Что такое критическое мышление и зачем оно нужно?

Что такое критическое мышление?
Критическое мышление — это система суждений, которую применяют для анализа вещей и информации, интерпретации явлений, оценки событий, а также для последующего составления объективных выводов.
Легко ли вам определять связи между идеями, замечать нестыковки в аргументации собеседника?
Если да — поздравляем: вы обладаете критическим мышлением.
В чем суть критического мышления?
Человек с развитым критическим мышлением обладает целым набором навыков: наблюдательность и умение обосновать свою точку зрения, сосредоточенность на изучении информации и способность применять аналитические навыки в самых разных ситуациях.
Критическое мышление может пригодиться практически везде.
Это не преувеличение: умение критически мыслить может пригодиться в любой сфере нашей жизни — как детям, подросткам, так и взрослым.
Человек, который обладает критическим мышлением, способен:
- понимать логические и причинно-следственные связи между разными идеями и понятиями;
- быстро анализировать суждения окружающих и оценивать их;
- грамотно конструировать собственные аргументы и доносить их до окружающих;
- замечать нестыковки, несоответствия и обыденные ошибки в логике и аргументации;
- отмечать важность и релевантность идей общему контексту;
- рефлексивно оценивать собственные мнения и верования.
Как применять критическое мышление?
1. Сформулируйте проблему
Чётко определите свою цель/задачу.
2. Соберите информацию
Можно спросить совета у экспертов. Это поможет оценить все альтернативы.
3. Используйте информацию. Задайте себе ряд критических вопросов: «Чем я руководствуюсь в этой ситуации?», «Считаю ли я, что мне говорят правду?», «Звучит ли моя интерпретация информации осмысленной?», «Какая предстоит ответственность?».
4. Подумайте о последствиях. Всегда стоит задумываться о влиянии тех или иных решений на дальнейшие события.
5. Изучите другие точки зрения. Это поможет увидеть варианты, оценить свой выбор и принять взвешенное решение.
Как же развивать критическое мышление?
Научиться критическому мышлению сразу не получится. Это как изучение иностранного языка — сначала всё кажется сложным и непонятным, но когда понимаешь логику, становится проще.
Чтобы развить критическое мышление, необходимо отрабатывать навык и научиться работать с инструментами критического мышления:
- пользоваться методиками проверки информации;
- учитывать когнитивные искажения;
- не попадаться на ошибки аргументации;
- выходить из информационных пузырей.
Критическое мышление входит в десятку самых важных и востребованных навыков к 2025 году по данным Всемирного экономического форума.
Чтобы решать сложные этические, экономические и экологические проблемы в будущем, нужно учиться работать с информацией и собственным мышлением уже сейчас.
При этом критическое мышление — не панацея. Не универсальное средство борьбы против фейковых новостей, дезинформации и ошибок аргументации. Критическое мышление создает основу для рефлексии, которая поможет справиться с неопределенностью в будущем.
Критическое мышление — это система суждений, которую применяют для анализа вещей и информации, интерпретации явлений, оценки событий, а также для последующего составления объективных выводов.
Легко ли вам определять связи между идеями, замечать нестыковки в аргументации собеседника?
Если да — поздравляем: вы обладаете критическим мышлением.
В чем суть критического мышления?
Человек с развитым критическим мышлением обладает целым набором навыков: наблюдательность и умение обосновать свою точку зрения, сосредоточенность на изучении информации и способность применять аналитические навыки в самых разных ситуациях.
Критическое мышление может пригодиться практически везде.
Это не преувеличение: умение критически мыслить может пригодиться в любой сфере нашей жизни — как детям, подросткам, так и взрослым.
Человек, который обладает критическим мышлением, способен:
- понимать логические и причинно-следственные связи между разными идеями и понятиями;
- быстро анализировать суждения окружающих и оценивать их;
- грамотно конструировать собственные аргументы и доносить их до окружающих;
- замечать нестыковки, несоответствия и обыденные ошибки в логике и аргументации;
- отмечать важность и релевантность идей общему контексту;
- рефлексивно оценивать собственные мнения и верования.
Как применять критическое мышление?
1. Сформулируйте проблему
Чётко определите свою цель/задачу.
2. Соберите информацию
Можно спросить совета у экспертов. Это поможет оценить все альтернативы.
3. Используйте информацию. Задайте себе ряд критических вопросов: «Чем я руководствуюсь в этой ситуации?», «Считаю ли я, что мне говорят правду?», «Звучит ли моя интерпретация информации осмысленной?», «Какая предстоит ответственность?».
4. Подумайте о последствиях. Всегда стоит задумываться о влиянии тех или иных решений на дальнейшие события.
5. Изучите другие точки зрения. Это поможет увидеть варианты, оценить свой выбор и принять взвешенное решение.
Как же развивать критическое мышление?
Научиться критическому мышлению сразу не получится. Это как изучение иностранного языка — сначала всё кажется сложным и непонятным, но когда понимаешь логику, становится проще.
Чтобы развить критическое мышление, необходимо отрабатывать навык и научиться работать с инструментами критического мышления:
- пользоваться методиками проверки информации;
- учитывать когнитивные искажения;
- не попадаться на ошибки аргументации;
- выходить из информационных пузырей.
Критическое мышление входит в десятку самых важных и востребованных навыков к 2025 году по данным Всемирного экономического форума.
Чтобы решать сложные этические, экономические и экологические проблемы в будущем, нужно учиться работать с информацией и собственным мышлением уже сейчас.
При этом критическое мышление — не панацея. Не универсальное средство борьбы против фейковых новостей, дезинформации и ошибок аргументации. Критическое мышление создает основу для рефлексии, которая поможет справиться с неопределенностью в будущем.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается