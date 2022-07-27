Какую роль играет школа в воспитании детей?

Сегодня можно встретить случаи подмены роли школы и родителей в образовании и воспитании детей. Встречаются случаи, когда в школе создают атмосферу, в которой убивается креативность ученика, ограничивая его какими-то рамками и объясняют, что делать хорошо, что делать – плохо, а родители после этого всего делают с ним ещё и домашнее задание, пытаются научить его чему-то, чему не хватило времени на обучение в школе. Все чаще в школе забывают о роли школы в воспитании. Фактически школа оставила на себе только обучающий процесс. Школа считает долгом дать знания по предметам, а затем проверить эти знания с помощью экзаменов. Современная школа считает, что если ребенок успешно сдает ЕГЭ, то это успешное завершение школы. Школа озадачена проверкой знаний учеников, экзаменов.

А ведь, экзамены не определяют гражданство человека, не определяют идентичность, личностные характеристики, не делают детей патриотами своей страны. Воспитание – гораздо более сложный процесс, по сравнению с обучением, это долгий процесс, и он требует огромного терпения. И школа упростила свою задачу, хотя Федеральные государственные стандарты также учитывают и предъявляют требования к личностным результатам, метапредметным результатам, а не только к результатам освоения образовательной программы. Во ФГОС заложен системно-деятельности подход, который предполагает воспитание и развитие личности, а не только познаний ученика.

В школе господствует авторитаризм и психология управления. Но когда мы имеем дело с воспитанием, психология управления не дает нужных результатов. У детей не ограничено сознание, они на самом деле могут всё. Но многое зависит от условий их содержания и складывающихся отношений. Если дети будут пребывать в авторитарной сфере, то они приобретут соответствующие качества, если гуманной, то гуманные. Сегодня школа выпускает детей-потребителей, но нет культуры потребления, чтобы потребление приносило пользу.

Ребенка нужно развивать во всех направлениях. Одни знания, без возможности размышления, анализа, планирования, выстраивания предположений становятся неприменимыми. А когда такие дети вырастут и заменят нынешнее поколение, начнут работать?

Нынешнему поколению детей, которые родились в эру интернета, технологий, телевидения и большого потока информации нужны другие методики обучения. Нынешняя школа дает те же знания по тем же методикам, что и в Советском Союзе. А в такой школе детям очень грустно и скучно. Да и учителя, зачастую, не готовы к передаче новых знаний.

Дети требуют к себе внимания, для них необходимы создание многогранных форм приложения их талантов. Уже в первом классе им становится скучно, от того, что даваемые знания им либо уже известны, либо в неинтересной и неувлекательной форме. А при авторитаризме в школах, у детей появляется негативное отношение к учебным заведениям.

А ведь в школе ребенок должен учиться духовности, культуре, нравственности, любви к родине, семье, окружающим. Если в школе в ребенке не будут заложены эти качества и знания, то общество начнет слабеть, а это может привести к печальным последствиям, как для каждой отдельной личности, так и для социума и государства в целом.

Для решения проблем сегодняшней школы нужны новые учителя с новыми подходами, а самое главное – они должны быть искренне любящие своих учеников и желающие привить им все положительные духовные качества. Если учитель не любит ребенка, то и ребенок не любит учителя. Здесь и возникает конфликт, недоразумение, неприятие. Еще при подготовке учителей в ВУЗах нужно создать условия в которых обозначаются и формируются у будущего педагога главные ценности, такие как любовь к детям, воспитание радости, которые должен нести учитель в школе.

Нужен коллективный, скоординированный и хорошо организованный учебный и воспитательный процесс. А сегодня учителя один за одним приходят в класс, дают свои уроки и уходят. При этом нет передачи смысла происходящего. Ведь ребенок член этого общества и предметы объясняют ему происходящее вокруг него. А в школе ему дают в основном домашние задания, на которое уходит много времени и которое проверяется еще помимо школы еще и дома. Тем самым укореняя восприятие ребенком школы, как института «экзаменами и вечной проверки знаний».

Нужно, чтобы учебный процесс был организован таким образом, чтобы его участники играли свою роль как нужно и когда нужно, ради конечной общей цели, собирая цельный пазл. И тогда ребенок увидит, что он участник единого процесса, и все учителя также участвуют в нем ради выполнения единой общей задачи, а не каждый сам по себе ради выполнения своей. При этом учителя должны четко знать свою роль и чего они хотят от детей. И, конечно, успешно играть свою роль, под чутким руководством руководителя. Учитель ориентируется в своей работе на конечный результат, которым не может быть успешная сдача экзамена, а должна быть сформированная личность с определенным набором знаний и духовно-нравственных характеристик.

Учитель сегодня на уроках часто говорит о запоминании определенной информации. А ведь память не является единственным необходимым в освоении человеком информации. В памяти не рождается личность, она рождается в волевых усилиях, формировании мировоззрения, стремлении к цели.

Образование – это наполнение ребенка лучшими образами нашего поведения. Дети воспитываются с помощью наших образов, личный пример, но не в коем случае авторитарным путем. Истинное воспитание – воспитание самих себя. Для воспитания кого-то, нужно менять себя.

Все эти знания заложены еще в трудах психологов, философов, в классической литературе. Просто их нужно не только читать, учить, пересказывать, но еще и анализировать, а на их основе уже и воспитывать. В них заложены знания и культура. В них заложены основы гуманной педагогики. Гуманность означает поиск самого себя и предназначения в этой жизни, осознание необходимости обретения смысла через поступки и творения, а не бессмысленное существование в жизни. Истинное гуманное воспитание – это воспитание духа человеческого.

При этом надо отметить, что человек, не рождается злым, невоспитанным, нелюбящим и т.д. Это все не заложено в его ДНК. Это все он приобретает в жизни. Если в семье царит любовь, взаимоуважение, доброта, взаимопомощь, то это все влияет на воспитание ребенка лучше, чем разговоры об этом. А если и школа такая, то высока вероятность становления воспитанного человека.

Воспитание– есть питание духовного стержня, духовной опоры ребенка, а питается ребенок образами, которые мы даем им. Образами нравственности, любви, уважения, сострадания, радости, долга, ответственности. Процесс в школе должен стать образовательным, а не только обучающим.

Функция воспитания – это главная функция родителей в семье и нам нужно самим родителям дать высочайший уровень воспитания самим. Как на это повлиять? И как повлиять на то, чтобы невоспитанные учителя стали воспитателями? Вопросов на тему воспитания много. И только желание всего общества изменить ситуацию в лучшую сторону сможет положительно повлиять на процесс воспитания наших детей, в котором семья и школа должны играть основную роль.