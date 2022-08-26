Неделя до школы: настраиваем себя и ребенка

Главная задача родителей в конце августа – это подготовить детей к школе, но не только в плане «экипировки», но и в плане психологии. За время длительных каникул дети теряют способность быстро концентрироваться на одном занятии, их организм настраивается на активное времяпрепровождение и «забывает» об уроках, книгах и партах.
Первого сентября ребятишки бегут с радостью не в школу, а на встречу с друзьями. Но проходит несколько дней и на школьников обрушивается усталость, они уже не торопятся на занятия, их трудно поднять с постели рано утром.
По мнению специалистов, так выражается «синдром 1 сентября». Этой «болячке» подвержены все школьники - и первоклассники, и старшеклассники. Дело в том, что возвращение к занятиям после каникул длиною в 3 месяца – это сильнейший стресс.
Провоцируют его такие факторы:
Уже в конце первой недели праздничная эйфория проходит, все новости рассказаны и узнаны. К ребенку приходит осознание того, что наступило начало учебного года, впереди очень много работы. И наступает «синдром 1 сентября»! Задача родителей состоит в том, чтобы максимально сгладить этот резкий переход, обеспечить комфортную подготовку детей к школе.
Большинство из нас считают, что детская психика перестраивается очень быстро и будет достаточно 2-3 дней, чтобы он вошел в рабочий режим.
Но это далеко не так! Ребенку нужно 15-20 дней, чтобы подготовиться к началу учебного года. Длительность зависит от склада характера и темперамента. Меланхолики легко ранимы, болезненно переживают даже малейшие неудачи, но сильные эмоции скрывают. Холерики – бурно выражают свое настроение, рвутся «в бой», но быстро сгорают и переключаются на другое дело.
Особое внимание нужно уделить тем детям, которые преодолевают рубеж – идут в первый класс, переходят в 5-ый или 10-ый. У них меняется режим, преподавательский состав, увеличивается физическая и эмоциональная нагрузка.
Важно запастись терпением и проявить максимум такта к детям в этот период.
Труднее всего дается начало учебного года первоклашкам. Не нужно заставлять малыша дополнительно заниматься после уроков. Не настаивайте на посещении кружков и секций, позвольте ему много гулять и играть в активные игры после школы. Но если ребенок хочет пойти на занятия танцами, борьбой или рисованием, не препятствуйте. Просто следите за тем, чтобы они не утомляли и не отвлекали от школьной программы.
Вот несколько советов, чтобы мысленно себя подготовить к предстоящему учебному году.
Вот вещи, которые можно купить:
Если ребенок чего-то не умеет, нужно обязательно прийти ему на помощь.
Всем удачного учебного года!
Первого сентября ребятишки бегут с радостью не в школу, а на встречу с друзьями. Но проходит несколько дней и на школьников обрушивается усталость, они уже не торопятся на занятия, их трудно поднять с постели рано утром.
По мнению специалистов, так выражается «синдром 1 сентября». Этой «болячке» подвержены все школьники - и первоклассники, и старшеклассники. Дело в том, что возвращение к занятиям после каникул длиною в 3 месяца – это сильнейший стресс.
Провоцируют его такие факторы:
- Опасения по поводу того, что весь изученный в прошлом году материал забыт;
- Страх быть отвергнутым коллективом;
- Волнения из-за того, как сложится встреча с педагогами, не будут ли введены какие-то изменения, о которых не было сказано в конце прошлого года;
- Тревога о том, что снизятся оценки (ведь все изученное ранее забыто);
- Стресс от длительного расставания с родными – этот синдром присущ, как правило, первоклассникам и тем, кто поменял школу.
Уже в конце первой недели праздничная эйфория проходит, все новости рассказаны и узнаны. К ребенку приходит осознание того, что наступило начало учебного года, впереди очень много работы. И наступает «синдром 1 сентября»! Задача родителей состоит в том, чтобы максимально сгладить этот резкий переход, обеспечить комфортную подготовку детей к школе.
Признаками «синдрома 1 сентября» служат:
- Нервозность и капризность ребенка;
- Быстрая утомляемость и отказ слушаться родителей;
- Нежелание говорить о школе;
- Ребенку трудно сосредоточиться во время выполнения школьных домашних заданий;
- Беспокойный чуткий сон;
- Потеря аппетита или чрезмерное желание есть много и постоянно, особенно сладкое;
- Частые жалобы на головную боль.
Как обеспечить комфортную адаптацию к новым условиям?Во время каникул детям предоставляется максимум свободы, режим не соблюдается, все силы родителей, бабушек и дедушек направлены на то, чтобы чадо отдыхало. Дети очень быстро и легко переходят на этот режим, а вот подготовка к школе вызывает у них негативные эмоции и любящие родители стараются как можно дальше отодвинуть это «дело».
Большинство из нас считают, что детская психика перестраивается очень быстро и будет достаточно 2-3 дней, чтобы он вошел в рабочий режим.
Но это далеко не так! Ребенку нужно 15-20 дней, чтобы подготовиться к началу учебного года. Длительность зависит от склада характера и темперамента. Меланхолики легко ранимы, болезненно переживают даже малейшие неудачи, но сильные эмоции скрывают. Холерики – бурно выражают свое настроение, рвутся «в бой», но быстро сгорают и переключаются на другое дело.
Особое внимание нужно уделить тем детям, которые преодолевают рубеж – идут в первый класс, переходят в 5-ый или 10-ый. У них меняется режим, преподавательский состав, увеличивается физическая и эмоциональная нагрузка.
Важно запастись терпением и проявить максимум такта к детям в этот период.
Труднее всего дается начало учебного года первоклашкам. Не нужно заставлять малыша дополнительно заниматься после уроков. Не настаивайте на посещении кружков и секций, позвольте ему много гулять и играть в активные игры после школы. Но если ребенок хочет пойти на занятия танцами, борьбой или рисованием, не препятствуйте. Просто следите за тем, чтобы они не утомляли и не отвлекали от школьной программы.
Вот несколько советов, чтобы мысленно себя подготовить к предстоящему учебному году.
- Начните с того, что установите свой будильник немного раньше.
- Убедитесь, что у вас есть одежда, которая соответствует школьному дресс-коду.
- Если вы получили учебники перед началом занятий, просмотрите их.
- Купите принадлежности для школы до ее начала.
Вот вещи, которые можно купить:
- Карандаши;
- Бумага;
- Ручки;
- Блокноты;
- Рюкзак
- Ластики;
- Тетради;
- Карандаши (цветные и простые);
- Обложки на тетради и книги;
- Дневник и так далее.
Настраивайте ребёнка на успех. Ни в коем случае не критикуйте его.Важен и вопрос самооценки. Здесь тоже могут быть проблемы. Кто-то легко вливается в коллектив, а кто-то не очень.
Если ребенок чего-то не умеет, нужно обязательно прийти ему на помощь.
Всем удачного учебного года!
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается