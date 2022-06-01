Сленг - новый этап в формировании языка или то, от чего надо избавляться?

Язык сегодняшней молодежи изобилует многочисленными непонятными словечками. На уроках русского языка мы получаем представление о том, что сленг – это слова или выражения ограниченной сферы употребления, применяемые в различных ситуациях в зависимости от возрастных групп, профессий, классовых прослоек.

Сленг – стихия. А стихию нельзя ни запретить, ни уничтожить. Но их можно попытаться «вводить в берега», стараться ограничивать наносимый ими вред и, напротив, использовать их энергию во благо, на пользу человеческой культуре. Надо сделать все, чтобы употребление сленга не препятствовало формированию навыков литературной речи, не разрушало их. Нужно, чтобы все знали, где именно уместен сленг, и чувствовали, где его умеренное и локальное применение может обогатить литературную речь, а где – погубить. Но чтобы управлять стихией, необходимо хорошо понимать управляющие ею закономерности и непрестанно следить за происходящими в ней изменениями. И если постижение законов сленга под силу высокообразованному ученому, то отслеживать его могут и грамотные любители. Но анализ данного определения позволяет выйти на серьезную проблему: одна из характерных проблем нашего времени – активизация сленга, выход его за рамки молодежной среды. Множество подобных примеров можем привести и мы сами, достаточно вспомнить хотя бы известные рекламные ролики: нам предлагается «оторваться по полной», «затусоваться», «понаклеить там и тут прикольные татушки»…

В этом мы видим актуальность данной темы.

Исследование особенностей сленга как явление языка

Каково же происхождение сленга и что это за явление языка? По мнению лингвистов, в незапамятные времена бродили по Древней Руси коробейники, или офени, как их тогда называли. Торговали в городах и селах разными вещами. А на пути к этим городам и селам на них зачастую нападали разбойники. Чтобы уберечь товар и выручку и сохранить в тайне свой маршрут, офени придумали собственный язык. Именно от него и берут начало всевозможные жаргоны и сленги. Причем отголоски языка офеней слышны и до сих пор – например, слово «клевый», широко использующееся не одним поколением Россиян, родом из того самого языка торговцев. Обозначало оно тогда, кстати, примерно то же, что и сегодня, - «отлично», «здорово».

По мнению филологов, молодежный сленг – явление во времени не столь устойчивое, и «говор» современных девятиклассников все же отличается от «словарного запаса» их родителей в том же возрасте. Это средство общения людей, условно объединенных возрастом от 11 до 30 лет. Это смешение многих жаргонов: криминального – «шмонать», «базарить», «шмотки», «стрелка»; компьютерного – «винды», «драйв»; нормативной и ненормативной лексики – «хилять», «бакланить», а также других слов образованных присоединением нецензурных частей к установившимся жаргонным.

Лексика жаргона ограничена интересами тех, кто его использует. В данном случае это школа или институт, представители противоположного пола, музыка, досуг. Свой язык есть у рокеров, панков, хиппи, футбольных фанатов и других представителей субкультур. Выделить ту или иную разновидность сленга сложно, а подчас невозможно – слова одной социальной группы легко заимствуются другой.

Впрочем, как раньше, так и теперь источником сленга служит обычный литературный язык. Просто смысл отдельных слов нормальной речи переиначивается.

Выявление речевой проблемы в современном обществе

Излишнее увлечение сленгом провоцирует отсутствие навыков общения на деловом или научном уровнях, ведет к упрощению личностных качеств человека. Отсюда отсутствие элементарной коммуникабельности, что в дальнейшем может существенно повредить, например, при приеме на работу многие не проходят собеседование, потому что работодатели за обилием совершенно незнакомых им выражений понимают из их слов только пару фраз, или же просто вызвать трудности в общении. А между тем, понятие «культурный человек» предполагает в том числе умение грамотно говорить, четко и правильно излагать свои мысли. Молодежь должна не только оперировать сленговыми словечками, но и прекрасно владеть литературной речью.

Пока же такой языковой уровень, увы, невысок. Ведь порой даже сама школа отбивает интерес к литературе и русскому языку из-за отсутствия хороших специалистов-словесников. Сегодня же прекрасные методики позволяют поднять уровень грамотности детей. Но лучшие педагоги, способные заинтересовать и научить, уходят из школы – работать за копейки никто не хочет. Без государственной политики в этой области не обойтись.

Неплохо когда сленговые выражения используются в бытовом общении – на улице, дома, в магазине – это естественно. Их употребление объясняется тем, что жаргонизмы обладают повышенной экспрессивностью, выразительностью. Отчасти оправданно употребление сниженной лексики в художественных произведениях. А вот излишнее использование подобных элементов в средствах массовой информации неблагоприятно влияет на развитие русского языка, потому что тексты СМИ со сниженной лексикой зачастую осознаются аудиторией как совершенно нормальные. И грань между литературными и нелитературными словами, которые любой человек должен разграничивать, стирается, а это уже тревожно.

Раньше речь дикторов и телеведущих была эталоном грамотности, жестко подчинялась правилам русского языка. Сегодня в средствах массовой информации преобладает речь, богатая на всевозможные вульгаризмы, стилистические погрешности или просто оговорки. Тревожно то, что все это и считается сейчас нормой.

Кладезем всевозможных языковых огрехов, «уличных» выражений являются выступления многих депутатов на теле - и радиоканалах. Речь даже весьма солидных чиновников засорена, видимо, по их представлению, сочными словечками: «лажа», «облом», «фигня».

Влияние сленга на культурное развитие общества

Главное в молодежном сленге - отход от обыденности, игра, ирония, маска. Непринужденный молодежный язык стремится уйти от скучного мира взрослых, родителей, учителей. Молодежный сленг подобен его носителям он резкий, громкий, дерзкий. Он результат своеобразного желания переиначить мир на иной манер, а также знак «я свой». Язык здесь отражает внутренние устремления молодых ярче и сильнее, чем одежда, прически образ жизни. После 11 лет индивидуальное сознание ребенка перерастает в более сложное соединение центростремительных и центробежных тенденций. Начинается формироваться антагонистическое сознание – «не быть как все» и кооперативное «быть своим». Так создается специфическая лексика подростков, тинэйджеров, а именно сленг подростков, объединенных общими интересами, территорией, образом жизни. К подростковым относятся и сленг панков, металлистов, хиппи с их своеобразным лексиконом – причудливой смесью англизированных и воровских по происхождению слов – «аскать» - просить, «герла» - девушка и т. д.

Молодежный сленг легко вбирает в себя слова из разных языков (из английского – шузы, бег, мен, хаер; из немецкого – конф; из французского – шершерить – искать) из разных диалектов (берлять, ухайдокать), из уголовного языка (круто, шмон, беспредел).

Поколение молодых сменяется через 5-7 лет, а с ними меняется и сленг. Никто сейчас уже не понимает оценок «потрясно, железно» - хорошо или оценок, таких как «пшено» - плохо, так распространенных в 60-70 годах 20 века.

С помощью сленга говорящий может наиболее полно и свободно выразить свои чувства и эмоции. Сленг является языком нового поколения. Кто-то относится к этому положительно, кто-то отрицательно. Существует мнение, что сленг становится причиной, выступая как поражение бездарности, безграмотности. Развитие этого языкового явления и его распространение среди все большего числа носителей русского и американского языков обуславливается внедрением «забугренности» в жизнь современного общества. И молодежный сленг начинают употреблять не только молодые, но и люди, не имеющие к ним никакого отношения.

Методы борьбы за правильную речь

Язык живет своей жизнью и видоизменяется. И то, что сегодня звучит дико, через некоторое время, возможно, станет нормой. Но хотелось бы, чтобы при этом оставалась какая-то незыблемая языковая база, не подверженная времени. Чтобы школьники знали, скажем, что разговорная и литературная речь – вещи разные. А молодежный сленг – лишь часть «большого» языка. И дело, думается, не должно ограничиваться только принятием законов. Необходимо неуклонно и настойчиво повышать престиж грамотного употребления языка. И говоря о государственном контроле за языком, неплохо бы обратиться к зарубежному опыту. Во Франции, например, принят закон о чистоте французского языка. И это дает блестящие результаты. Там говорить на правильном французском даже модно. В нашей же стране такой закон еще только рассматривается, но так до сих пор и не принят.

Итак, перечислим основные методы борьбы за правильную речь.

Это, во-первых, принятие закона о чистоте русского языка. Это ужесточение контроля за СМИ (как это и было раньше). Также не лишним было бы контролировать тексты современных песен, так как молодежь во все времена увлекается музыкой и, зачастую, через песни получает свое представление о жизни.

И, наконец – помощь взрослых: многое зависит от авторитета родителей и учителей, чья речь должна быть эталоном красивой, чистой, богатой речи.



