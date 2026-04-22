Как написать ОГЭ и ЕГЭ на высокий балл: Полное руководство для учеников и родителей

Каждый год сотни тысяч школьников сталкиваются с одним и тем же страхом: «А что, если я не сдам?» или «А вдруг у меня будет проходной балл, а не высокий?». Экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ — это не проверка удачи и не лотерея. Это техническая задача, которую можно и нужно решать.

В этой статье мы разберем конкретные шаги, которые помогут ученику перешагнуть порог «хорошо» и выйти на «отлично», а родителям — правильно поддержать ребенка без лишних финансовых и нервных затрат.

Часть 1. Для учеников: Как превратить подготовку в систему

Высокий балл — это не зубрежка всего подряд, а работа над ошибками и знание «ловушек» составителей. Вот 5 столпов вашего успеха.

1. Принцип «Пьедестал»: приоритезируйте слабые места

Не тратьте время на то, что вы и так знаете. Возьмите демоверсию экзамена и решите ее честно, без интернета.

Ошибка 90%: Учить всё подряд, распыляясь на легкие темы.

Решение: Составьте список тем, где вы набрали меньше 50%. Начните подготовку с самого сложного раздела, а легкие повторяйте по 15 минут в день.

2. Научитесь читать критерии (это спасет 2-3 балла)

Почему отличники иногда получают 70 баллов? Потому что они не знают, за что ставят баллы.

Откройте спецификацию ФИПИ к вашему предмету.

Выучите, как формулировать ответ во 2-й части (сочинение, эссе, развернутое решение). Там важно не «красиво мыслить», а использовать ключевые слова-маркеры из критериев.

3. Техника «Час донора» (тайм-менеджмент)

В день экзамена мозг работает на 20% медленнее из-за стресса.

За 2 месяца до экзамена начните решать варианты строго с 9:00 до 13:00 (как на реальном ОГЭ/ЕГЭ).

Научитесь пропускать сложный вопрос и возвращаться. Если вы залипли на задаче на 3 минуты — вы уже теряете баллы на простых вопросах в конце.

4. «Слепой» метод для сочинений и эссе (задания 9, 25, 27)

Напишите 10 шаблонов вступления и заключения так, чтобы вы могли написать их с закрытыми глазами. На экзамене у вас не будет времени на креатив — будет время на структуру. Шаблонные фразы «клише» (например, «Автор рисует перед нами картину...») — это ваш фундамент.

5. Работа с бланками (скрытый резерв)

Скачайте бланки с сайта ФИПИ и печатайте ответы только в них. Привыкните к полям, размерам клеток и почерку.

Золотое правило: Не пишите за пределами рамок — сканер не прочитает ответ. Ошибка в заполнении (цифра «1» похожа на «7») обнуляет труд.

Часть 2. Для родителей: Как помочь, а не мешать

Родители часто давят, покупают 10 курсов и запрещают гулять. Это работает ровно наоборот. Ваша задача — логистика и психология.

1. Забудьте фразу «Ты обязан сдать на 100 баллов»

Мозг ребенка воспринимает это как приказ умереть. Замените это на: «Давай сделаем так, чтобы тебе не стыдно было за результат». Снизьте значимость экзамена до уровня обычного теста. Чем спокойнее вы, тем спокойнее ребенок.

2. Организация пространства: правило 15 минут

Проветривание каждые 45 минут и холодная вода на столе — это повышает концентрацию на 15-20%. Уберите телефон. Исследования показывают, что даже лежащий экраном вниз телефон «съедает» 10% внимания.

3. Инвестируйте не в курсы, а в диагностику

Не ведите ребенка на групповые курсы «для галочки». Сначала найдите репетитора на 1-2 занятия, который:

Проведет полноценный анализ пробника (а не просто «всё плохо»).

Составит карту пробелов (тема «Логарифмы» — 0%, тема «Синтаксис» — 80%).

4. Пищевая поддержка

За месяц до экзамена исключите «быстрые углеводы» (булки, сладкое с утра) — они дают сонливость. В день экзамена в пенал нужно положить: горький шоколад (75%) и воду без газа. Глюкоза нужна через 2 часа после старта, чтобы не отключился мозг.

5. Право на ошибку (страховочный план)

Обсудите вариант X: «А что мы делаем, если балл будет низким?» (Пересдача через год, колледж, платное отделение, армия — честно проговорите это). Как только неизвестность исчезает, страх падает на 70%. Ребенок перестает паниковать и начинает решать задачи.

Чек-лист для достижения высокого балла (распечатайте и повесьте на стену)

Ученику:

Решаю 1 полный вариант в неделю с засечкой времени.

Знаю критерии оценивания части С наизусть.

Умею ставить таймер на каждое задание (макс. 3 минуты на легкий вопрос).

Каждую ошибку прописываю 3 раза в тетради ошибок.

Родителю:

Не спрашиваю «Как решил?» каждый час. Спрашиваю «Что поел?» и «Отдыхал?».

Обеспечил тишину во время пробников в выходные.

Нашел репетитора не по отзывам в соцсетях, а по конкретному приросту баллов у его учеников.

Заключение: Главный секрет высоких баллов

Он прост: регулярность важнее интенсивности. Лучше заниматься по 40 минут каждый день, чем 5 часов раз в неделю. Экзамен проверяет не ваши таланты, а вашу стрессоустойчивость и умение действовать по алгоритму.

Начните готовиться сегодня: возьмите чистый лист, разделите его на две колонки («Знаю» / «Не знаю») и идите от слабого места. У вас всё получится. А родителям — терпения: ваша спокойная уверенность заразительнее любой паники.

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