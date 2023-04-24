«Даже взмах крыла бабочки может вызвать цунами» | Эффект бабочки и теория хаоса

В одном мультфильме есть серия, где главные герои принимают решение, что нужно избавиться от птиц, потому что они надоедали всем своим постоянным шумом. Их желание исполнил волшебник, и после этого началось массовое нашествие насекомых. Гусеницы сгрызали все листья, везде летали мухи, а в фруктах ползали черви. Дети поняли, что жизни без птиц не может быть, и вернули всё на круги своя.

Как же называется это явление, когда из-за какого-то маленького, кажущегося совсем незначительным поступка, изменяется весь мир?

Эффект бабочки – это специальный термин в естественных науках, обозначающий, что самое незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия в абсолютно любой другой сфере жизни.

«Даже взмах крыла бабочки может вызвать цунами на другом конце света» (Джеймс Сваллоу)

Почему эффект бабочки называют именно так? Дело в том, что впервые об этом эффекте заговорил американский математик и метеоролог Эдвард Лоренц. Он придал своей теории интересное название-метафору – «эффект бабочки», в честь рассказа Рэя Брэдбери «И грянул гром».

Сюжет рассказа повествует о будущем, когда люди уже изобрели машину времени. Одна компания друзей решает отправиться в прошлое на 60 млн лет назад, чтобы поохотиться на динозавров. Главным правилом путешествия является то, что можно убить только то животное, которое в скором времени и без постороннего вмешательства всё равно должно было умереть, ведь тогда мир, теоретически, не должен сильно измениться.

Всё идет хорошо, пока один из участников экспедиции случайно не наступает на бабочку, которая пролетала мимо. Они не верят, что это кардинально повлияет на их жизни, но, вернувшись, они понимают, что совершили большую ошибку, и гром уже прогремел…

Эффект бабочки также называют теорией хаоса. Мы живем в мире, где каждый день нам нужно принимать какие-то решения. Иногда мы даже не задумываемся над этими решениями, которые, нам кажется, никак не меняют нашу жизнь.

«Что мне сегодня выпить: чай или кока-колу?» – вроде бы совсем незначительное решение, но на самом деле оно может очень сильно повлиять на вашу и чужие жизни. Например, от кока-колы вам быстрее захочется в туалет, и вы, возможно, опоздаете на встречу из-за того, что в туалете торгового центра будет большая очередь, тем самым задержав другого человека, который из-за вас опоздает на важное мероприятие и его уволят с работы.

Это был самый легкий и самый понятный пример. Но на жизнь сильнее влияют более серьезные решения. Например, куда вы собираетесь поступать после окончания школы? На филолога или программиста? От этого ваша жизнь кардинально изменится. После окончания филологической специальности, вы станете учителем русского языка и литературы или же переводчиком, а если вы пойдете на факультет информационных технологий, то можете стать программистом, разработчиком игр и т.д. Это очень важное решение, которое просто наобум никто не принимает.

Так вот, все примеры, которые я привела выше, это – эффект бабочки. Наверное, вы уже догадались, что эффект бабочки – это теория о том, что любое решение или какая-то жизненная ситуация может привести к последствиям в абсолютно другой сфере.

Казалось бы, это очевидно и ничего страшного в этой теории нет. Но почему тогда эффект бабочки называют «теорией хаоса»? Дело в том, что не все решения будут изменять вашу жизнь к лучшему. Приведу даже тот пример с рассказом Рэя Брэдбери. Казалось бы, что такого страшного, что человек случайно наступил на крошечную бабочку? Не все же бабочки в этот момент умерли? Но из-за этой случайной смерти население современного мира безграмотно, правительством заведует диктатор и воздух «стал пахнуть совсем по-другому».

«Бабочка, взмахивающая крыльями в Айове, может вызвать лавину эффектов, которые могут достигнуть высшей точки в дождливый сезон в Индонезии...» (Эдвард Лоренц)

Эффект бабочки может перевернуть нашу жизнь вверх головой, даже если нам кажется, что это решение совсем неважно. Любое наше решение так или иначе влияет на нашу жизнь – только некоторые более сильно, а другие – менее.

От наших решений зависит не только наша жизнь, но и жизнь совсем незнакомых нам людей.

Человек шёл по улице и ел банан. Когда он его доел, ему стало лень искать мусорку, и он просто выбросил его на асфальт. Вечером собака, пробегавшая мимо, решила полакомиться остатками банана и перенесла кожуру в другую часть города на дорогу. На следующее утро велосипедист, ехавший по этой дороге, поскользнулся на кожуре, упал с велосипеда и сломал позвоночник.

Вот так вроде бы абсолютно глупая ситуация кардинально изменила жизнь бедного велосипедиста, и он будет находиться в больнице полгода. Он пропустит выпускные экзамены в школе и не сможет поступить в университет в этом году. Его жизнь изменилась и всё из-за пресловутой кожуры от банана.

Вот почему эффект бабочки называют теорией хаоса. Любое легкомысленное решение одного человека может привести к тяжелым последствиям для другого. Поэтому всегда нужно думать прежде, чем что-либо делать. Не совершайте необдуманных решений, и тогда миром будет править гармония и спокойствие.

Автор: Луиза Салихова