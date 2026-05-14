Гарри Поттер в России 2026: 74% смотрели фильмы, книги читал только каждый третий

Исследовательский центр SuperJob и РИА Новости провели репрезентативный опрос среди 1600 экономически активных россиян. Результаты оказались весьма показательными: вселенная Джоан Роулинг гораздо популярнее в формате кино, чем в виде книг.

Главные цифры 2026 года:

Фильмы о Гарри Поттере смотрели 74% россиян Книги читали всего 31%

Это подтверждает тренд: большинство знакомо с историей юного волшебника именно по экранизациям.

Ключевые выводы исследования

Молодёжь до 35 лет значительно активнее: 87% видели фильмы, а 45% читали хотя бы одну книгу. Женщины проявляют больший интерес к книгам (38% против 24% у мужчин). С возрастом интерес заметно угасает: среди людей 45+ книги читали только 17%. Чем выше доход — тем меньше людей читают книги о Гарри Поттере (парадоксально, но факт). Фильмы остаются универсальным «входом» во вселенную — их смотрят примерно одинаково представители разных уровней образования.

Почему так происходит?

Большинство россиян познакомились с Гарри Поттером уже во взрослом возрасте через кино. Книги требуют больше времени и усилия, поэтому их читают в основном те, кто «заболел» историей ещё в подростковом возрасте — отсюда высокий процент среди молодёжи.

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