ОГЭ по химии требует как теоретических знаний, так и умения применять их на практике — особенно в расчетных задачах и лабораторной работе. Однако при системной подготовке, опоре на официальные материалы ФИПИ и регулярной практике даже сложные задания становятся предсказуемыми. Ключ к успеху — не зубрежка, а понимание логики химических процессов, умение составлять уравнения реакций и грамотно оформлять решения. Начать можно уже за 6–8 месяцев до экзамена, выделяя по 3–4 часа в неделю и делая упор на слабые зоны.

Структура и особенности формата ОГЭ по химии в 2026 года

В 2026 году структура ОГЭ по химии остается без изменений. Это значит, что все демоверсии, спецификации и тренировочные задания за 2025 год полностью актуальны. Экзамен состоит из двух частей и рассчитан на 180 минут (3 часа).

Часть 1 — тестовая (19 заданий):

формат ответов: число, последовательность цифр или краткая запись;

охватывает базовые понятия: периодический закон, строение атома, классификация веществ, типы реакций;

за каждое задание — от 1 до 2 первичных баллов;

здесь проверяется автоматизм: знание формул, свойств элементов, правил составления уравнений.

Часть 2 — развернутые задания (4 задачи):

№ 20–22 — расчетные и теоретические задачи (до 3 баллов каждая);

№ 23 — лабораторный эксперимент (до 5 баллов).

Оценивается не только ответ, но и ход рассуждений, правильность оформления, точность наблюдений и обоснованность выводов.

На экзамене разрешено использовать только непрограммируемый калькулятор. Все остальное — таблица Менделеева, таблица растворимости, ряд напряжений металлов, реактивы и оборудование — выдается на месте.

Как оценивается работа и какие баллы нужны

Максимум — 38 первичных баллов. Перевод в школьную оценку:

31–38 баллов — «5»;

21–30 баллов — «4»;

10–20 баллов — «3» (минимум для получения аттестата);

9 и ниже — не сдан.

Если вы планируете поступать в профильный 10 класс (например, с химико-биологическим или медико-биологическим уклоном), то нацеливайтесь на получение не менее 25–27 баллов — минимум, который требует большинство школ. Поэтому даже при отсутствии цели поступать в колледж стоит стремиться к уверенной «четверке».

Ключевые темы, которые точно будут на экзамене

ОГЭ охватывает весь курс неорганической химии 8–9 классов. Основные блоки:

Основы химии: понятия «вещество», «элемент», «молекула», простые и сложные вещества. Периодический закон и Периодическая система Д.И. Менделеева: строение атома, изменение свойств в периодах и группах. Химическая связь и кристаллические решетки: ионная, ковалентная, металлическая связь; типы решеток и их влияние на свойства. Классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания, соли — их номенклатура, получение, взаимопревращения. Химические реакции: типы (соединения, разложения, замещения, обмена), условия протекания, признаки. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР): определение степеней окисления, метод электронного баланса. Расчеты по химическим уравнениям: массовая доля, концентрация растворов, выход продукта. Экология и безопасность: влияние химических веществ на окружающую среду, правила обращения с реактивами.

Особое внимание стоит уделить межтемным связям: например, как строение атома определяет тип связи, а она — свойства вещества и характер его реакций.

Пошаговая стратегия подготовки

1. Определите текущий уровень.

Пройдите официальную демоверсию экзамена с сайта ФИПИ в условиях реальной сдачи (180 минут, без подсказок). Проанализируйте ошибки: где вы теряете баллы — в теории, расчетах или оформлении?

2. Составьте индивидуальный план.

Разбейте оставшееся время до экзамена на этапы:

первый этап (2–3 месяца) — повторение теории по темам кодификатора;

второй этап (2 месяца) — отработка заданий первой части и простых расчетов;

третий этап (1–2 месяца) — глубокая проработка второй части, включая экспериментальную задачу;

финальная неделя — полные пробники, анализ типичных ошибок, повторение формул.

3. Уделяйте особое внимание сложным заданиям.

Задание №20 (ОВР)

Требуется уверенно определять степени окисления и расставлять коэффициенты через электронный баланс. Тренируйтесь на реакциях с серой, азотом, марганцем, хлором.

Задание №21 (генетическая связь)

Учитесь строить цепочки превращений: например, Cu → CuO → CuSO₄ → Cu(OH)₂ → CuO. Каждый переход должен быть обоснован уравнением и условиями реакции.

Задание №22 (расчеты)

Чаще всего — задачи на массовую долю вещества в растворе после реакции. Отработайте алгоритм:

записать уравнение,

найти недостающие массы,

определить избыток/недостаток,

вычислить массу продукта,

рассчитать итоговую долю.

Задание №23 (эксперимент)

Даже без лаборатории можно готовиться таким образом:

изучайте качественные реакции (например, как определить сульфат-ион с помощью BaCl₂);

тренируйтесь записывать наблюдения («выпал белый осадок», «выделился газ с резким запахом»);

учитесь, как делать выводы по критериям ФИПИ.

4. Регулярно решайте полные варианты.

Каждые 2–3 недели проходите полный экзаменационный вариант. Это развивает выносливость, умение распределять время и снижает панику в реальных условиях.

Лучшие ресурсы для подготовки

ФИПИ (fipi.ru) — демоверсии, кодификатор, спецификация, официальные критерии оценивания. Открытый банк заданий ФИПИ — тысячи тренировочных задач с фильтрацией по темам и уровням сложности. Учебники Габриеляна, Рудзитиса, Еремина — теоретическая база, соответствующая школьной программе. Видеоуроки и онлайн-курсы — особенно полезны для визуального восприятия реакций и механизмов. Пробные экзамены в школе или на платформах — позволяют получить объективную обратную связь.

А что, если химия «не идет»?

Не стоит отчаиваться. Химия — предмет, где логика важнее памяти. Если вы понимаете, почему вещества реагируют определенным образом, вы сможете решить даже незнакомую задачу. Начните с самых простых тем (например, строение атома), постепенно переходя к сложным. Даже 2–3 занятия в неделю с фокусом на понимание, а не заучивание, дадут ощутимый прогресс за 4–5 месяцев.

Заключение: химия — не магия, а система

ОГЭ по химии — это проверка не столько объема знаний, сколько умения мыслить как химик: наблюдать, анализировать, делать выводы. При грамотной подготовке экзамен превращается из источника стресса в возможность продемонстрировать свои навыки. А уверенный результат откроет двери не только в профильный класс, но и в будущие научные или медицинские специальности.