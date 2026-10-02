Архитектор придумывает, как будут выглядеть здания и пространства, и участвует в их проектировании. В этой профессии соединяются творчество, математика, черчение и технические знания.

Архитектору недостаточно просто красиво рисовать. Нужно понимать, как устроено здание, учитывать его назначение, размеры, безопасность и множество других требований.

Разберёмся, что нужно школьнику, который хочет стать архитектором.

Чем занимается архитектор

Архитектор может проектировать жилые дома, школы, офисы, общественные здания и целые городские пространства.

В его задачи могут входить разработка идеи здания, подготовка планов и чертежей, создание макетов и компьютерных моделей, подбор планировочных решений и совместная работа с инженерами и другими специалистами.

Сегодня архитекторы активно используют специальные компьютерные программы для проектирования и 3D-моделирования.

Какие предметы нужно сдавать на архитектора

Для поступления на направление 07.03.01 «Архитектура» требования устанавливает конкретный университет.

Обычно абитуриенту понадобятся:

русский язык; профильная математика; творческие или профессиональные испытания вуза.

Например, в МАРХИ при поступлении в 2026 году на «Архитектуру» учитываются ЕГЭ по русскому языку и профильной математике, а также проводятся дополнительные испытания по рисунку и черчению.

Это важное отличие архитектуры от многих других направлений: одних результатов ЕГЭ может быть недостаточно.

Нужно ли уметь рисовать архитектору

Навыки рисунка действительно важны, особенно для поступления.

На творческом экзамене вуз может проверять умение видеть форму, пропорции, перспективу и композицию.

Однако архитектура — это не только рисование.

Будущий архитектор также изучает математику, проектирование, историю архитектуры, строительные конструкции, компьютерную графику и другие дисциплины.

Нужно ли сдавать черчение

Черчение не является предметом ЕГЭ, но некоторые архитектурные вузы проводят собственное вступительное испытание.

Например, в МАРХИ в 2026 году черчение является дополнительным профессиональным испытанием для поступающих на архитектуру.

Поэтому готовиться к архитектурному вузу желательно заранее.

Можно ли поступить на архитектора после 9 класса

После 9 класса можно выбрать колледж или техникум с программой, связанной с архитектурой, строительством или дизайном.

Такой путь позволит познакомиться с профессией и получить среднее профессиональное образование.

После колледжа можно продолжить обучение в университете.

Условия поступления после СПО необходимо смотреть отдельно в выбранном вузе.

Сколько учиться на архитектора

Срок обучения зависит от университета и образовательной программы.

Например, программа бакалавриата по архитектуре в МАРХИ рассчитана на 5 лет очного обучения.

В других вузах сроки могут отличаться.

Какие качества нужны архитектору

В этой профессии пригодятся пространственное мышление, аккуратность, усидчивость и чувство композиции.

Также важны математика, умение работать с чертежами и готовность осваивать профессиональные компьютерные программы.

Архитектору приходится совмещать творческое мышление с достаточно точными техническими расчётами.

Где работают архитекторы

Архитекторы могут работать в архитектурных бюро, проектных организациях, строительных компаниях и студиях дизайна.

Одни специалисты проектируют здания, другие занимаются общественными пространствами, третьи — реконструкцией исторических объектов или градостроительством.

С чего начать школьнику

Если вам интересна архитектура, полезно уже в школе развивать навыки рисунка и черчения, заниматься математикой и изучать основы компьютерного моделирования.

А в 8–10 классе стоит посмотреть требования нескольких архитектурных вузов. Это поможет заранее понять, какие ЕГЭ и внутренние экзамены предстоит сдавать.

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