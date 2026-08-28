В онлайн-школе "Дом Знаний" вышел новый подкаст на тему, волнующую каждого родителя и педагога — искусственный интеллект в образовании. В студии встретились директор онлайн-школы, разработчик искусственного интеллекта и педагог, который сам воспитывает детей. Три взгляда на одну тему.

Разговор получился насыщенным. Спикеры разложили по полочкам всё, что волнует родителей, учителей и тех, кто управляет школами.

Сначала поговорили о том, почему именно сейчас ИИ стал частью нашей жизни. Что изменилось за последние годы и почему образование оказалось в центре этих изменений.

Потом перешли к практике. Как ИИ помогает ученикам — объясняет сложные темы, подстраивается под темп ребёнка, помогает готовиться к экзаменам. Как он облегчает работу учителей — готовит уроки, проверяет задания, экономит время. Как он нужен руководителям школ — для аналитики, автоматизации процессов и создания контента. И, конечно, как он может помочь родителям, которые хотят контролировать учёбу, но не всегда могут быть экспертами во всех предметах.

Обсудили и риски. Зависимость от готовых ответов, снижение критического мышления, цифровая зависимость. Это не страшилки, а реальные вызовы, которые нужно держать в уме. Говорили про безопасность данных, про качество контента, про то, где проходит граница между помощью и списыванием.

Затронули сложности внедрения. С чего начинать, сколько это стоит, нужно ли учить сотрудников. Оказалось, что это не так страшно, как кажется, но требует вдумчивого подхода.

Разобрали популярные мифы. Заменит ли ИИ учителей? Всегда ли он прав? Это дорого? Это для ленивых? Это опасно? На каждый миф у нас был свой ответ.

В финале ответили на короткие вопросы. Каким будет образование через десять лет. Что посоветовать родителям. Какой инструмент попробовать уже сегодня.

Искусственный интеллект — это просто инструмент. Как молоток или калькулятор. Всё зависит от того, в чьих руках он окажется и как им пользоваться. Он не заменит живого учителя, но может снять рутину и освободить время для действительно важных вещей.

В «Доме знаний» внедряют технологии аккуратно, проверяя каждое решение. Потому что речь идёт о детях. А совсем скоро выйдет мобильное приложение с умными ИИ-разработками, которые помогут школьникам осваивать знания, проверять их уровень и устранять пробелы.