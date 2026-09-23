Подготовка к ЕГЭ — это не только учебники, конспекты и пробники. Один из самых полезных официальных ресурсов для выпускника — сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Именно ФИПИ участвует в разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) для государственной итоговой аттестации. На сайте института можно найти актуальные демоверсии ЕГЭ, кодификаторы, спецификации, открытый банк заданий, методические материалы и рекомендации разработчиков экзамена.

Для школьника это не просто набор официальных документов. Если научиться правильно ими пользоваться, сайт ФИПИ помогает понять, что именно будут проверять на экзамене, как выглядят задания и за что можно потерять баллы.

Разбираемся, что искать на сайте ФИПИ и как использовать эти материалы во время подготовки к ЕГЭ.

Что такое ФИПИ и зачем нужен его сайт

Федеральный институт педагогических измерений занимается разработкой и исследованием материалов для оценки знаний школьников. В частности, институт участвует в подготовке заданий для ОГЭ и ЕГЭ.

Для выпускника сайт ФИПИ полезен прежде всего как официальный источник информации об экзамене.

Здесь можно:

посмотреть актуальную структуру ЕГЭ;

изучить темы, которые входят в экзамен;

посмотреть демонстрационные варианты;

потренироваться на заданиях из открытого банка;

узнать о типичных ошибках выпускников;

разобраться в критериях проверки развернутых ответов;

посмотреть рекомендации разработчиков КИМ;

найти материалы для самостоятельной подготовки.

Важно: перед подготовкой стоит использовать документы именно для нужного года. Структура и содержание экзаменов могут меняться, поэтому старые варианты не всегда отражают актуальные требования.

Какие документы ФИПИ нужно изучить в первую очередь

На сайте ФИПИ есть много материалов, и выпускнику легко в них запутаться. Начать стоит с трех документов:

кодификатора; спецификации; демонстрационного варианта.

У каждого из них своя задача.

Кодификатор: какие темы нужно знать

Кодификатор можно представить как список тем, которые могут проверяться на экзамене.

Например, при подготовке к ЕГЭ по русскому языку в нем перечислены разделы, которые необходимо знать выпускнику. По орфографии, в частности, указаны темы, связанные с написанием «не» и «ни» с разными частями речи.

Поэтому кодификатор удобно использовать как чек-лист подготовки.

Можно открыть документ, выписать все темы и отмечать:

что уже хорошо знаю;

что нужно повторить;

что пока не понимаю;

что необходимо дополнительно потренировать на заданиях.

Так подготовка становится более системной: вместо попытки «выучить весь русский язык» или «повторить всю математику» ученик получает конкретный список тем.

Спецификация: как устроен экзамен

Спецификация отвечает уже на другой вопрос: как именно будет проходить экзамен.

В ней можно найти информацию о структуре КИМ:

сколько частей содержит экзамен;

сколько в нем заданий;

какие бывают типы заданий;

где требуется краткий ответ;

где нужно дать развернутый ответ;

сколько первичных баллов можно получить;

сколько времени отводится на работу;

какие материалы и оборудование разрешены.

Это один из тех документов, которые полезно прочитать хотя бы один раз в начале подготовки.

Например, ученик может знать предмет достаточно хорошо, но терять баллы из-за незнания формата: неправильно записывать ответ, не учитывать требования к оформлению или тратить слишком много времени на одну часть работы.

Почему важно знать количество баллов за задания

В спецификации также указано, сколько первичных баллов можно получить за каждое задание.

Первичный балл — это балл за конкретное выполненное задание. Затем первичные баллы переводятся в привычную стобалльную шкалу.

При этом перевод не является постоянным: шкала может меняться от года к году.

Поэтому не стоит заранее считать, что определенное количество правильно выполненных заданий всегда означает один и тот же результат по стобалльной шкале.

Гораздо полезнее использовать спецификацию для другого: понять, какие задания дают больше баллов и сколько времени разумно на них тратить.

Демоверсия ЕГЭ: как выглядит настоящий экзамен

Если кодификатор показывает, что нужно знать, а спецификация — как устроен экзамен, то демонстрационный вариант показывает, как могут выглядеть конкретные задания.

Демоверсия — это официальный пример экзаменационного варианта.

С ее помощью можно заранее познакомиться:

с формулировками заданий;

последовательностью вопросов;

вариантами ответов;

требованиями к развернутой части;

критериями оценивания;

форматом записи ответов.

Например, в демоверсии ЕГЭ по русскому языку можно увидеть, как проверяется конкретная тема, а также ознакомиться с требованиями к сочинению.

В конце демонстрационного варианта обычно приводятся ответы к заданиям с кратким ответом. Это позволяет самостоятельно проверить результат.

Но на этом полезность демоверсии не заканчивается.

Если в конце есть критерии оценивания развернутого ответа, их тоже стоит внимательно изучить. Они показывают, за что эксперт начисляет баллы, а за какие ошибки их можно потерять.

Открытый банк ФИПИ: где тренироваться

На сайте ФИПИ есть открытый банк заданий ЕГЭ. В нем собраны задания по разным предметам, которые можно использовать для тренировки.

Это хороший инструмент для отработки отдельных тем.

Например, ученик повторил тему по физике, биологии или русскому языку — после этого можно найти соответствующие задания и проверить, насколько хорошо теория закрепилась на практике.

Но есть важный нюанс: открытый банк не является гарантированным списком заданий, которые встретятся на реальном экзамене.

Не стоит учить ответы на конкретные вопросы в надежде, что они повторятся. Гораздо эффективнее разбираться в принципе решения.

Еще одна полезная привычка — проверять актуальность задания.

Сначала посмотрите последнюю демоверсию и спецификацию нужного года, а уже потом используйте открытый банк для тренировки.

Если структура КИМ изменилась, старые задания могут быть полезны для повторения темы, но не обязательно отражают нынешний формат экзамена.

Как узнать, на чем чаще всего ошибаются выпускники

Еще один недооцененный раздел сайта ФИПИ — аналитические и методические материалы.

После проведения экзаменов ФИПИ публикует материалы с анализом результатов. В них можно найти информацию о том, какие задания вызвали у выпускников наибольшие трудности.

Такие отчеты особенно полезны при подготовке, потому что помогают ответить на вопрос:

«Что мне нужно повторить в первую очередь?»

В материалах можно увидеть:

сколько человек сдавали конкретный предмет;

каковы результаты участников;

сколько выпускников не преодолели минимальный порог;

какие задания выполняли лучше;

какие задания оказались наиболее сложными;

какие ошибки встречались особенно часто.

Но статистику важно правильно интерпретировать.

Если большое количество выпускников ошибается в конкретной теме, это не означает автоматически, что именно она будет самой сложной на следующем экзамене. Аналитические материалы показывают результаты уже прошедшего экзамена и помогают определить направления для повторения.

Критерии проверки: как эксперт оценивает развернутый ответ

Для заданий с развернутым ответом недостаточно просто знать правильную информацию. Важно еще правильно оформить и обосновать ответ.

На сайте ФИПИ публикуются методические материалы для предметных комиссий. В них подробно объясняется, как эксперты оценивают работы участников.

Для школьника это тоже может быть полезно.

В таких материалах можно найти реальные или близкие к реальным примеры ответов и увидеть:

за что выставляют баллы;

в каких случаях ставят ноль;

какие ошибки приводят к потере баллов;

какие элементы ответа обязательны;

как должен выглядеть полноценный ответ.

Например, при подготовке к сочинению полезно не просто читать готовые тексты, а сравнивать их с критериями.

Так становится понятнее, что именно требуется от выпускника.

Для математики такие материалы также могут быть полезны: они показывают, как должно быть оформлено решение и в каких случаях ошибка в записи может повлиять на оценивание.

Можно ли посмотреть, кто составляет задания ЕГЭ

Да. На сайте ФИПИ есть раздел с видеоконсультациями разработчиков КИМ.

Это записи выступлений специалистов, которые занимаются разработкой экзаменационных материалов.

Такие видео могут быть полезны, потому что разработчики рассказывают:

на что обратить внимание при подготовке;

какие изменения произошли в экзамене;

какие ошибки выпускники допускают чаще всего;

как правильно работать с отдельными типами заданий;

какие темы стоит повторить.

Иногда в таких консультациях разбирают вопросы, которые задают школьники и учителя.

Поэтому перед началом подготовки к ЕГЭ полезно посмотреть, есть ли на сайте ФИПИ свежая консультация разработчиков по выбранному предмету.

Навигатор самостоятельной подготовки ФИПИ

Если вы открыли сайт ФИПИ и не знаете, с чего начать, обратите внимание на Навигатор самостоятельной подготовки.

Он помогает выстроить подготовку по темам.

В материалах можно найти:

список тем для повторения;

рекомендации по подготовке;

теоретические материалы;

задания для тренировки;

ссылки на дополнительные образовательные ресурсы;

видеоматериалы разработчиков экзамена.

