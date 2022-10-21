Школа профессионалов будущего в МБОУ “СОШ 50”

21 октября в МБОУ “Средняя общеобразовательная школа 50” в рамках проекта "Школа профессионалов будущего" были проведены мастер-классы по проектному мышлению, а также интеллектуальная игра. Команда учеников, представляющая “Дом Знаний” приняла участие в интеллектуальной игре.

Игра состояла из трех интеллектуальных туров, в которых приняли участие 11 команд по 3 участника.

Все участники получили сертификаты, а победителям вручили памятные подарки и книги.