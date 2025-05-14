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Как окончить 10-11 класс за один год экстерном в России: простое решение с онлайн-школой

Екатерина Магомедова

2 мин. чтения
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Как окончить 10-11 класс за один год экстерном в России: простое решение с онлайн-школой

Экстернат — это законный способ пройти обучение быстрее, гибко и без лишнего стресса. В этой статье вы узнаете, как за год закончить 10 и 11 классы, и почему онлайн-школа «Дом Знаний» — лучший помощник в этом процессе.

Что такое экстернат?

Экстернат — это форма обучения, при которой школьник самостоятельно или с помощью преподавателей осваивает программу и сдает итоговые аттестации. По завершении он получает аттестат государственного образца, как и при очном обучении.

Зачем проходить 10-11 класс за один год?

  • Экономия времени: быстрее поступление в вуз или колледж.
  • Индивидуальный темп: можно углубиться в сложные темы и не тратить время на простые.
  • Гибкость: удобно совмещать с творчеством, спортом или работой.
  • Комфорт: меньше стресса и больше свободы в обучении.

    • Это законно?

    Да. Экстернат в России регулируется Федеральным законом "Об образовании". Достаточно пройти аттестации — и вы получите аттестат государственного образца.

    Как помогает онлайн-школа «Дом Знаний»?

    Онлайн-школа «Дом Знаний» обеспечивает полное сопровождение: от создания плана до получения аттестата.

    • Индивидуальный учебный план: подбираем программу под ваши цели.
    • Уроки онлайн: живые вебинары, записи, тесты, домашки — всё доступно в личном кабинете.
    • Поддержка: преподаватели и кураторы всегда на связи.
    • Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ: тренажёры, пробники, персональные рекомендации.
    • Официальные документы: по итогу обучения вы получаете аттестат.

      • Как начать?

      1. Свяжитесь с нами — проконсультируем и всё объясним.
      2. Заключите договор — всё официально и прозрачно.
      3. Оформитесь как экстерн — поможем с документами.
      4. Начинайте обучение — в удобном ритме и с поддержкой.

        5. Экстернат — это современный способ получить качественное образование быстрее и удобнее.

        💡 Онлайн-школа "Дом Знаний" предлагает своим ученикам пройти экстерном один год и получить качественное, современное образование. Переходите на наш сайт, оставляйте заявку на бесплатную пробную неделю обучения! Почувствуйте комфорт и удобство онлайн-обучения!

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        Екатерина Магомедова

        Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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