Fixed vs Growth Mindset: два типа мышления, которые определяют успех

Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Fixed vs Growth Mindset: два типа мышления, которые определяют успех

Концепцию «фиксированного» и «развивающегося» мышления (fixed mindset vs growth mindset) ввела психолог Кэрол Дуэк. Она доказала: то, во что человек верит о своих способностях, напрямую влияет на то, насколько далеко он зайдёт в учёбе, спорте, карьере и жизни. Один тип мышления тормозит развитие, другой — ускоряет его в разы. Вот главное, что нужно знать родителям и подросткам в 2026 году.

Сравнение: Fixed Mindset vs Growth Mindset

Fixed Mindset (фиксированное мышление)Growth Mindset (мышление роста)
«Способности — это врождённое, их нельзя изменить»«Способности можно развивать через усилия и практику»
«Я не умею → я никогда не научусь»«Я пока не умею → я ещё не научился»
«Если я стараюсь и не получается — значит, я глупый»«Если я стараюсь и не получается — значит, нужно изменить подход»
Избегает трудностей, боится провалаИдёт на трудности, видит провал как обратную связь
Завидует успеху другихВдохновляется успехом других
Сдаётся при первой неудачеУпорствует и ищет новые способы

Как fixed mindset тормозит ребёнка

Типичные фразы fixed mindset:
  • «Я не умею математику, у меня гуманитарный склад ума»
  • «Это слишком сложно, я не для этого рождён»
  • «Если я не получу 5 с первого раза — значит, я неудачник»

    • Ребёнок с фиксированным мышлением избегает вызовов, боится выглядеть глупо, быстро сдаётся и в итоге реально достигает меньше, чем мог бы.

    Как growth mindset помогает расти

    Типичные фразы growth mindset:
    • «Я пока не умею → но могу научиться»
    • «Не получилось — значит, нужно поменять подход»
    • «Ошибки — это нормально, они показывают, где расти»

      • Ребёнок с мышлением роста воспринимает трудности как тренировку, а не как приговор. Он больше старается, дольше не сдаётся и в итоге достигает гораздо большего.

      Как воспитать growth mindset у ребёнка (практические шаги)

      1. Хвалите усилия, а не талант
        2. Вместо «Ты такой умный!» — «Ты так старался и разобрался в сложной теме!»
      2. Говорите «пока не» вместо «не»
        3. Не «Ты не умеешь рисовать», а «Ты пока не умеешь рисовать — но можешь научиться»
      3. Рассказывайте о своих ошибках
        4. «Я тоже сначала не понимал эту тему, но потом разобрался вот так» — ребёнок видит, что ошибки — это нормально.
      4. Хвалите процесс, а не результат
        5. «Ты сегодня 2 часа решал задачи — это круто!» вместо «Ты получил 5 — молодец!»
      5. Давайте сложные, но достижимые задачи
        6. Ребёнок должен чувствовать, что может справиться, если постарается — это формирует уверенность.
      6. Учите видеть неудачу как обратную связь
        7. «Что мы можем сделать по-другому в следующий раз?» вместо «Ты опять провалился».

        Fixed mindset — это как стоять на месте. Growth mindset — как идти вперёд маленькими шагами, даже если сначала тяжело. Дети с мышлением роста в итоге учатся лучше, реже бросают дела и достигают большего в жизни. И самое главное — это навык, который можно воспитать в любом возрасте.

