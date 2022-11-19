Консультации по сдаче ЕГЭ 2023

На самом деле это не сколько статья, а сколько новость о том, что в сообществе в ВКонтакте Рособрнадзора были опубликованы видеоролики с консультациями по сдаче ЕГЭ 2023 по всем предметам.
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Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается