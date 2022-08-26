Неделя до школы: настраиваем себя и ребенка

Опасения по поводу того, что весь изученный в прошлом году материал забыт;

Страх быть отвергнутым коллективом;

Волнения из-за того, как сложится встреча с педагогами, не будут ли введены какие-то изменения, о которых не было сказано в конце прошлого года;

Тревога о том, что снизятся оценки (ведь все изученное ранее забыто);

Стресс от длительного расставания с родными – этот синдром присущ, как правило, первоклассникам и тем, кто поменял школу.

Признаками «синдрома 1 сентября» служат:

Нервозность и капризность ребенка;

Быстрая утомляемость и отказ слушаться родителей;

Нежелание говорить о школе;

Ребенку трудно сосредоточиться во время выполнения школьных домашних заданий;

Беспокойный чуткий сон;

Потеря аппетита или чрезмерное желание есть много и постоянно, особенно сладкое;

Частые жалобы на головную боль.

Как обеспечить комфортную адаптацию к новым условиям?

Начните с того, что установите свой будильник немного раньше.

Убедитесь, что у вас есть одежда, которая соответствует школьному дресс-коду. Если вы получили учебники перед началом занятий, просмотрите их.

Купите принадлежности для школы до ее начала.

Карандаши;

Бумага;

Ручки;

Блокноты;

Рюкзак

Ластики;

Тетради;

Карандаши (цветные и простые);

Обложки на тетради и книги;

Дневник и так далее.

Настраивайте ребёнка на успех. Ни в коем случае не критикуйте его.

Главная задача родителей в конце августа – это подготовить детей к школе, но не только в плане «экипировки», но и в плане психологии. За время длительных каникул дети теряют способность быстро концентрироваться на одном занятии, их организм настраивается на активное времяпрепровождение и «забывает» об уроках, книгах и партах.Первого сентября ребятишки бегут с радостью не в школу, а на встречу с друзьями. Но проходит несколько дней и на школьников обрушивается усталость, они уже не торопятся на занятия, их трудно поднять с постели рано утром.По мнению специалистов, так выражается «синдром 1 сентября». Этой «болячке» подвержены все школьники - и первоклассники, и старшеклассники. Дело в том, что возвращение к занятиям после каникул длиною в 3 месяца – это сильнейший стресс.Провоцируют его такие факторы:Прислушайтесь к своему ребенку. Почему он стремится в школу в конце августа? Ему не терпится поделиться впечатлениями о летних приключениях, новых знакомствах, увиденном и услышанном за время каникул. И никто из детей не мечтает поскорее засесть за учебники и тетради. Верно?Уже в конце первой недели праздничная эйфория проходит, все новости рассказаны и узнаны. К ребенку приходит осознание того, что наступило начало учебного года, впереди очень много работы. И наступает «синдром 1 сентября»! Задача родителей состоит в том, чтобы максимально сгладить этот резкий переход, обеспечить комфортную подготовку детей к школе.В этот сложный для ребенка период нельзя обвинять его в безответственности и лени, ругать за низкие оценки, сравнивать с другими детьми, унижать и проявлять нетерпение к его поведению. От того, как пройдет адаптационный период начала учебного года, зависит не только его успешное окончание, но и жизнь вашего чада – помните об этом.Во время каникул детям предоставляется максимум свободы, режим не соблюдается, все силы родителей, бабушек и дедушек направлены на то, чтобы чадо отдыхало. Дети очень быстро и легко переходят на этот режим, а вот подготовка к школе вызывает у них негативные эмоции и любящие родители стараются как можно дальше отодвинуть это «дело».Большинство из нас считают, что детская психика перестраивается очень быстро и будет достаточно 2-3 дней, чтобы он вошел в рабочий режим.Но это далеко не так! Ребенку нужно 15-20 дней, чтобы подготовиться к началу учебного года. Длительность зависит от склада характера и темперамента. Меланхолики легко ранимы, болезненно переживают даже малейшие неудачи, но сильные эмоции скрывают. Холерики – бурно выражают свое настроение, рвутся «в бой», но быстро сгорают и переключаются на другое дело.Особое внимание нужно уделить тем детям, которые преодолевают рубеж – идут в первый класс, переходят в 5-ый или 10-ый. У них меняется режим, преподавательский состав, увеличивается физическая и эмоциональная нагрузка.Важно запастись терпением и проявить максимум такта к детям в этот период.Труднее всего дается начало учебного года первоклашкам. Не нужно заставлять малыша дополнительно заниматься после уроков. Не настаивайте на посещении кружков и секций, позвольте ему много гулять и играть в активные игры после школы. Но если ребенок хочет пойти на занятия танцами, борьбой или рисованием, не препятствуйте. Просто следите за тем, чтобы они не утомляли и не отвлекали от школьной программы.Вот несколько советов, чтобы мысленно себя подготовить к предстоящему учебному году.Таким образом, вам будет легче подниматься по утрам, и вы будете внимательны и готовы к уроку.Ребёнок будет чувствовать себя гораздо комфортнее, заходя в класс и зная материал, который затронут на уроке.Таким образом, вы подготовите все необходимые материалы, когда ребёнок пойдет на урок. Будет проще купить одну или две вещи, которые попросит учитель.Вот вещи, которые можно купить:Важен и вопрос самооценки. Здесь тоже могут быть проблемы. Кто-то легко вливается в коллектив, а кто-то не очень.Если ребенок чего-то не умеет, нужно обязательно прийти ему на помощь.Всем удачного учебного года!