Создание рисунка корабля обычно воспринимается как сложная задача, требующая навыков и таланта. Однако на самом деле нарисовать красивое морское судно гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Нужно рисовать поэтапно, и корабль получится весьма реалистичным даже у начинающего художника.

Этап 1. Композиция

Определяем общую композицию. Сначала мысленно представляем положение трехмачтового корабля на листе. Допустим, нос судна направлен вправо.

Далее легкими карандашными штрихами обозначаем места трех мачт, равномерно распределяя их вдоль корпуса корабля.

Следим за тем, чтобы вокруг будущего рисунка оставалось достаточно свободного места.

Этап 2. Построение

Приступаем к формированию общего контура корабля. Прорисовываем характерный силуэт, добавляем детали на палубе.

Теперь нарисуйте большие паруса на переднем плане и выступающий на носу бушприт. Плавными линиями сделайте легкие наброски волн вокруг корпуса.

Этап 3. Прорисовка

После того как мы нарисовали общую форму, переходим к детальной проработке элементов корабля. На нижней части корпуса нарисуйте небольшие окна и характерные деревянные рейки.

На заднем плане добавляем еще несколько парусов.

Когда общая форма корабля готова, мягким ластиком аккуратно убираем вспомогательные линии, которые больше не нужны.

Этап 4. Контур

Теперь придаем всем деталям четкий контур. Для этого аккуратно прорисовываем внешние линии каждого элемента мягким карандашом. Если хочется сделать контур более ярким, то используем линер.

Этап 5. Завершение

В местах, которым нужно придать глубину или наложить тени, делаем тонкую штриховку.

Нос корабля должен быть самым темным, поэтому здесь делаем плотную, интенсивную штриховку.

Советы

Совет №1. Всегда начинайте с простых форм. Используйте тонкие, легкие карандашные линии, чтобы потом их можно было легко удалить.

Совет №2. Добавляйте детали постепенно. Сначала прорисовывайте крупные части, затем мелкие.

Совет №3. Уделяйте внимание освещению и теням. Задайте положение источника света и проследите, куда должны падать тени.

Совет №4. Поработайте над фоном. Для рисунка корабля подойдет морская гладь, небо с облаками, волны. Можно добавить небольшие упрощенные фигурки чаек, кружащихся над мачтами.

Что вам понадобится

Для основного этапа работы над рисунком понадобится следующий набор материалов и инструментов:

альбом или лист бумаги для рисования. Предпочтительно выбирать бумагу хорошего качества, способную выдерживать исправления;

простой карандаш среднего уровня мягкости;

мягкий ластик, чтобы аккуратно удалять допущенные ошибки.

Если захочется усилить контрастность готового рисунка, то понадобится тонкий линер (0,1-0,3 мм) либо гелевая ручка черного или другого темного цвета.

Для работы с цветом используют цветные карандаши, акварельные, гуашевые или акриловые краски, цветные фломастеры.

Заключение

Теперь вы знаете, как нарисовать корабль. Следуя простым рекомендациям, каждый, даже очень юный начинающий художник, сможет создать выразительную картинку парусника.