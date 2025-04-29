В 2025 году всё больше родителей выбирают семейное образование для своих детей. Это удобный вариант для тех, кто хочет самостоятельно контролировать учебный процесс, часто путешествует или занимается спортом и творчеством. Разберёмся, как официально перевести ребёнка на домашнее обучение, какие документы потребуются и как проходят аттестации.

❗ Важно: С 2025 года сохраняется обязательная аттестация в аккредитованных школах.

График определяет школа, обычно 1-2 раза в год.

Да, в любой момент по заявлению родителей.

Перевод на домашнее обучение в 2025 году стал проще благодаря онлайн-школам и дистанционным аттестациям. Главное — соблюдать формальности и выбрать подходящую программу.