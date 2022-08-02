История мировой и российской мультипликации

История мультипликации берет своё начало в 20-м веке, и она стала сразу отдельной ветвью киноиндустрии. Корни возникновения мультипликации связаны со стробоскопом – оптической игрушкой, изобретенной бельгийским изобретателем Жозефом Плато в 1832 году. Принцип этого устройства был прост – на край круга наносился цикличный рисунок. Например, бегущая лошадь, которую изображали несколько раз в разных стадиях движения. При вращении круга рисунок сливался, и возникала иллюзия движущегося объекта.

Но тем не менее отцом мультипликации принято считать Эмиля Рейно. Именно он создал праксиноскоп – аппарат, который состоял из крутящегося барабана, фонаря и зеркал. А в 1892 году он запустил оптический театр, который имел оглушительный успех. Зрители видели в нём движение звёзд и других космических тел, одно такое «представление длилось» около 15-20 минут. Мультипликация появилась таким образом раньше кинематографа, ведь первый показ состоялся только 18 декабря 1895, когда братья Люмьер продемонстрировали своё творчество на Бульваре Капуцинов, кстати, именно 18 декабря считается Днём рождения кинематографа.

Но вернёмся к мультипликации. Первые мультфильмы были коротенькими и бессюжетными, наивными и простыми. В 1900 году вышел «Очаровательный рисунок» Джеймса Стюарта Блэктона, это был даже сколько не мультфильм, а театрализованное произведение. Художник на глазах у зрителей рисовал фигуры, которые с помощью незамысловатому на сегодняшний день монтажу получили движение, жизнь, они ожили на глазах у зрителей.

К началу ХХ-го века анимация уже приобрела оригинальное творческое воплощение – сформировались различные стили мультипликации, персонажи стали одухотвореннее, а сюжеты стали сложнее и уникальнее. Мультипликаторы поняли, что сила анимации как раз в ее нереалистичности, в возможности изображать фантазии, далекие от обыденности/

В 1908 году французский мультипликатор Эмиль Коль выпускает анимационный фильм «Фантасмагория или кошмар Фантоша». Это будет первый в истории мультипликации мультфильм, где уже будет самодостаточный сюжет, характерные персонажи и главный герой.

Мультипликаторы из США становятся лидерами в мировом производстве анимационных фильмов. В 1911 году известный американский мультипликатор Уинзор Маккей выпускает первый цветной мультик «Маленький Немо», а в 1914 году «Динозавр Герти». Это был первый случай, когда главному герою сопереживали зрители.

Еще одно яркое имя в истории мировой мультипликации связано с Российской империей. В 1912 году Владислав Старевич создал первый кукольный мультфильм под названием «Прекрасная Люканида, или война рогачей и усачей». Этот деятель прославился своей любовью к насекомым. Он снял массу фильмов, им посвященным, и выглядели они на экране очень натурально. Владислав Старевич – тонкий психолог и талантливый художник. Он заботился не только об изобразительной стороне мультфильмов, но и наполнял их глубоким смыслом.

Старевич достаточно долго считался первым мультипликатором, но в 2009 году историки обнаружили, что первым мультипликатором является не Старевич, а Александр Ширяев, балетмейстер Мариинского театра из Санкт-Петербурга. В 1906 году он создал на не движущихся декорациях танцующих фигурок. Этот процесс создания занял 3 месяца, мультфильм был снят на 17,5 мм пленку. Так же в его работе числятся такие кукольные мультфильмы как "Играющие в мяч клоуны", "Художники Пьеро", "Шутки Арлекина".

К сожалению, после Октябрьской революции в 1917 году, Старевич уезжает за границу и уже Советская мультипликация становится парализованной и возродится только к 1925 году. В 1924 году на студии "Культкино" появляется графическая мультипликация, создателями которой являются Борис Савинков "История одного разочарования", "Германские делишки" и Дзига Вертов "Советские игрушки", "Случай в Токио".

Так же значимой фигурой в анимации можно считать Александра Птушко, который поставил мультфильм "Новый Гулливер" в 1935 году. Птушко по образованию был архитектором и изменил свой род деятельности, когда зашел в кукольную студию Мосфильма. Именно Птушко стал первым директором новой студии "Союздетмультфильм". Но долго он на ней не пробыл, потому что решил, что нужно себя посветить игровому кино.

Но вернемся к мировому кинематографу. В 1914 году Джон Брэй открывает в США первую анимационную студию «Bray Productions», работающую на принципах индустриального производства. Студия выпускала большое количество мультфильмов и имела соглашения по широкому их прокату в кинотеатрах.

В 1923 году Уолт Дисней приезжает в Голливуд и открывает там студию «Disney Brothers Studio», которая сегодня известна как «The Walt Disney Company». Сочетая в своей работе творческое новаторство и беспрестанное техническое совершенствование, Дисней выработал собственный диснеевский стиль мультипликации и вывел анимационные фильмы в разряд лидеров кинорынка. Выпущенный в 1937 году мультфильм «Белоснежка и семь гномов» стал олицетворением технического и творческого совершенства, на которое оказались способны рисованные фильмы.

Последовав успешному примеру студии Диснея, другие крупные компании также открыли собственные анимационные подразделения. Так, в 1940 году студия МGM начинает выпускать легендарных «Том и Джерри», а компания Warner Brothers занялась продвижением мультсериала «Looney Tunes» с его знаменитыми персонажами Багзом Банни Даффи Даком.

Сегодня мультипликация развивается уже с помощью новейших технологий, компьютерной анимации, сюжеты со временем стали развернутыми и захватывающими наравне с кино.



