Как определить размер стихотворения: 3 простых способа

Стихотворный размер (метр) — это повторяющийся порядок чередования ударных и безударных слогов в строке. Именно он создаёт ритм и отличает стихи от прозы.
В школьной программе и на ЕГЭ чаще всего встречаются пять классических русских размеров:
Определить размер довольно просто, если использовать 3 базовых приёма. Ниже — самые понятные и быстрые способы.
Способ 1. Скандирование + постановка ударений
Самый естественный и надёжный метод.
Лайфхак: если строка звучит как марш («ТА-та ТА-та»), то скорее всего хорей или ямб. Если как вальс или колыбельная («та-та-ТА та-та-ТА»), то трёхсложный размер.
Способ 2. Метод «Иван / Ванюша / Иоанн» (самый быстрый)
Придумал литературовед А. Илюшин — работает почти безошибочно для классики.
Просто подставляйте в строку разные формы имени «Иван»:
Примеры:
Идеально для ЕГЭ: за 10–15 секунд можно определить метр.
Способ 3. Подсчёт слогов + анализ количества стоп
Помогает понять не только метр, но и размер (количество стоп в строке).
Названия размеров по количеству стоп:
Классические примеры:
Краткая шпаргалка-памятка (список)
Пример слова: Ива́н
Схема: ´ ∪
Как звучит: ТА-та ТА-та
Пример слова: Фома́
Схема: ∪ ´
Как звучит: та-ТА та-ТА
Пример слова: Ва́нюша
Схема: ´ ∪ ∪
Как звучит: ТА-та-та ТА-та-та
Пример слова: Ива́н (растянуто)
Схема: ∪ ´ ∪
Как звучит: та-ТА-та та-ТА-та
Пример слова: Иоа́нн
Схема: ∪ ∪ ´
Как звучит: та-та-ТА та-та-ТА
Полезные советы, чтобы не запутаться
Заключение
Определение размера — это навык, который приходит с практикой. Начните с простых способов (скандирование и «Иван / Ванюша»), а потом переходите к подсчёту стоп.
