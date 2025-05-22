Гиперопека ребёнка: как родительская забота превращается в проблему

меньше рисков и ошибок в детстве.

Минусы (и их больше):

низкая самооценка;

страх принимать решения;

зависимость от мнения родителей;

тревожность, особенно в подростковом возрасте;

отсутствие навыков планирования и ответственности.

Исследования показывают, что дети, выросшие в условиях гиперопеки, часто испытывают трудности с социализацией и адаптацией во взрослой жизни. Они не умеют справляться с трудностями без внешней поддержки.

🧠 Что делать, если вы замечаете гиперопеку?

Начните с себя. Спросите: «Почему я так контролирую ребёнка? Боюсь за него? Не доверяю?»

Разрешайте пробовать. Даже если ребёнок ошибётся, это — его опыт.

Давайте выбор. Пусть он сам решает, во что играть, в какой кружок пойти, какую книгу читать.

Учитесь отпускать. Это не значит «бросить», а дать пространство для роста.

Поговорите с психологом. Иногда гиперопека — это отражение родительской тревожности или неразрешённых страхов.

💬 Подводим итоги