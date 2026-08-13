ЕГЭ — это финальный экзамен после 11 лет учёбы и один из самых стрессовых периодов в жизни подростка. Многие родители и ученики теряются: сколько предметов нужно сдавать, какие баллы считать хорошими, что брать на экзамен и что делать, если не получилось. В этой статье мы собрали полный гид: от структуры и справочных материалов до честного сравнения способов подготовки. В конце — калькулятор, который покажет, сколько вы реально переплачиваете за подготовку к ЕГЭ.

Сколько предметов нужно сдавать на ЕГЭ

На ЕГЭ в 2026 году обязательно сдаются два предмета: Русский язык и математика (база или профиль — в зависимости от выбранной траектории). Математика база подходит тем, кто не планирует поступать на технические и экономические направления. Математика профиль требуется для большинства технических, естественно-научных и экономических специальностей. Предметы по выбору (можно сдавать любое количество): физика, химия, биология, история, обществознание, информатика, география, литература, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский). Для получения аттестата достаточно успешно сдать только два обязательных предмета. Для поступления в вуз обычно требуется 3–4 предмета (2 обязательных + 1–2 по выбору в зависимости от специальности).

Выбирать предметы по выбору нужно исходя из требований конкретного вуза и направления. Рекомендуется определяться уже в 10 классе.

В «Доме Знаний» преподаватель и тьютор помогают подобрать правильный набор предметов ЕГЭ под конкретную специальность — уже в 10 классе, а не в последний момент. Благодаря этому ученики могут получить максимальную пользу от учебного процесса.

Сколько длится ЕГЭ: время на каждый предмет

Средняя продолжительность экзамена — от 3 до 3 часов 55 минут. Знание тайминга помогает правильно распределить силы и не терять время.

Лайфхак: начинайте с простых заданий, затем переходите к сложным. Оставляйте время на проверку. На занятиях в «Доме Знаний» ученики регулярно проходят пробные экзамены в реальном формате и реальном тайминге — чтобы стратегия работы с КИМом была отработана до автоматизма. Полезные тренировки и экзаменационные задания доступны в удобном формате.

Баллы ЕГЭ: порог, максимум и разбалловка по заданиям

Максимальный результат по каждому предмету — 100 тестовых баллов. Первичные баллы переводятся в тестовые по специальной шкале ФИПИ.

Минимальный порог для аттестата (2026):

Русский язык — 24 балла

Математика (профиль) — 27 баллов

Математика (база) — зачёт

Другие предметы — от 36 до 40 баллов (зависит от предмета)

Для поступления в вуз минимальный проходной балл обычно значительно выше — от 60 до 90+ баллов в зависимости от специальности и вуза.

Результаты ЕГЭ действуют 4 года (включая год сдачи) для поступления в вуз.

ИИ-аналитика «Дома Знаний» отслеживает динамику первичных баллов каждого ученика в режиме реального времени и даёт рекомендации, на какие задания сделать упор в следующем месяце. Это помогает решать задачи эффективно и повысить результат.

Справочные материалы на ЕГЭ: что выдают и как пользоваться

На ЕГЭ запрещено приносить свои справочные материалы — их выдают организаторы.

Что выдают на экзамене:

Математика (база и профиль) — справочные формулы

Физика — сборник формул и физических констант

Химия — периодическая таблица Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований, электрохимический ряд напряжений металлов

География — атлас

Русский язык, биология, обществознание, история, литература — без справочников.

Что взять с собой:

Паспорт

Гелевую ручку черного цвета (2–3 шт.)

Категорически запрещено: телефон, умные часы, наушники, шпаргалки. Нарушение приводит к удалению с экзамена и аннулированию результата.

Педагоги «Дома Знаний» тренируют работу со справочными материалами как отдельный навык — ученик знает, что где искать и как применять. На экзамене это экономит 15–20 минут. Важно использовать этот опыт на практике.

