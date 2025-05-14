Как окончить 10-11 класс за один год экстерном в России: простое решение с онлайн-школой
Экстернат — это законный способ пройти обучение быстрее, гибко и без лишнего стресса. В этой статье вы узнаете, как за год закончить 10 и 11 классы, и почему онлайн-школа «Дом Знаний» — лучший помощник в этом процессе.
Что такое экстернат?
Экстернат — это форма обучения, при которой школьник самостоятельно или с помощью преподавателей осваивает программу и сдает итоговые аттестации. По завершении он получает аттестат государственного образца, как и при очном обучении.
Зачем проходить 10-11 класс за один год?
Это законно?
Да. Экстернат в России регулируется Федеральным законом "Об образовании". Достаточно пройти аттестации — и вы получите аттестат государственного образца.
Как помогает онлайн-школа «Дом Знаний»?
Онлайн-школа «Дом Знаний» обеспечивает полное сопровождение: от создания плана до получения аттестата.
Как начать?
Экстернат — это современный способ получить качественное образование быстрее и удобнее.
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