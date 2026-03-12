ЕГЭ vs ОГЭ: главные отличия и какие предметы сложнее всего сдавать в 2026 году

В марте 2026 года тысячи девяти- и одиннадцатиклассников уже активно готовятся к главным школьным экзаменам. Родители ищут ответы: чем ЕГЭ отличается от ОГЭ, какие изменения ввели в этом году, и правда ли, что некоторые предметы практически невозможно сдать на высокий балл? В этой подробной статье мы разберём всё по пунктам — от официальных целей экзаменов до реальной статистики сложности 2025 года и практических рекомендаций. Если ваш ребёнок сейчас в 9-м или 11-м классе — сохраните материал, он поможет правильно спланировать подготовку.

Что такое ОГЭ и ЕГЭ: для кого и зачем

ОГЭ (Основной государственный экзамен) — это итоговая аттестация после 9 класса. Он подтверждает освоение основной школы и даёт право получить аттестат, поступить в колледж/техникум или продолжить обучение в профильном 10-м классе.

ЕГЭ (Единый государственный экзамен) — экзамен после 11 класса. Это и аттестация за среднее образование, и основной способ поступления в вуз. Результаты действительны 4 года после сдачи.

Оба экзамена проводятся по единым контрольным измерительным материалам (КИМ) от ФИПИ, с одинаковыми правилами на пунктах проведения. Но разница между ними огромная — особенно по уровню сложности и последствиям.

Главные отличия ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году — таблица сравнения

ФИПИ официально объявил: глобальных изменений структуры и содержания КИМ нет. Главная новость — все задания теперь строго соответствуют школьной программе. «Внепрограммных» задач больше не будет.

Ключевые точечные изменения:

Русский язык (оба экзамена): сочинение в ЕГЭ меньше 150 слов — 0 баллов; расширен список словарей; уточнены критерии логических ошибок.

Литература: максимум за сопоставительные задания снизился до 7 баллов; добавлен критерий «фактологическая точность» — до 2 баллов за сочинение.

Информатика: переход на российские форматы файлов (*.ods, *.odt и др.).

География (ОГЭ): поменялся порядок нескольких заданий.

Все остальные предметы — без серьёзных переделок. Акцент 2026 года — на практическое применение знаний и точное следование учебникам.

Какие предметы сложнее всего сдавать: статистика и реальные отзывы

Сложность субъективна, но статистика и опросы школьников дают объективную картину.

ЕГЭ — самые сложные предметы (по средним баллам 2025 + тенденции 2026)

Обществознание — средний балл ~53,6. Самый популярный (~42–44%), но готовятся плохо → низкие результаты.

Химия — ~58 баллов. Много расчётов, специфика, часто выходит за школьную программу.

Профильная математика — ~62. Задания 18–19 уровня (параметры, стереометрия) пугают даже сильных учеников.

Физика (~61,7) и биология — высокие требования к пониманию и расчётам.

Русский язык по среднему баллу (~60–63) не самый сложный, но по опросам «Умскул» 2025 года его боятся больше всех — около 20% одиннадцатиклассников.

Самые лёгкие: литература, английский, география.

ОГЭ — топ сложных предметов

Русский язык — 27% девятиклассников считают самым страшным (сочинение + изложение).

Математика — 25%. Алгебра + геометрия требуют хорошей базы.

Обществознание — третье место, хотя и самое популярное (~44–46%).

Проходные и относительно лёгкие: география, информатика, английский.

Пошаговый план подготовки в 2026 году

Определите цели: вуз → ЕГЭ; колледж → ОГЭ + профиль.

Изучите демоверсии на fipi.ru и средние баллы прошлых лет.

Начинайте системно: 2–3 часа в неделю уже в 9 классе дают преимущество.

Выберите формат: школа + репетиторы или онлайн-школа. Если рассматриваете дистанционное обучение — обязательно проверьте лицензию и аккредитацию, чтобы не ошибиться.

Работайте над слабыми местами: сочинения — тренируйте структуру; математика — решайте задачи с параметрами; обществознание — понимайте, а не зубрите.

Как избежать стресса и провала

Пробные экзамены каждые 1–2 месяца.

Баланс: учёба + спорт + сон + хобби.

Поддержка дома: хвалите за усилия, а не только за баллы.

Мотивация: показывайте связь предмета с будущей профессией.

Заключение: экзамены — это не конец света

ОГЭ — это репетиция, ЕГЭ — главный матч. В 2026 году экзамены стали ещё более «школьными» и предсказуемыми. Самые сложные предметы — те, к которым готовились поверхностно. Начните заранее, выберите то, что по душе, и результат придёт.