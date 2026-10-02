Архитектор придумывает, как будут выглядеть здания и пространства, и участвует в их проектировании. В этой профессии соединяются творчество, математика, черчение и технические знания.
Архитектору недостаточно просто красиво рисовать. Нужно понимать, как устроено здание, учитывать его назначение, размеры, безопасность и множество других требований.
Разберёмся, что нужно школьнику, который хочет стать архитектором.
Чем занимается архитектор
Архитектор может проектировать жилые дома, школы, офисы, общественные здания и целые городские пространства.
В его задачи могут входить разработка идеи здания, подготовка планов и чертежей, создание макетов и компьютерных моделей, подбор планировочных решений и совместная работа с инженерами и другими специалистами.
Сегодня архитекторы активно используют специальные компьютерные программы для проектирования и 3D-моделирования.
Какие предметы нужно сдавать на архитектора
Для поступления на направление 07.03.01 «Архитектура» требования устанавливает конкретный университет.
Обычно абитуриенту понадобятся:
русский язык; профильная математика; творческие или профессиональные испытания вуза.
Например, в МАРХИ при поступлении в 2026 году на «Архитектуру» учитываются ЕГЭ по русскому языку и профильной математике, а также проводятся дополнительные испытания по рисунку и черчению.
Это важное отличие архитектуры от многих других направлений: одних результатов ЕГЭ может быть недостаточно.
Нужно ли уметь рисовать архитектору
Навыки рисунка действительно важны, особенно для поступления.
На творческом экзамене вуз может проверять умение видеть форму, пропорции, перспективу и композицию.
Однако архитектура — это не только рисование.
Будущий архитектор также изучает математику, проектирование, историю архитектуры, строительные конструкции, компьютерную графику и другие дисциплины.
Нужно ли сдавать черчение
Черчение не является предметом ЕГЭ, но некоторые архитектурные вузы проводят собственное вступительное испытание.
Например, в МАРХИ в 2026 году черчение является дополнительным профессиональным испытанием для поступающих на архитектуру.
Поэтому готовиться к архитектурному вузу желательно заранее.
Можно ли поступить на архитектора после 9 класса
После 9 класса можно выбрать колледж или техникум с программой, связанной с архитектурой, строительством или дизайном.
Такой путь позволит познакомиться с профессией и получить среднее профессиональное образование.
После колледжа можно продолжить обучение в университете.
Условия поступления после СПО необходимо смотреть отдельно в выбранном вузе.
Сколько учиться на архитектора
Срок обучения зависит от университета и образовательной программы.
Например, программа бакалавриата по архитектуре в МАРХИ рассчитана на 5 лет очного обучения.
В других вузах сроки могут отличаться.
Какие качества нужны архитектору
В этой профессии пригодятся пространственное мышление, аккуратность, усидчивость и чувство композиции.
Также важны математика, умение работать с чертежами и готовность осваивать профессиональные компьютерные программы.
Архитектору приходится совмещать творческое мышление с достаточно точными техническими расчётами.
Где работают архитекторы
Архитекторы могут работать в архитектурных бюро, проектных организациях, строительных компаниях и студиях дизайна.
Одни специалисты проектируют здания, другие занимаются общественными пространствами, третьи — реконструкцией исторических объектов или градостроительством.
С чего начать школьнику
Если вам интересна архитектура, полезно уже в школе развивать навыки рисунка и черчения, заниматься математикой и изучать основы компьютерного моделирования.
А в 8–10 классе стоит посмотреть требования нескольких архитектурных вузов. Это поможет заранее понять, какие ЕГЭ и внутренние экзамены предстоит сдавать.
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