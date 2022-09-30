Как уводить детей домой со двора, детских площадок и клубов?

4 правила примерного родителя

Еще 7 способов уйти с прогулки

ваша уверенность и последовательность;

ритуалы и традиции;

переключение внимания;

естественный уход в виде игры.

Договоритесь с другими мамочками, и выходите гулять в одно время.

Воспользуйтесь моментом, и обратите внимание на уход другого ребенка.

Возьмите любимую игрушку сына, куклу дочери и скажите, что она хочет домой или хочет прокатиться в коляске.

Переключайте внимание ребенка

Разделите уход домой на несколько соревновательных этапов: кто быстрее добежит до дерева, кто быстрее соберет игрушки.

Уходите, играя в паровозик, или превратив коляску в самолет, скоростной автомобиль.

Разбейте большую задачу ухода домой на подзадачи.

Чего нельзя делать?

Игры на детских площадках, общение с друзьями, познание окружающего мира — все это настолько интересно и увлекательно, что дети готовы проводить на улице/в детском клубе сутки напролет. А потому они искренне не понимают, почему рано или поздно вы пытаетесь прекратить столь веселое времяпрепровождение.Своё недовольство дети выражают истерикой….Есть ли способ избежать этого? Да, и не один. Поделимся с вами, как увести ребенка с площадки без слез.Чтобы спокойно увести сына или дочь с прогулки придется проявить изобретательность. Однако существует четыре базовых и простых правила из детской психологии, которые помогут договориться с ребенком:Вспомните себя на рабочем месте. Вы не пойдете пить кофе с коллегой или не уйдете домой, пока не закончите то, что нужно сделать. Вот и ребенок не хочет уходить, потому что ему нужно достроить башенку или доиграть в прятки, это — его потребность.Необходимо тактично предупредить малыша, что пора уходить, вовремя взять его за руку и увести домой. Обязательно сделайте комплимент о том, какая красивая башня получилась, как ловко ребенок убегал, прятался.Не все дети раннего возраста хорошо ориентируются во времени. Потому нужно выбрать тот вариант, который понятнее вашему малышу.Как это можно сказать: «Маша, нам пора уходить. Еще пять минуток и домой. Иди пробегись еще кружок», «Петя, нам нужно идти домой, давай ты еще пять раз съедешь с горки, и мы пойдем».Важно! Уход с детской площадки не должен быть резким. Переведите одну игру в другую. Предложите ребенку попрощаться с песочницей, игрушками, фигурками, другими детками.Пообещайте живым и неживым обитателям детского городка, что вы сюда еще вернетесь. И играючи идите домой: играйте в догонялки, в прятки. Но заранее договоритесь, что после того, как вы найдете или догоните непоседу, то пойдёте прямиком домой.Сказали, что ребенок получит сладость — купили. Сказали, что осталось пять минут или пять прыжков на батуте — никаких уступок, несмотря на торги или капризы маленького оппонента.Это поможет приучить ребенка к дисциплине, укрепит родительский авторитет, упростит уходы с прогулок. В противном случае истерики не прекратятся, а ребенок научится манипулировать родителями.Семейные ритуалы важны для психологического здоровья ребенка, сплочения мамы и малыша. Почему бы не превратить уход с улицы или из детского клубав веселый ритуал из игр?Вот вы прощаетесь с песочницей, а вот бежите по тротуару, а вот ребенок, как обычно, сам открывает домофон, вызывает лифт, открывает квартиру.Важно! Не забываем до этого напоминать, что лифт, ключ, домашний питомец, игрушки соскучились по своему маленькому другу.Таким образом, основу бесконфликтного ухода с прогулки составляет:Кроме общих правил предотвратить скандал помогут следующие методы:Тогда и уходить дружной компанией будет проще.«Смотри, Маша уже собрала все вещи и пошла домой кушать, нам тоже пора обедать».«Ой, какая красивая собачка, пойдем за ней», «Смотри, какая большая и красивая машина, побежали скорее, посмотрим, куда она едет», «Интересно, куда ведет эта тропинка» (вы-то знаете, что тропинка тоже ведет домой).Позволяйте ребенку выиграть, тогда он все охотнее будет участвовать в соревнованиях.Некоторым детям до трех лет сложно концентрироваться на главной задаче, потому вместо фразы «собирайся, пойдем домой» можно сделать ряд обращений:«давай соберем игрушки»;«помоги мне, пожалуйста, подай вон ту красную формочку»;«скажи ребятам пока-пока»;«попрощайся с песочницей».А дальше все по плану: игры, традиции.Важно! В возрасте 2,5–3,5 лет у детей протекает кризис трех лет, или кризис «я сам».В этот период нужно отдавать предпочтение тем методам, которые предоставляют ребенку право выбора.Но хитрость в том, что оба варианта должны устраивать родителя. Например, вместо вопроса «Ну что, будем собираться домой?» можно задать вопрос «Давай собираться. Игрушки положим в пакет или в ведерко?».Другие примеры вопросов с выбором: «Ты сам соберешься или тебе помочь?», «По короткой или по длинной дороге пойдем домой?», «Что купим по дороге: мороженое или сок?».«Сейчас злой дядя тебя заберет», «я тебя сейчас здесь брошу», «больше не придем сюда» — примерно так некоторые родители пытаются увести своего малыша с прогулки.Надеемся, что вы не используете этот антипедагогический метод. Он НЕ улучшает отношения с ребенком, НЕ формирует родительский авторитет, НЕ помогает предотвратить истерику.Наоборот, он вызывает еще большее недовольство у ребенка, а иногда становится причиной фобий и невротизации.Итак, три табу в воспитании:Примеры фраз: «Я тебя здесь брошу», «Больше гулять не пойдем». Думаю, вы психически здоровый человек, а потому не бросите и пойдете.Важно! Ребенок быстро это смекнет и не будет обращать внимания на ваши слова.Итог: потеря родительского авторитета, продолжение прогулки. Разве такого результата мы хотим добиться? Нет, значит, метод не работает.Ребенка нужно уважать, но нельзя давать ему руль управления. Вы должны предлагать условия, которые устроят и вас, и малыша. Нельзя задавать вопросы типа «Что ты хочешь, чтобы я сделала?», «Когда ты хочешь пойти домой?».Так вы никогда не уйдете с улицы, а ребенок привыкнет к вседозволенности.Обида превратится во внутреннюю агрессию, которую малыш направит на вас, других детей, животных.Если попытаетесь унести ребенка с прогулки на руках, то он научится лучше прятаться, быстрее бегать, сильнее кусаться и царапаться, громче кричать.Если будете давить психологически, то вырастите замкнутого, озлобленного, неуверенного в себе человека. Не думаю, что вы видите будущее своего ребенка таким.Примеряйте на себя те методы, которые используете в отношении сына, дочери. Если вам что-то неприятно, вы не хотели бы такого обращения, то почему вы желаете этого своему ребенку?Ключ к уходу с прогулки без истерик — это терпение, настойчивость, доброта и чуткость родителя. Нужно уважать личность малыша, а НЕ идти на обманы и НЕ прибегать к жестокости.