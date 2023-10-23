Что значит жить? Разговор про общество и Вселенную

В данной статье мне хотелось бы ответить на волнующие всех нас вопросы и раскрыть человека как живое существо, полагаясь сугубо на своё мнение.

Что подразумевает под собой жизнь?

В биологии жизнь — это активная форма существования материи. Но с философской точки зрения, жить — значит быть частью общества, личностью, контактировать с живыми существами и развиваться. Желание познавать мир заложено в природе человека, мы бы не дожили до этого момента, будь всё иначе. Получение знаний и опыта — вот цель нашего пути. Сам по себе, смысл жизни заключается в простом существовании, но людям легче, когда они находят для себя и другие причины жить.

Формы жизни

В моём понимании, существуют две формы жизни: личность и индивид. Индивид — пустая оболочка, живое существо, не прошедшее социализацию, не обладающее нравственным и моральным качествами. Яркий пример — дети-маугли, которые воспитывались животными. Так вот, у таких людей инстинкты преобладают над чувствами, они не умеют контактировать с людьми и даже не разговаривают ни на одном человеческом языке. Личность же перед своим становлением проходит три этапа: адаптация (первое внедрение в общество), индивидуализация (формирование личностных качеств), интеграция (окончательное внедрение в общество). Личность обладает моральными качествами, в ней характер берет верх над животными инстинктами.

Что нас ждёт в конце?

Гадать на эту тему бесполезно, но ничто, кроме Вселенной, не бесконечно. Та же планета Земля рано или поздно превратится в пыль, но, думаю, к тому времени человечество найдет способ переселиться на какую-то другую, более безопасную планету. Но когда-нибудь она тоже исчезнет. Вселенная это одновременно и всё, и ничего. Даже если останется только пустота и тьма, Вселенная не перестанет существовать, и что-то новое зародится, заполнив эту пустоту. Всё — бесконечный цикл.



Мне кажется, мы не единственные в этой Вселенной. Если на Земле зародилась жизнь, то она могла зародиться и в другом месте. Может быть, за многие миллиарды километров, в другой временной зоне или даже в другой Вселенной есть планета, населённая разумными созданиями. Возможно, существуют и инопланетяне, но они или находятся в другом временном отрезке, или же недостаточно развиты, чтобы контактировать с нами.



Подводя итоги, всё кажется такими ничтожным по сравнению с этим. Люди должны познавать что-то новое, совершенствоваться и делать этот мир лучше. Пока это всё, что нам остаётся делать. Всем добра!

Автор: Владислав Андреев