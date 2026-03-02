Как определить размер стихотворения: 3 простых способа

Стихотворный размер (метр) — это повторяющийся порядок чередования ударных и безударных слогов в строке. Именно он создаёт ритм и отличает стихи от прозы.

В школьной программе и на ЕГЭ чаще всего встречаются пять классических русских размеров:

хорей

ямб

дактиль

амфибрахий

анапест

Определить размер довольно просто, если использовать 3 базовых приёма. Ниже — самые понятные и быстрые способы.

Способ 1. Скандирование + постановка ударений

Самый естественный и надёжный метод.

Возьмите 1–2 строки стихотворения.

Прочитайте их вслух медленно и громко, как будто скандируете.

Проставьте ударения над каждым слогом (можно карандашом или в заметках).

Посмотрите на схему:

ударение на 1-м слоге стопы → хорей

ударение на 2-м слоге стопы → ямб

ударение на 3-м слоге стопы → анапест

ударение на 1-м из трёх → дактиль

ударение на 2-м из трёх → амфибрахий

Лайфхак: если строка звучит как марш («ТА-та ТА-та»), то скорее всего хорей или ямб. Если как вальс или колыбельная («та-та-ТА та-та-ТА»), то трёхсложный размер.

Способ 2. Метод «Иван / Ванюша / Иоанн» (самый быстрый)

Придумал литературовед А. Илюшин — работает почти безошибочно для классики.

Просто подставляйте в строку разные формы имени «Иван»:

Ива́н — ударение на первом слоге → хорей

Фома́ — ударение на втором → ямб

Ваню́ша — ударение на третьем → дактиль

Ива́н (с растяжкой) — ударение на втором из трёх → амфибрахий

Иоа́нн — ударение на третьем → анапест

Примеры:

«Бу́ря мгло́ю не́бо кро́ет…» → Ива́н Ива́н → хорей

«Моро́з и со́лнце; день чуде́сный…» → Фома́ Фома́ → ямб

Идеально для ЕГЭ: за 10–15 секунд можно определить метр.

Способ 3. Подсчёт слогов + анализ количества стоп

Помогает понять не только метр, но и размер (количество стоп в строке).

Посчитайте количество слогов в строках (они обычно примерно одинаковые или чередуются).

Разделите строку на стопы (группы по 2 или 3 слога).

Посчитайте, сколько таких стоп в строке.

Названия размеров по количеству стоп:

4 стопы → четырёхстопный

5 стоп → пятистопный

6 стоп → шестистопный

Классические примеры:

«Евгений Онегин» — четырёхстопный ямб

«Песня про купца Калашникова» — пятистопный хорей с вариациями

«Бородино» — четырёх- и пятистопный хорей

Краткая шпаргалка-памятка (список)

Хорей — ударение на 1-м слоге стопы

Пример слова: Ива́н

Схема: ´ ∪

Как звучит: ТА-та ТА-та

Ямб — ударение на 2-м слоге стопы

Пример слова: Фома́

Схема: ∪ ´

Как звучит: та-ТА та-ТА

Дактиль — ударение на 1-м из трёх слогов

Пример слова: Ва́нюша

Схема: ´ ∪ ∪

Как звучит: ТА-та-та ТА-та-та

Амфибрахий — ударение на 2-м из трёх слогов

Пример слова: Ива́н (растянуто)

Схема: ∪ ´ ∪

Как звучит: та-ТА-та та-ТА-та

Анапест — ударение на 3-м из трёх слогов

Пример слова: Иоа́нн

Схема: ∪ ∪ ´

Как звучит: та-та-ТА та-та-ТА

Полезные советы, чтобы не запутаться

Всегда начинайте анализ с 1–2 строк — не пытайтесь сразу всё стихотворение.

Проговаривайте вслух — внутренний голос часто обманывает.

Если строка заканчивается ударным слогом — чаще хорей или дактиль.

Если большинство строк заканчиваются безударным — скорее ямб, амфибрахий или анапест.

На ЕГЭ чаще дают классику XIX века — там почти всегда один из пяти размеров выше.

Заключение

Определение размера — это навык, который приходит с практикой. Начните с простых способов (скандирование и «Иван / Ванюша»), а потом переходите к подсчёту стоп.