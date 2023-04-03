4 современных young adult автора, чьи книги точно стоит прочитать

Если жанр young adult ассоциируется у вас только с безнадежными teen love историями, то спешу вас разуверить: этим дело не ограничивается!

Джон Грин

Вы наверняка слышали о нем, как об авторе “Виноваты звезды”, но это вовсе не единственная его книга. Отличительная черта книг Грина — это, несомненно, диалоги. Невероятно, как взрослый человек может заставить своих персонажей-подростков говорить как реальные подростки. Ну и, конечно, эти разговоры полны шуток, иронии и черного юмора. Гарантирую, вы будете смеяться очень много.

После окончания колледжа Джон Грин серьезно задумывался о карьере священника, но во время работы с тяжелобольными детьми в больнице, неожиданно вдохновился на литературную деятельность и занимается творчеством и по сей день. А еще, он коллекционирует последние слова известных людей (как и персонаж его первой книги “В поисках Аляски” - Майлз).





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Многочисленные Катерины. Депрессующий вундеркинд Колин и его отнюдь не гениальный, но довольно веселый друг Хасан отправляются в путешествие, чтобы разобраться в себе, разработать действенную “формулу любви” и стать счастливыми

Депрессующий вундеркинд Колин и его отнюдь не гениальный, но довольно веселый друг Хасан отправляются в путешествие, чтобы разобраться в себе, разработать действенную “формулу любви” и стать счастливыми Виноваты звезды. Хейзел и Огастус, два неизлечимо больных человека, случайно встречаются и окрашивают любовью последние месяцы жизни друг друга. Первую половину книги вы будете смеяться как сумасшедшие, а вторую — плакать навзрыд. Но это того стоит!

Хейзел и Огастус, два неизлечимо больных человека, случайно встречаются и окрашивают любовью последние месяцы жизни друг друга. Первую половину книги вы будете смеяться как сумасшедшие, а вторую — плакать навзрыд. Но это того стоит! Бумажные города. Эксцентричная Марго, дав надежду Квентину, влюбленному в нее с детства, неожиданно сбегает из дома. Но Кью замечает вокруг себя кучу подсказок, оставленных, по-видимому, самой Марго и решает отправиться на ее поиски, по пути найдя настоящих друзей.

Эксцентричная Марго, дав надежду Квентину, влюбленному в нее с детства, неожиданно сбегает из дома. Но Кью замечает вокруг себя кучу подсказок, оставленных, по-видимому, самой Марго и решает отправиться на ее поиски, по пути найдя настоящих друзей. В поисках Аляски. Майлз решает круто изменить свою жизнь и приезжает учиться в новую школу Калвер Крик, где встречает классных друзей и, главное, прекрасную Аляску, в которую не влюблен только дурак. Полную поисков жизнь Майлза и остальных резко делит на “до” и “после” ужасная трагедия, после которой им придется серьезно задуматься о жизни, смерти и самих себе.

Майлз решает круто изменить свою жизнь и приезжает учиться в новую школу Калвер Крик, где встречает классных друзей и, главное, прекрасную Аляску, в которую не влюблен только дурак. Полную поисков жизнь Майлза и остальных резко делит на “до” и “после” ужасная трагедия, после которой им придется серьезно задуматься о жизни, смерти и самих себе. Пусть идет снег. Сборник трех рождественских рассказов от разных авторов, один из которых Грин: в его “Рождественской пурге” Герцог, Тобин и Джей, продираясь через сильную метель, через весь город пытаются попасть в “Вафельную” раньше, чем очень неприятные парни, которые их ненавидят, и, возможно, найти и что-то еще.

Никола Юн

Никола Юн родилась на Ямайке, но вскоре ее семья переехала в Бруклин, где она и пошла в школу. Позже, в колледже, она официально изучала она электротехнику, но одновременно пробовала силы и в писательстве. Как только она обзавелась ребенком, появилось немного больше времени на творчество: в это же время выходят две ее самые культовые книги, сюжет которых можно прочитать чуть ниже.

В ее первенце — “Солнце - тоже звезда” прослеживается много автобиографических черт: начиная с главной героини, ямайки в США и заканчивая парнем-корейцем (к слову, муж Николы Юн также имеет корейские корни).

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Солнце — тоже звезда. Наташа не верит в чувства, она верит в факты. И изучает квантовую физику. Точней, изучала: сегодня ей грозит депортация: ее семью отправляют обратно на Ямайку. Она пытается придумать способ остаться в Штатах, когда случайно встречает Даниэля - неисправимого романтика. Они нашли друг друга, но в их распоряжении всего лишь один день.

Наташа не верит в чувства, она верит в факты. И изучает квантовую физику. Точней, изучала: сегодня ей грозит депортация: ее семью отправляют обратно на Ямайку. Она пытается придумать способ остаться в Штатах, когда случайно встречает Даниэля - неисправимого романтика. Они нашли друг друга, но в их распоряжении всего лишь один день. Весь этот мир. У Мэделайн аллергия на мир: все свои восемнадцать лет она провела в стерильной белой комнате, под присмотром мамы и ее помощницы. Казалось, она уже привыкла к такой жизни, пока в дом по соседству не въезжает новая семья. Олли решает во что бы то ни стало показать затворнице настоящий мир и настоящую любовь.

Гейл Форман

Гейл Форман еще в самом начале своей литературной карьеры писала статьи в подростковый журнал Seventeen, многие истории откуда после перекочевали в отдельные ее книги. Да и вообще, проблема взросления, причем чаще взросления женского, занимает одну из главных мест в ее творчестве. Позже она писала также и в Cosmopolitan, Elle, Glamour и другие журналы.

Первым young adult романом писательницы стала книга “Сестры по благоразумию”, которая, хотя и интересная сама по себе, не принесла признания и популярности своей создательнице. А вот вышедшая в 2009 “Если я останусь” мгновенно стала бестселлером. Последняя книга Гейл Форман “Оставьте меня” адресована скорее взрослым, чем подросткам, но снискала точно не меньше популярности, чем ее предшественницы.





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Сестры по благоразумию. Брит упекают в интернат для сложных детей, чему девушка все еще не может поверить. Ей приходится столкнуться с жестокой реальностью произвола держателей заведения, о которых никто вне здания не знает. Брит объединяется с новоиспеченными подругами с единственной целью: спастись и спасти.

Брит упекают в интернат для сложных детей, чему девушка все еще не может поверить. Ей приходится столкнуться с жестокой реальностью произвола держателей заведения, о которых никто вне здания не знает. Брит объединяется с новоиспеченными подругами с единственной целью: спастись и спасти. Если я останусь. Мия попадает в ужасную автокатастрофу, из которой остается единственной выжившей. Находясь в коме, девушке предстает сделать выбор: остаться с живыми или уйти вслед умершей семье. Она вспоминает все, что произошло с ней до трагедии и принимает решение.

Мия попадает в ужасную автокатастрофу, из которой остается единственной выжившей. Находясь в коме, девушке предстает сделать выбор: остаться с живыми или уйти вслед умершей семье. Она вспоминает все, что произошло с ней до трагедии и принимает решение. Я сбилась с пути. В (не)обычный день в Нью-Йорке случайно встречаются три человека, каждый из которых пытается распутать свой клубок сложных событий. Фрейя разучилась делать единственное, что умела; Харун не может решиться признаться в том, что разрушит его жизнь; у Натаниэля нет плана: он потерян в мегаполисе. Чем сильнее каждый загоняет себя в черную дыру депрессии, тем больше им хочется помочь друг другу.

Джоджо Мойес

Не бейте тапками, но я прочитала только одну книгу Мойес, но зато в нее я просто влюбилась! Даже если вы не читали, то точно слышали про нашумевшую “До встречи с тобой”. Романтики и чувств у писательницы хоть отбавляй, так что если вам не хватает любви в воздухе — смело берите ее книги. Но будьте готовы к тому, что любовь у Мойес будет не просто взрывом мимолетных эмоций, а именно реальным всепоглощающим чувством.

Писательница долго работала журналисткой, но после рождения ребенка поняла, что постоянные поездки больше не ее стезя, и решила попробовать себя в литературном творчестве. Первые книги не принесли огромного успеха, из-за чего Джоджо даже подумывала бросить. Но тут появилась “До встречи с тобой”, и популярность Мойес была предопределена.



