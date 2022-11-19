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Консультации по сдаче ЕГЭ 2023

Екатерина Магомедова

1 мин. чтения
eye136
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На самом деле это не сколько статья, а сколько новость о том, что в сообществе в ВКонтакте Рособрнадзора были опубликованы видеоролики с консультациями по сдаче ЕГЭ 2023 по всем предметам.
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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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