Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Об образовании

Как определить размер стихотворения: 3 простых способа

3 мин. чтения
eye34
preview_image
author_avatar
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Стихотворный размер (метр) — это повторяющийся порядок чередования ударных и безударных слогов в строке. Именно он создаёт ритм и отличает стихи от прозы.

В школьной программе и на ЕГЭ чаще всего встречаются пять классических русских размеров:

  • хорей
  • ямб
  • дактиль
  • амфибрахий
  • анапест

    • Определить размер довольно просто, если использовать 3 базовых приёма. Ниже — самые понятные и быстрые способы.

    Способ 1. Скандирование + постановка ударений

    Самый естественный и надёжный метод.

    1. Возьмите 1–2 строки стихотворения.
    2. Прочитайте их вслух медленно и громко, как будто скандируете.
    3. Проставьте ударения над каждым слогом (можно карандашом или в заметках).
    4. Посмотрите на схему:
      • ударение на 1-м слоге стопы → хорей
      • ударение на 2-м слоге стопы → ямб
      • ударение на 3-м слоге стопы → анапест
      • ударение на 1-м из трёх → дактиль
      • ударение на 2-м из трёх → амфибрахий

        • Лайфхак: если строка звучит как марш («ТА-та ТА-та»), то скорее всего хорей или ямб. Если как вальс или колыбельная («та-та-ТА та-та-ТА»), то трёхсложный размер.

        Способ 2. Метод «Иван / Ванюша / Иоанн» (самый быстрый)

        Придумал литературовед А. Илюшин — работает почти безошибочно для классики.

        Просто подставляйте в строку разные формы имени «Иван»:

        • Ива́н — ударение на первом слоге → хорей
        • Фома́ — ударение на втором → ямб
        • Ваню́ша — ударение на третьем → дактиль
        • Ива́н (с растяжкой) — ударение на втором из трёх → амфибрахий
        • Иоа́нн — ударение на третьем → анапест

          • Примеры:

          • «Бу́ря мгло́ю не́бо кро́ет…» → Ива́н Ива́н → хорей
          • «Моро́з и со́лнце; день чуде́сный…» → Фома́ Фома́ → ямб

            • Идеально для ЕГЭ: за 10–15 секунд можно определить метр.

            Способ 3. Подсчёт слогов + анализ количества стоп

            Помогает понять не только метр, но и размер (количество стоп в строке).

            1. Посчитайте количество слогов в строках (они обычно примерно одинаковые или чередуются).
            2. Разделите строку на стопы (группы по 2 или 3 слога).
            3. Посчитайте, сколько таких стоп в строке.

              4. Названия размеров по количеству стоп:

              • 4 стопы → четырёхстопный
              • 5 стоп → пятистопный
              • 6 стоп → шестистопный

                • Классические примеры:

                • «Евгений Онегин» — четырёхстопный ямб
                • «Песня про купца Калашникова» — пятистопный хорей с вариациями
                • «Бородино» — четырёх- и пятистопный хорей

                  • Краткая шпаргалка-памятка (список)

                  • Хорей — ударение на 1-м слоге стопы
                    Пример слова: Ива́н
                    Схема: ´ ∪
                    Как звучит: ТА-та ТА-та
                  • Ямб — ударение на 2-м слоге стопы
                    Пример слова: Фома́
                    Схема: ∪ ´
                    Как звучит: та-ТА та-ТА
                  • Дактиль — ударение на 1-м из трёх слогов
                    Пример слова: Ва́нюша
                    Схема: ´ ∪ ∪
                    Как звучит: ТА-та-та ТА-та-та
                  • Амфибрахий — ударение на 2-м из трёх слогов
                    Пример слова: Ива́н (растянуто)
                    Схема: ∪ ´ ∪
                    Как звучит: та-ТА-та та-ТА-та
                  • Анапест — ударение на 3-м из трёх слогов
                    Пример слова: Иоа́нн
                    Схема: ∪ ∪ ´
                    Как звучит: та-та-ТА та-та-ТА

                    • Полезные советы, чтобы не запутаться

                    • Всегда начинайте анализ с 1–2 строк — не пытайтесь сразу всё стихотворение.
                    • Проговаривайте вслух — внутренний голос часто обманывает.
                    • Если строка заканчивается ударным слогом — чаще хорей или дактиль.
                    • Если большинство строк заканчиваются безударным — скорее ямб, амфибрахий или анапест.
                    • На ЕГЭ чаще дают классику XIX века — там почти всегда один из пяти размеров выше.

                      • Заключение

                      Определение размера — это навык, который приходит с практикой. Начните с простых способов (скандирование и «Иван / Ванюша»), а потом переходите к подсчёту стоп.

                      Определение размера — это навык, который приходит с практикой.

                      ← Все новости