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Что такое домашнее обучение в 2025 году?

Екатерина Магомедова

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Домашнее обучение в 2025 году: пошаговая инструкция по переводу ребёнка

В 2025 году всё больше родителей выбирают семейное образование для своих детей. Это удобный вариант для тех, кто хочет самостоятельно контролировать учебный процесс, часто путешествует или занимается спортом и творчеством. Разберёмся, как официально перевести ребёнка на домашнее обучение, какие документы потребуются и как проходят аттестации.

1. Кому подходит домашнее обучение в 2025 году?

  • Спортсменам и артистам с плотным графиком тренировок и гастролей
  • Детям с особенностями здоровья, которым сложно посещать школу
  • Семьям, часто переезжающим или живущим за границей
  • Родителям, которые хотят индивидуального подхода к обучению

❗ Важно: С 2025 года сохраняется обязательная аттестация в аккредитованных школах.

2. Как перейти на семейное обучение: 5 шагов

Шаг 1. Уведомить органы образования

  • Подать заявление в местный департамент образования
  • Сделать это нужно до 1 сентября или при смене формы обучения

Шаг 2. Отчислиться из школы

  • Написать заявление на имя директора
  • Забрать личное дело и медицинскую карту

Шаг 3. Выбрать школу для аттестаций

  • Можно прикрепиться к любой аккредитованной школе
  • Многие онлайн-школы предлагают дистанционные аттестации

Шаг 4. Составить учебный план

  • Определить программу (можно следовать ФГОС или выбрать альтернативную)
  • Учесть график аттестаций

Шаг 5. Начать обучение

  • Можно учиться самостоятельно, с репетиторами или в онлайн-школах
  • Главное — соблюдать сроки аттестаций

3. Какие документы нужны в 2025 году?

  • Заявление в департамент образования
  • Паспорт родителя и свидетельство о рождении ребёнка
  • Договор со школой для аттестаций
  • Медицинская справка (не обязательна, но может потребоваться)

4. Новые правила 2025 года

  • Обязательные очные аттестации в 4, 9 и 11 классах
  • Электронное портфолио для учёта достижений
  • Возможность сдавать ОГЭ/ЕГЭ экстерном

5. Плюсы и минусы семейного обучения

Преимущества:

  • Гибкий график
  • Индивидуальная программа
  • Возможность углублённого изучения предметов

Недостатки:

  • Требуется самодисциплина

6. Частые вопросы

Можно ли вернуться в школу?

Да, в любой момент по заявлению родителей.

Как часто нужно аттестоваться?

График определяет школа, обычно 1-2 раза в год.

Перевод на домашнее обучение в 2025 году стал проще благодаря онлайн-школам и дистанционным аттестациям. Главное — соблюдать формальности и выбрать подходящую программу.

💡 В онлайн-школе "Дом Знаний" можно учиться на домашнем обучении.

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Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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