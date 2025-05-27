Как перевестись в другую школу через Госуслуги: пошаговая инструкция для родителей

Перевод ребёнка из одной школы в другую — серьёзный шаг, особенно если дело касается переезда, смены образовательной программы или атмосферы. К счастью, сделать это теперь можно без очередей и бумажной волокиты — через портал Госуслуги.

В этой статье вы узнаете, как перевести ребёнка в другую школу онлайн, какие документы потребуются и на что обратить внимание в 2025 году.

Когда возможен перевод?

При переезде в другой район или город

При неудовлетворенности качеством образования

При конфликтных ситуациях в текущей школе

Для перехода в школу другого профиля (например, онлайн-школу)

По семейным или медицинским обстоятельствам

Что потребуется для подачи заявления

Подтвержденная учётная запись на портале Госуслуги

Паспортные данные родителя

СНИЛС ребёнка

Свидетельство о рождении или паспорт ребёнка (с 14 лет)

Информация о текущей и желаемой школе

Пошаговая инструкция: как подать заявление через Госуслуги

Авторизуйтесь на портале Госуслуги под своей учетной записью.

Перейдите в раздел "Образование" → "Запись в школу" → "Перевод".

Выберите ребёнка из списка или добавьте его вручную.

Заполните форму: укажите текущую и новую школу, причину перевода.

Прикрепите документы: сканы паспорта, свидетельства о рождении, справки при необходимости.

Отправьте заявление и дождитесь рассмотрения (до 5 рабочих дней).

Получите уведомление и подтвердите согласие на перевод через Госуслуги или при личном визите в школу.

Сроки и нюансы

Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней.

Перевод возможен в любую дату, не обязательно с начала четверти.

Если в школе нет свободных мест, могут отказать — в этом случае подайте заявку в другое учреждение.

Важно: приоритет в зачислении имеют дети, проживающие по прописке рядом со школой.

Альтернатива: перевод в онлайн-школу

Если вы задумываетесь о более гибком и современном подходе к обучению, рассмотрите перевод в аккредитованную онлайн-школу, например, в "Дом Знаний". Здесь:

Индивидуальный темп обучения

Государственный аттестат

Поддержка наставников и преподавателей

Углублённая подготовка к ОГЭ/ЕГЭ

Процедура перевода остаётся такой же — через портал Госуслуг, с последующим направлением в онлайн-школу.

Итоги

Перевести ребёнка в другую школу через Госуслуги — просто, удобно и официально. Подготовьте документы, выберите подходящую школу и подайте заявление онлайн — без визитов в отделы образования и очередей.

А если вы ищете действительно качественное и гибкое образование — рассмотрите аккредитованные онлайн-школы, например, одну из лучших общеобразовательных школ с качественным обучением — «Дом Знаний».