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Как перевестись в другую школу через Госуслуги: пошаговая инструкция для родителей

Екатерина Магомедова

2 мин. чтения
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Как перевестись в другую школу через Госуслуги: пошаговая инструкция для родителей

Перевод ребёнка из одной школы в другую — серьёзный шаг, особенно если дело касается переезда, смены образовательной программы или атмосферы. К счастью, сделать это теперь можно без очередей и бумажной волокиты — через портал Госуслуги.

В этой статье вы узнаете, как перевести ребёнка в другую школу онлайн, какие документы потребуются и на что обратить внимание в 2025 году.

Когда возможен перевод?

  • При переезде в другой район или город
  • При неудовлетворенности качеством образования
  • При конфликтных ситуациях в текущей школе
  • Для перехода в школу другого профиля (например, онлайн-школу)
  • По семейным или медицинским обстоятельствам

    • Что потребуется для подачи заявления

    • Подтвержденная учётная запись на портале Госуслуги
    • Паспортные данные родителя
    • СНИЛС ребёнка
    • Свидетельство о рождении или паспорт ребёнка (с 14 лет)
    • Информация о текущей и желаемой школе

      • Пошаговая инструкция: как подать заявление через Госуслуги

      1. Авторизуйтесь на портале Госуслуги под своей учетной записью.
      2. Перейдите в раздел "Образование" → "Запись в школу" → "Перевод".
      3. Выберите ребёнка из списка или добавьте его вручную.
      4. Заполните форму: укажите текущую и новую школу, причину перевода.
      5. Прикрепите документы: сканы паспорта, свидетельства о рождении, справки при необходимости.
      6. Отправьте заявление и дождитесь рассмотрения (до 5 рабочих дней).
      7. Получите уведомление и подтвердите согласие на перевод через Госуслуги или при личном визите в школу.

        8. Сроки и нюансы

        • Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней.
        • Перевод возможен в любую дату, не обязательно с начала четверти.
        • Если в школе нет свободных мест, могут отказать — в этом случае подайте заявку в другое учреждение.
        • Важно: приоритет в зачислении имеют дети, проживающие по прописке рядом со школой.

          • Альтернатива: перевод в онлайн-школу

          Если вы задумываетесь о более гибком и современном подходе к обучению, рассмотрите перевод в аккредитованную онлайн-школу, например, в "Дом Знаний". Здесь:

          • Индивидуальный темп обучения
          • Государственный аттестат
          • Поддержка наставников и преподавателей
          • Углублённая подготовка к ОГЭ/ЕГЭ

            • Процедура перевода остаётся такой же — через портал Госуслуг, с последующим направлением в онлайн-школу.

            Итоги

            Перевести ребёнка в другую школу через Госуслуги — просто, удобно и официально. Подготовьте документы, выберите подходящую школу и подайте заявление онлайн — без визитов в отделы образования и очередей.

            А если вы ищете действительно качественное и гибкое образование — рассмотрите аккредитованные онлайн-школы, например, одну из лучших общеобразовательных школ с качественным обучением — «Дом Знаний».

            Не откладывайте перемены, которые сделают обучение ребёнка более комфортным и эффективным!

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            Екатерина Магомедова

            Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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