Fixed vs Growth Mindset: два типа мышления, которые определяют успех
Концепцию «фиксированного» и «развивающегося» мышления (fixed mindset vs growth mindset) ввела психолог Кэрол Дуэк. Она доказала: то, во что человек верит о своих способностях, напрямую влияет на то, насколько далеко он зайдёт в учёбе, спорте, карьере и жизни. Один тип мышления тормозит развитие, другой — ускоряет его в разы. Вот главное, что нужно знать родителям и подросткам в 2026 году.
Сравнение: Fixed Mindset vs Growth Mindset
|Fixed Mindset (фиксированное мышление)
|Growth Mindset (мышление роста)
|«Способности — это врождённое, их нельзя изменить»
|«Способности можно развивать через усилия и практику»
|«Я не умею → я никогда не научусь»
|«Я пока не умею → я ещё не научился»
|«Если я стараюсь и не получается — значит, я глупый»
|«Если я стараюсь и не получается — значит, нужно изменить подход»
|Избегает трудностей, боится провала
|Идёт на трудности, видит провал как обратную связь
|Завидует успеху других
|Вдохновляется успехом других
|Сдаётся при первой неудаче
|Упорствует и ищет новые способы
Как fixed mindset тормозит ребёнка
Ребёнок с фиксированным мышлением избегает вызовов, боится выглядеть глупо, быстро сдаётся и в итоге реально достигает меньше, чем мог бы.
Как growth mindset помогает расти
Ребёнок с мышлением роста воспринимает трудности как тренировку, а не как приговор. Он больше старается, дольше не сдаётся и в итоге достигает гораздо большего.
Как воспитать growth mindset у ребёнка (практические шаги)
Fixed mindset — это как стоять на месте. Growth mindset — как идти вперёд маленькими шагами, даже если сначала тяжело. Дети с мышлением роста в итоге учатся лучше, реже бросают дела и достигают большего в жизни. И самое главное — это навык, который можно воспитать в любом возрасте.