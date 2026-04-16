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Как отпраздновать Последний звонок 2026: идеи, сценарии и советы

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Как отпраздновать Последний звонок 2026: идеи, сценарии и советы
Екатерина Магомедова - Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов.

Как отпраздновать Последний звонок в 2026 году: идеи, сценарии и советы

Последний звонок — один из самых трогательных и волнительных дней в жизни школьников. Это символ прощания со школой, учителями и детством. В 2026 году праздник традиционно отмечают 24–25 мая (для 9-х и 11-х классов). Многие выпускники и родители хотят сделать его не просто официальной линейкой, а по-настоящему ярким, эмоциональным и запоминающимся событием.

В этой статье мы собрали лучшие идеи, как отпраздновать Последний звонок — от классической торжественной части до креативных нестандартных вариантов. Подготовьтесь заранее, чтобы этот день остался в памяти на всю жизнь!

Традиции Последнего звонка: что обязательно должно быть

Классический Последний звонок в российских школах включает несколько ключевых элементов:

  1. Торжественная линейка во дворе или актовом зале школы.
  2. Выступления директора, учителей, родителей и младшеклассников.
  3. Вальс выпускников — романтичный танец в школьной форме (белые фартуки для девушек — вечная классика).
  4. Церемония последнего звонка: выпускник (или выпускница) несёт на плечах первоклассника, который звонит в колокольчик.
  5. Благодарственные слова учителям, стихи, песни и вручение цветов.
  6. Запуск воздушных шаров или голубей как символ прощания.

Идеи оформления школы и фотозон

  1. Воздушные шары: гелиевые в белом, золотом и синем цветах, арки, фонтаны шаров у входа и на сцене.
  2. Баннеры и растяжки: «До свидания, школа!», «Выпуск 2026», «Спасибо за знания!».
  3. Фотозоны:
  4. Классическая с большой надписью «Последний звонок 2026».
  5. В стиле ретро (парты, старые учебники, доска).
  6. Инстаграмная — с рамками, цветами, колокольчиками и надписями для фото.
  7. Тематическая: «Машина времени», «Путешествие в будущее», черно-белая зона.

Онлайн-школа "Дом Знаний", например, каждый год старается сделать фотозону для своих выпускников яркой, чтобы фотографии, сделанные на ее фоне, остались в фотоальбомах наших ребят на долгие годы!

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Можно добавить в фотозону живые цветы, гирлянды и школьные атрибуты (портфели, глобусы).

Сценарий Последнего звонка: классика + что-то необычное

Классический вариант (для линейки)

  • Сбор гостей и фотографирование (30–40 минут).
  • Выход выпускников под торжественную музыку.
  • Речи директора и классного руководителя.
  • Поздравления от родителей и младших классов.
  • Выступления выпускников (песни, танцы, переделанные пародии на школьные песни).
  • Вальс выпускников.
  • Церемония последнего звонка.
  • Запуск шаров и финальная песня («Когда уйдём со школьного двора»).

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Небанальные идеи для 2026 года

  • Квест «Дать последний звонок» — команды решают задания, связанные со школьными воспоминаниями.
  • «Путешествие в будущее» — выпускники получают «предсказания» от учителей или в формате капсулы времени.
  • Школьный «Оскар» — номинации и награды: «Лучший математик», «Самый творческий», «Король мемов класса».
  • Машина времени — реконструкция ярких моментов школьной жизни (1 класс, 5 класс, поездки и т.д.).
  • Танцевальный батл родители vs выпускники — всегда вызывает восторг и смех.

После официальной части организуйте неформальную встречу: пикник в школьном дворе, прогулку по городу или мини-вечеринку в кафе. Или создайте сладкий (и не только!) стол прямо в зале, где состоится празднование! Как "Дом Знаний", например:

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Как отпраздновать Последний звонок после школы

Официальная линейка — это только начало. Вот популярные варианты продолжения:

  • Пикник или выезд на природу — шашлыки, игры, фотосессия.
  • Прогулка по любимым местам города (парк, набережная, центр).
  • Квест по городу или экскурсия с гидом.
  • Домашняя вечеринка класса с видео-воспоминаниями.
  • Профессиональная фотосессия или съёмка видеоклипа о школьных годах.

Многие классы объединяют усилия с родителями: заказывают автобус, ведущего или аниматоров.

Подарки на Последний звонок

Для учителей и классного руководителя:

Персонализированные кружки, блокноты или коврики для мыши с фото класса. Букет цветов + сладкий подарок или сертификат в спа/книжный магазин. Альбом с благодарственными письмами от каждого ученика.

Для выпускников:

Флешки, power-банки с гравировкой. Капсула времени (коробка с памятными вещами, которую откроют через 10 лет). Общие подарки классу: большой фотоальбом или видео-фильм. Памятный торт тоже станет отличной идеей. Вот, как это придумали и реализовали в "Доме Знаний":

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Бюджетные варианты: handmade-поделки, открытки и совместные фото в рамках.

Полезные советы по организации

Начните подготовку за 1–2 месяца — распределите роли между родителями, выпускниками и учителями. Согласуйте всё со школой — особенно если планируете нестандартный формат. Бюджет: посчитайте расходы на декор, подарки, транспорт и ведущего. Погода: имейте план Б (актовый зал или крытая площадка). Безопасность: избегайте алкоголя на школьной территории — лучше отпраздновать умеренно и радостно. Сохраните эмоции: снимайте видео, делайте много фото, ведите общий чат класса.

Пусть ваш последний звонок станет незабываемым!

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