ребенок регулярно выполняет домашние задания, участвует в уроках и показывает хорошие результаты, родителям не нужно самостоятельно устраивать ему дополнительные «контрольные» дома.
Что делать родителям, если ребенок отстает?
Главное — не ждать, пока небольшая проблема превратится в серьезный пробел.
Если ребенок регулярно ошибается по одному предмету или не понимает определенную тему, стоит обратиться к преподавателю.
Учитель может объяснить сложный материал еще раз, а при необходимости ученик может воспользоваться индивидуальной видеоконсультацией.
Дополнительная помощь особенно важна перед контрольными, ВПР, ОГЭ или ЕГЭ.
Онлайн-школа не снимает ответственность с ребенка
Есть важный момент: отсутствие необходимости постоянно помогать ребенку не означает, что ему вообще не придется прикладывать усилия.
Онлайн-школа остается школой.
Ученик должен:
- посещать занятия;
- быть внимательным на уроках;
- выполнять домашние задания;
- соблюдать сроки;
- задавать вопросы, если что-то непонятно.
Задача школы — создать условия для обучения и обеспечить поддержку.
Задача ребенка — учиться.
А задача родителей — поддерживать и помогать организовать учебный процесс, а не самостоятельно преподавать школьную программу.
Как родителям понять, что в онлайн-школе действительно следят за учебой
Перед поступлением стоит задать школе несколько простых вопросов:
- Кто задает домашние задания?
- Где ребенок их выполняет?
- Кто проверяет работу?
- Учитываются ли домашние задания при выставлении оценок?
- Как учитель сообщает об ошибках?
- Можно ли задать преподавателю вопрос после урока?
- Есть ли дополнительные консультации?
- Записываются ли уроки?
- Как родители узнают об успеваемости ребенка?
Чем подробнее школа отвечает на эти вопросы, тем понятнее родителям, как организован учебный процесс.
Посчитайте выгоду для вашей семьи
При выборе онлайн-школы родители часто сравнивают не только стоимость обучения, но и дополнительные расходы.
Например, если ребенку требуется помощь по отдельным предметам, семья может дополнительно оплачивать репетиторов.
В «Доме Знаний» индивидуальные видеоконсультации с преподавателями входят в тариф «С зачислением» и предоставляются без ограничений.
Чтобы сравнить общие расходы вашей семьи, воспользуйтесь Калькулятором выгоды:
Возражение «родителям придется самим учить ребенка» возникает прежде всего тогда, когда онлайн-школу путают с самостоятельным обучением по видеокурсам.
В полноценной онлайн-школе преподаватели проводят живые уроки, задают домашние задания, отслеживают результаты и помогают разобраться со сложными темами.
В «Доме Знаний» домашняя работа является обязательной частью обучения, результаты учитываются при оценивании, а при возникновении трудностей ученик может обратиться к преподавателю за дополнительной помощью.
Поэтому родителям не нужно становиться учителями. Их задача — поддерживать ребенка и помогать ему организовать учебный день, а школа берет на себя образовательный процесс и контроль знаний.