Самые сложные и самые лёгкие предметы ЕГЭ

Топ-3 самых сложных предметов ЕГЭ (по статистике): Математика (профиль) Физика Химия Предметы средней сложности: биология, история, литература, информатика. Относительно лёгкие: обществознание, география, базовая математика.

Выбирайте предметы не по принципу «лёгкий», а по наличию базы и требованиям будущего вуза.

Педагоги «Дома Знаний» специализируются на предметах ЕГЭ — каждый учитель заточен под конкретный предмет и формат экзамена. Мини-группы до 10 человек позволяют реально видеть пробелы каждого ученика и обеспечить индивидуальную поддержку.

Запись на ЕГЭ, допуск и организация

Заявление на ЕГЭ подаёт школа (для учеников 11 класса) до 1 февраля 2026 года. Обязательное условие допуска — успешное написание итогового сочинения (декабрь). Экзамены проходят в ППЭ (пунктах проведения экзаменов). Расписание публикуется на сайте Рособрнадзора. Результаты можно посмотреть на Госуслугах, официальном сайте ЕГЭ и в своей школе.

Нужно ли сдавать ЕГЭ после колледжа и как сдать взрослому

Выпускники колледжей могут поступать в вуз по внутренним вступительным испытаниям (ВВИ) многих университетов без ЕГЭ. Однако в ряде топовых вузов ЕГЭ даёт преимущество или является обязательным. Взрослые (выпускники прошлых лет) могут сдать ЕГЭ, подав заявление до 1 февраля в местный орган управления образованием.

Что будет, если не сдать ЕГЭ или завалить предмет по выбору?

Не сдал обязательный предмет → аттестат не выдаётся. Есть возможность пересдачи в резервные дни или в сентябре. Завалил предмет по выбору → аттестат выдаётся, но результат не принимается для поступления. Провал ЕГЭ — это не конец. Это сигнал, что нужна более системная подготовка. За год можно качественно подтянуть уровень.

Психолог «Дома Знаний» работает с учениками на протяжении всего 10–11 класса — системно снижает тревожность и повышает концентрацию. Наставник помогает учиться даже в сложных ситуациях и сохранять мотивацию.

Как лучше всего подготовиться к ЕГЭ: сравнение форматов

Самостоятельно с нуля Плюсы: бесплатно. Минусы: нет обратной связи, высок риск пробелов. Результат: обычно ниже среднего.

Репетитор Плюсы: индивидуально. Минусы: очень дорого (36 000+ руб./мес. на 3 предмета).

Профильные онлайн-курсы Плюсы: структура, пробники. Минусы: большие потоки, дополнительные расходы поверх школы.

«Дом Знаний» — полноценная онлайн-школа Полная программа ФГОС + глубокая подготовка к ЕГЭ в одном пакете Мини-группы до 10 человек Педагоги — победители всероссийских конкурсов Аттестат государственного образца Тьютор, психолог и ИИ-аналитика включены Экономия 40–70% по сравнению со школой + курсами Вывод: вместо того чтобы покупать отдельные курсы, можно получить всё необходимое в рамках одной образовательной платформы.

Посчитайте сами: введите, сколько вы тратите на репетиторов ЕГЭ по каждому предмету. Калькулятор покажет вашу реальную переплату — и сколько вы получаете взамен в сравнении с «Домом Знаний».

**ЕГЭ — это система, а не удача. **Правильный выбор предметов и ранняя подготовка — ключ к высоким баллам. Справочные материалы и тайминг нужно тренировать заранее. Качественная подготовка возможна без переплат и стресса. Результат зависит от системного подхода, а не от количества курсов. Главное — следовать плану и начать подготовку вовремя. Высокий балл — результат системы, а не удачи. Два года подготовки к ЕГЭ — это путь. Выберите правильных попутчиков.

Готовы пройти этот путь в «Доме Знаний»? Оставьте заявку — и мы покажем, как именно строится подготовка к ЕГЭ в нашей школе.

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