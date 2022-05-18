Как сон влияет на продуктивность и зачем нужно высыпаться?

То, что нормальный регулярный сон важен для хорошего самочувствия, эффективной работы и обучения мы знаем на собственном опыте. Достаточно не выспаться несколько дней и результат очевиден. Однако с распространением электрического освещения средняя продолжительность сна во всем мире неуклонно снижается: если в начале XX века она превышала 9 часов, то через 100 лет едва ли дотягивает до 7. И это средние значения: активные люди, заинтересованные в профессиональном и личностном росте, спят и того меньше.

О том, что наша продуктивность напрямую зависит от того, насколько мы выспались, говорят и многочисленные исследования в области педагогики, психологии, спортивной медицины и т. д.

Чем опасно недосыпание?

Результаты исследований раз за разом доказывают, что хроническое недосыпание негативно влияет на разные аспекты нашей жизни. Оно снижает когнитивные способности и иммунитет, повышает производственный травматизм и сильно бьет по здоровью. В ряде популяционных исследований была выявлена взаимосвязь между продолжительностью сна, смертностью и распространенными хроническими заболеваниями. Например, результаты исследования SHHS (Sleep Heart Health Study) свидетельствуют о том, что у тех, кто спит менее 5 часов в сутки, достоверно чаще диагностируется артериальная гипертензия. Следует отметить, что по результатам этого же исследования удалось установить, что сон более 9 часов также не безвреден и ассоциируется с большим риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем при сне 7–8 часов в сутки.

Экономически активным людям сложно построить график так, чтобы в нем хватало времени на работу, семью, досуг и регулярный сон не менее 7 часов в сутки. К сожалению, чаще всего именно на сон время выделяется по остаточному принципу.

Но как быть? Можно ли снизить негативное воздействие хронического недосыпания или остается только смириться?

Учёные говорят, что можно. Часть негативных последствий нехватки сна ночью нейтрализует 20–30-минутный дневной сон. Если успеть проснуться до окончания фазы короткого сна, не погружаясь в фазу глубокого, то можно восстановить работоспособность, нормализовать уровень гормонов и биохимические процессы в организме, даже если время ночного сна было минимальным.