Новогодние каникулы — вторые по длине после летних. Свободного времени действительно очень много. Но программа предлагаемых развлечений настолько насыщена, что без четкого плана вряд ли возможно всюду успеть и при этом не переутомиться.

Защита от разочарований и оптимизация расходов

Хаотичное метание между развлекательными мероприятиями не приносит особого удовольствия. Более того, это приводит к вечной спешке и возникновению чувства постоянной неудовлетворенности. В результате вместо веселого отдыха получается сплошное разочарование.

Планирование помогает избежать всех этих проблем, оптимально распределив время между различными развлечениями и спокойным отдыхом. Благодаря плану новогодние праздники покажутся действительно бесконечными.

Составление плана позволяет учесть интересы всех членов семьи и оптимизировать расходы. Если заранее продумать посещение всех мероприятий, на которые вы хотите успеть с детьми, то можно заранее забронировать билеты, приобрести подарки по акциям. Это защитит от необходимости делать покупки в разгар предновогоднего ажиотажного спроса и сезонного роста цен.

Сознание того, что все идет по плану, и предвкушение развлечений, которые запланированы на следующие дни, создает ощущение уверенности и психологического комфорта. Не нужно никуда спешить или что-то лихорадочно придумывать. Праздничная суета вокруг доставляет удовольствие и приятно будоражит нервы. Четкий план ведет к намеченной цели, и праздник не пройдет впустую.

Не забудьте про «план Б»

При составлении плана учитываются погодные условия, особенно если семья собирается проводить время на свежем воздухе. Зимняя погода переменчива. Чтобы планы не рухнули, следует заранее предусмотреть развлечения на тот случай, если отправиться на прогулку будет невозможно. Тогда ни метель, ни внезапная слякоть не испортят настроение.

Вдохновение и оценка результатов

Многие любят в канун Нового года давать себе обещания освоить что-то новое. Составление плана на длинные новогодние праздники — отличная возможность выкроить время для того, чтобы приступить к воплощению этих обещаний и провести каникулы с пользой.

Например, человек обещает себе всерьез заняться фигурой, выучить иностранный язык или начать готовиться к какому-либо экзамену. Если во время каникул уделить этим занятиям хотя бы несколько минут, то, во-первых, будет сделан реальный первый шаг к исполнению намеченного, а во-вторых, это существенно поднимет самооценку.

По окончании каникул можно будет проанализировать полноту выполнения плана. Подведение праздничных итогов тоже доставляет немалое удовольствие и одновременно помогает улучшать планирование на следующие каникулы.

Отдыхаем дома весело и с пользой