Например, по русскому языку можно найти рекомендации по отдельным разделам, теорию и примеры заданий.

Такой формат особенно удобен, если школьник готовится самостоятельно и пока не составил собственный план.

Как использовать ФИПИ для подготовки к ЕГЭ: простой алгоритм

Чтобы не просто сохранять ссылки на материалы ФИПИ, а действительно использовать их с пользой, можно выстроить подготовку в несколько этапов.

Шаг 1. Найдите документы именно своего года

Начните с актуальных:

кодификатора;

спецификации;

демоверсии.

Не ориентируйтесь только на прошлогодние варианты — требования к экзамену могут измениться.

Шаг 2. Составьте список тем

Возьмите кодификатор и отметьте темы, которые уже знаете, и те, которые требуют повторения.

Получится индивидуальный список подготовки.

Шаг 3. Изучите структуру экзамена

По спецификации определите:

сколько заданий предстоит выполнить;

сколько времени есть;

какие задания дают больше баллов;

где нужен краткий ответ;

где требуется развернутое решение.

Шаг 4. Решите демоверсию

Не просто просмотрите задания, а попробуйте выполнить вариант целиком и засечь время.

Так вы получите отправную точку: поймете, какие темы знаете хорошо, а где возникают проблемы.

Шаг 5. Разберите ошибки

После пробного варианта не ограничивайтесь подсчетом баллов.

Разделите ошибки на категории:

не знаю тему → повторить теорию;

знаю тему, но ошибся в решении → решить дополнительные задания;

не понял формулировку → потренироваться на аналогичных вопросах;

не хватило времени → отдельно тренировать скорость;

потерял баллы в развернутом ответе → изучить критерии и примеры проверенных работ.

Шаг 6. Регулярно возвращайтесь к сложным темам

Необязательно каждый раз решать полный вариант ЕГЭ.

Иногда эффективнее взять одну проблемную тему и решить 10–20 заданий именно по ней.

После этого снова проверить себя через несколько дней.

Чего не стоит делать при подготовке по материалам ФИПИ

Несмотря на большое количество полезной информации, сам сайт ФИПИ не заменяет полноценную подготовку.

Не стоит:

Заучивать ответы из открытого банка. Задания нужны прежде всего для тренировки навыка решения.

Готовиться только по демоверсии. Демоверсия показывает структуру и формат, но не содержит всех возможных заданий экзамена.

Использовать только старые материалы. Всегда сначала проверяйте актуальные документы нужного года.

Смотреть только на итоговый балл. Гораздо полезнее понять, почему были допущены ошибки.

Игнорировать критерии. Особенно это важно для заданий с развернутым ответом, где правильная мысль сама по себе еще не гарантирует максимальный балл.

Что в итоге дает сайт ФИПИ выпускнику

ФИПИ — это не сайт, на котором можно просто «порешать ЕГЭ». Его ценность в другом: он помогает понять логику самого экзамена.

С помощью официальных материалов можно:

Кодификатором определить, какие темы нужно знать. Спецификацией разобраться в структуре экзамена и системе оценивания. Демоверсией увидеть, как выглядят задания. Открытым банком потренироваться на отдельных типах задач. Аналитическими материалами выяснить, какие темы и задания вызывали трудности у выпускников. Критериями оценивания понять, за что начисляют и снимают баллы. Видеоконсультациями узнать рекомендации разработчиков КИМ. Навигатором подготовки составить план самостоятельной работы.

Главное — использовать эти материалы не по отдельности, а как систему.

Сначала понять требования → затем определить пробелы → повторить теорию → решить задания → разобрать ошибки → снова проверить результат.

Так сайт ФИПИ превращается из сложного набора официальных документов в понятный инструмент подготовки к ЕГЭ.

Коротко: что открыть на ФИПИ прямо сейчас

Если до экзамена еще далеко, начните с трех документов:

1. Кодификатор — чтобы узнать, какие темы входят в экзамен.

2. Спецификация — чтобы понять структуру КИМ и систему оценивания.

3. Демоверсия — чтобы увидеть формат заданий.

А после первой самостоятельной работы переходите к аналитическим материалам и критериям оценивания: они помогут понять, где именно теряются баллы и что нужно изменить в подготовке.

ФИПИ лучше использовать как официальный ориентир по экзамену, а для системной подготовки сочетать его материалы с регулярной практикой, разбором ошибок и помощью преподавателя, если она необходима.