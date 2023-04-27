Оплата материнским капиталом, тарифы, бонусы, льготы и другая информация про "Дом Знаний"

“Дом Знаний” открывает уникальную возможность получить Российское образование из любой точки мира. Вы можете жить за рубежом, а обучаться у нас и получить аттестат государственного образца.



И, кстати, у нас широкий выбор тарифов, некоторые из которых позволяют совмещать онлайн-обучение с учебой в классической школе:



1. С зачислением;

2. Без зачисления;

3. Предметный;

4. Расширенный;

5. Индивидуальная учебная программа;

6. Контент



Также есть возможность отдельно приобрести услуги личного наставника или психолога и доступ к предыдущим курсам.



Если вы выбираете тариф “С зачислением”, то получаете:

- Доступ к электронной библиотеке и видеоурокам, тестам, домашним заданиям вашего класса;

- Встречи с учителями в режиме видеоконференцсвязи в группах до 8 человек и индивидуально, а также с психологом;

- Сопровождение тьютора вашего класса.

Обучаясь с зачислением, по окончании 9 и 11 классов ученик получает аттестат государственного образца и бесплатную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.



На тарифе “Без зачисления” ваш ребенок получает:

- Доступ к видеоурокам вашего класса;

- Встречи с учителями в режиме видеоконференцсвязи в группах до 8 человек и индивидуально;

- Сопровождение тьютора.



Предметный тариф подходит тем, у кого есть пробелы в изучении того или иного предмета, или при желании углубиться в дисциплину. Здесь вы сами выбираете, какие именно предметы хотите изучать. Наши педагоги для учеников данного тарифа проводят диагностику знаний и составляют программу обучения, опираясь на результаты диагностики.



Расширенный тариф дает доступ ко всем услугам тарифа “С зачислением” и дополнительным услугам, таким как:

- Личный тьютор;

- Личный психолог;

- Доступ к предыдущим курсам;

- И постоянное расписание.



Если вы уже находитесь на домашнем обучении, получаете образование по своей системе, например, с помощью приглашенных педагогов, но у вас нет прикрепления к какой-либо государственной школе, то для такого случая предусмотрен тариф “На семейном обучении”. С его помощью вы можете пройти промежуточную и итоговую аттестацию, а также сдавать от лица нашей школы государственные экзамены и по окончании 9 и 11 классов получить аттестат.



Если ни один из тарифов вам не подходит, вы можете попробовать тариф “Контент”, на котором получите доступ ко всем видеоурокам без сопровождения. Это подойдет тем, кому нужно повторить материал, и тем, кто учиться самостоятельно на домашнем обучении.





Наши скидки и льготы



При обучении в “Доме знаний” предоставлена следующая система льгот и скидок:

• При зачислении на обучение двоих детей, вы получаете скидку - 5%, троих - 7%;

• Детям действующих участников СВО предоставляется скидка 20%;

• Дети с ограниченными возможностями получают 10% скидку;

• При оплате обучения за 4-6 месяцев действует скидка 5%, за 7-9 месяцев - 7%.



Также при оплате за обучение в “Доме Знаний” действует налоговый вычет.

Для получения налогового вычета родителю необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по расходам на обучение:

• Договор с образовательной организацией на оказание образовательных услуг с приложениями и дополнительными соглашениями к нему;

• Платежные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т.п.).

• Перед заключением договора, уведомить нас о намерении получить налоговый вычет.





Оплата материнским капиталом

В “Доме знаний” обучение можно оплатить материнским капиталом.

Как можно совершить данную операцию?

1. Родитель заключает договор с АНОО «Дом знаний», в котором предусматривается условие об оплате обучения средствами материнского капитала.

2. Получая свой экземпляр договора, а также заверенную образовательной организацией копию договора, родитель обращается в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, заполняет и подает в фонд заявление о распоряжении средствами МК, представляя заверенную копию договора.

3. Далее территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации оплачивает из средств материнского капитала обучение ребенка по реквизитам АНОО «Дом знаний», указанным в договоре.



Как зачислиться в “Дом Знаний”?



При зачислении в 1 класс необходимо предоставить следующие документы и провести некоторые операции:

1. Копия свидетельства о рождении ребёнка

2. Копия СНИЛСа;

3. Копия полиса ОМС;

4. Копия паспорта одного из родителей;

5. Заявление от родителя на зачисление;

6. Согласие на обработку персональных данных;

7. Заключение договора.

При зачислении в 2-9 класс:

• Копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка;

• Копия СНИЛСа:

• Копия полиса ОМС;

• Копия паспорта одного из родителей;

• Личное дело обучающегося из предыдущей школы;

• Медицинская карта из предыдущей школы;

• Заявление от родителя на зачисление;

• Согласие на обработку персональных данных;

• заключение договора.

При зачислении в 10-11 класс:

• Копия паспорта ребёнка;

• Копия СНИЛСа;

• Копия полиса ОМС;

• Копия паспорта одного из родителей;

• Аттестат об основном общем образовании;

• Личное дело обучающегося из предыдущей школы;

• Медицинская карта из предыдущей школы;

• Заявление от родителя на зачисление;

• Согласие на обработку персональных данных;

• Заключение договора.



Если вы желаете проходить обучение по тарифам “Без зачисления” или “Предметное обучение”, то предоставлять документы нет необходимости. Вам нужно зарегистрироваться, провести оплату и приступать к обучению.