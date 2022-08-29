Психология родительства: Гиппенрейтер

Воспитание ребенка — процесс долгий, кропотливый и утомительный, а результат — непредсказуемый. Сегодня в помощь родителям существует масса литературы, огромное количество методик, течений и моделей, а также множество специалистов по детской психологии.

На постсоветском пространстве, пожалуй, самым известным детским психологом является Юлия Гиппенрейтер.

Предлагаем вам ознакомиться с основными принципами воспитания по Гиппенрейтер.

Одно из важнейших условий нормального развития ребенка — это четкое понимание малышом, что он любим, важен и нужен просто так сам по себе, а не потому, что он «хорошо себя ведет», «собирает игрушки» или «слушается родителей». В помощь родителям существуют ласковые прикосновения, объятия и фразы, вроде «Мне хорошо, когда мы вместе» и «я рад (а), что ты у нас родился». Дети понимают всё буквально и для маленького человека такие знаки родителей — залог устойчивого психологического развития.

1. Не мешайте ребенку, если он увлечен чем-либо, и не вмешивайтесь, если он не просит помощи.

И, наоборот, обязательно помогите, если ребенок просит. Никаких: разбирайся сам! Помогать необходимо, но только в том, что ребенок не в состоянии сделать самостоятельно. По мере освоения ребенком новых знаний и навыков необходимо постепенно передавать их ему.

2. Не отнимайте у ребенка энергию его собственных желаний.

Родителям, которые слишком много хотят за ребенка (музыкальная школа, шахматы, конкретный вуз, хорошая, по их мнению, работа), как правило, самим нелегко жить. Опасность в том, что, если родители настойчиво пытаются приобщить своих детей к «нужным» занятиям, те в свою очередь, с еще большим упорством начинают заниматься «ненужными делами».

Ведь в каждом человеке заложено природой желание бороться за право желать и получать то, в чем он нуждается. Особенно часто такие случаи происходят с подростками.

3 .Чтобы избежать излишних конфликтов, соизмеряйте собственные желания с возможностями ребенка.

У всех родителей есть свои ожидания по поводу детей, это нормально, только не нужно «поднимать планку» слишком высоко. Когда ребенок учится чему-то новому, постигает необычные для себя занятия и приобретает новые навыки, родителям необходимо запастись терпением и понимать, что ошибки и падения неизбежны.

3. Нельзя допускать накопления отрицательных эмоций вокруг занятия, к которому родители хотят приобщить ребенка.

Больше всего этот пункт касается учебы и подготовки уроков. Дело в том, что во всем, что касается школы и уроков, за ребенка решения принимают или родители, или учителя. У него совершенно нет выбора, и обучение для него — это постоянное принуждение, неудачи, ошибки, плохие оценки, ругань и наказание, словом, отрицательные эмоции, которые накапливаются. От переживаний неудачи страдает самооценка. И это те случаи, когда говорят «отбили охоту».

4. Позвольте ребенку самому «набивать шишки» и учиться на своих ошибках.

Речь идет о прекращении излишней заботы (убрать игрушки, разбудить утром, проверка уроков). Необходимо постепенно перекладывать ответственность за свои дела и поступки на ребенка. Это позволит ему воспитать в себе организованность и уверенность. Конечно, поначалу придется пожертвовать некоторым комфортом и благополучием, но, как ни странно, отрицательный опыт для ребенка также очень важен. Вследствие этого он взрослеет и становится самостоятельным.

5. Жизнь порой учит лучше, чем родитель.

И когда за неправильные действия ребенок наказывается «самой жизнью», то не стоит добавлять еще и родительские назидания.

Важно отнестись с пониманием и сочувствием к переживаниям ребенка, а не «подливать масла в огонь». Но не стоит страховать свое чадо от негативных последствий его собственных действий (конечно, если они не несут угрозы жизни и здоровью). Для него — это ценный опыт и воспитание в себе сознательности.

6. Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое.

Для этого необходимо иметь запас приятных, радостных для ребенка праздников, ритуалов или традиций, которые он ждет. Можно пригрозить отменой приятного мероприятия, если ребенок совершил проступок, но нельзя злоупотреблять этим по мелочам.

7. Не присваивайте себе эмоциональные проблемы ребёнка.

Речь идет о чрезмерном волнении за детей (отпустить сына в поход с друзьями, позволить дочери отпраздновать Новый год вне дома). Это качество лежит в основе самой материнской природы. Беспокойство оправданно, и ребенок нуждается в сопереживании и участии родителей, но в участии ненавязчивом и деликатном.

8. Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны присутствовать в жизни каждого ребенка.

Детям необходимы порядок и правила поведения. Это делает их жизнь понятной и предсказуемой, дает ощущение спокойствия и стабильности. Правил не должно быть слишком много, они должны быть согласованы родителями между собой и не вступать в явное противоречие с наиважнейшими потребностями ребенка.

9. Платить за выполнение домашних дел ребенку — значит сбивать его с толку, лишать его представлений о долге, помощи, бескорыстном труде и семейных взаимоотношениях.

Ребенок должен быть вовлечен в повседневные дела (помыть посуду, самостоятельно приготовить завтрак, вытереть пыль, убрать кровать и так далее), как и остальные члены семьи, и должен выполнять их — это разумеется само собой.

10. Воспитатель, лишающий ребенка свободы действий, убивает естественные силы его развития.

Это касается гиперопеки, которой грешат многие родители, и постоянного принуждения (к учебе, к игре на скрипке и так далее). У ребенка должно быть личное время для занятий, которые ему по душе. Детям от природы свойственно стремление к общению, росту и развитию, положительной самооценке и свободе. Нельзя лишать детей радости поиска и познания. В противном случае ребенок оказывается не подготовленным к выбору своего пути, дела своей жизни.

11. «Детских» игр не бывает.

Даже самым занятым родителям необходимо выделять время для совместного времяпрепровождения с детьми. В течение этого времени необходимо жить в мире ребенка, с его фантазиями, интересно беседовать, играть, шутить, смеяться. В эти моменты важно общаться на равных. Игра детей с родителями готовит малыша к жизни. Через игру ребенок осознает, что его не всегда ждет успех, а для достижения цели необходимо работать, думать и много знать.

12. Общий контакт с ребенком складывается из накопления многих случаев понимания родителем его повседневных переживаний.

Необходимо на равных и доброжелательным тоном поговорить, подумать и поискать варианты выхода из неприятной ситуации, какой бы пустяковой она ни казалась. Ребенок должен понимать, что родители действительно слушают, понимают и принимают его беспокойство. Понимание личных переживаний детей — главное условие хороших и доверительных отношений с ними.

13. Дети очень строгие и чуткие судьи.

Они очень плохо переносят несправедливость, неискренность, нечестность, глупость и грубость взрослых. Все дети мечтают об идеальных родителях, но только самые маленькие считают таковыми своих папу и маму. Очень скоро они начинают объективно оценивать и часто разочаровываются. Ребенок всегда с пристрастием наблюдает, делают ли сами родители то, что требуют от него.

В нашей стране традиционный подход к воспитанию ребенка, который передается из поколения в поколение еще с советских времен, предполагает, что если ребенок не делает, что говорят, его нужно наказать, грубит — отругать, обижен — свалить всю вину на него. Суть же всех принципов воспитания Юлии Гиппенрейтер заключается в гуманном подходе к детям и принятии во внимание всех их интересов и потребностей.



