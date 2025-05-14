Экстернат — это законный способ пройти обучение быстрее, гибко и без лишнего стресса. В этой статье вы узнаете, как за год закончить 10 и 11 классы, и почему онлайн-школа «Дом Знаний» — лучший помощник в этом процессе.

Как окончить 10-11 класс за один год экстерном в России: простое решение с онлайн-школой

Экстернат — это форма обучения, при которой школьник самостоятельно или с помощью преподавателей осваивает программу и сдает итоговые аттестации. По завершении он получает аттестат государственного образца, как и при очном обучении.

Что такое экстернат?

Зачем проходить 10-11 класс за один год?

Экономия времени: быстрее поступление в вуз или колледж.

Индивидуальный темп: можно углубиться в сложные темы и не тратить время на простые.

Гибкость: удобно совмещать с творчеством, спортом или работой.